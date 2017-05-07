Ronde Nancéienne - Coupe de France DN3

Classement :
1 DAVY Clement LAVAL CYCLISME 53 les 144,8 km en 3h34'54'' (moy. 40,428 km/h)
2 BRENTERCH Erwan LAVAL CYCLISME 53 3h35'10''
3 CHARDON Bruno ASPTT NANCY
4 GUINET Dylan U.V. AUBE CLUB CHAMPAGNE CHARL
5 COUANON Jonathan V.C.LA POMME MARSEILLE
6 ER RAFAI Mohamed CG ORLEANS LOIRET
7 BORN Vivian LA BANDE
8 LESELLIER Arnaud ES TORIGNI
9 FOUQUET Alexy US ST HERBLAIN
10 GAREZ Raphaël DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME
11 LERAT Franck DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME
12 VOSS Arnaud LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME
13 EL KOURAJI Mohcine UC ORLEANS
14 ORLHAC Boris USP ISSOIRIENNE
15 LAVIGNE Baptiste LA BANDE
16 GERBAUD Guillaume U.V.LIMOUSINE 3h36'50''
17 PAQUE Johan VC AMATEUR ST QUENTIN
18 CARESMEL Alexis ESEG DOUAI ORIGINE CYCLES
19 GRANGER Mike LAVAL CYCLISME 53
20 NAVARRO Corentin V.C.LA POMME MARSEILLE
21 MARTIN Welner VELO SPORT VALLETAIS
22 COUTURET Thomas LA BANDE
23 BATISTA Camille CG ORLEANS LOIRET
24 DERIAUX Florian DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME
25 GRISON Kévin TEAM BRICQUEBEC COTENTIN
26 DECHEREUX Sylvain EC TEAM POITOU MONDOVELO
27 VERGER Simon TEAM BRICQUEBEC COTENTIN
28 MARTIN Alexis VC AMATEUR ST QUENTIN
29 JOUSSEAUME Alan VELO SPORT VALLETAIS
30 SALMON Grégoire ES TORIGNI
31 DELAPLACE Cédric TEAM BRICQUEBEC COTENTIN
32 PITHON Karl OC LOCMINE FYBOLIA
33 CAUDOUX Alexandre U.V.LIMOUSINE
34 GENAUDEAU Alexandre LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME
35 RENAUD Alban VELO SPORT VALLETAIS
36 AUFFRET Rodrigue VC AVRANCHES
37 ROUYER Tom ASPTT NANCY
38 TANGUY Sylvain VC PAYS DE LORIENT
39 HUYGENS Maxime ESEG DOUAI ORIGINE CYCLES
40 ABGRALL Anthony OC LOCMINE FYBOLIA
41 DELETTRE Alexandre V.C.LA POMME MARSEILLE
42 BUISSON Julien U.V.LIMOUSINE
43 NARBONNE ZUCCARELLI Axel V.C.LA POMME MARSEILLE
44 DEGOT Damien ES TORIGNI
45 GAMEZ Christopher VCA DU BOURGET
46 BENEYROL Jeremy TEAM CYCLISTE PERIGORD 24
47 TERRIEN Valentin VELO SPORT VALLETAIS
48 TOULOUSE Nicolas U.V. AUBE CLUB CHAMPAGNE CHARL
49 MARIE Rodolphe LAVAL CYCLISME 53
50 SOUBES Yohan TEAM CYCLISTE PERIGORD 24
51 BATONDOR Benoit U.C. ALBENASSIENNE
52 BAILLET Alexandre ESEG DOUAI ORIGINE CYCLES
53 CORNILLET Erwan TEAM BRICQUEBEC COTENTIN
54 GUYOT Antoine TEAM MACADAM'S COWBOYS
55 BOTEREL Stéphen ASPTT NANCY
56 RIEBEL Mathieu VCA DU BOURGET
57 MESNIL Alexandre TEAM BRICQUEBEC COTENTIN
58 KERVRAN Kevin LAVAL CYCLISME 53
59 BUNODIERE Guillaume VC AVRANCHES
60 PINAUD Anthony VC AMATEUR ST QUENTIN
61 ARNOULT Floryan V.C.LA POMME MARSEILLE
62 MONCOMBLE Nicolas DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME
63 VILLETTE Florian TEAM CYCLISTE PERIGORD 24
64 BERANGER Geoffrey VELO SPORT VALLETAIS
65 MORANGE Alexis U.V.LIMOUSINE
66 BODIOT Alexis VC AMATEUR ST QUENTIN
67 BERNARD Quentin DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME
68 POIRET Alexandre UC ORLEANS 3h37'42''
69 SOUFFLET Guillaume VCA DU BOURGET 3h39'59''
70 GRATIOT Alexandre VC AMATEUR ST QUENTIN 3h40'39''
71 FOUCAULT Julien EC TEAM POITOU MONDOVELO
72 PRADIER Yvan USP ISSOIRIENNE
73 NURDIN Guillaume TEAM MACADAM'S COWBOYS
74 PHILIPPE Geoffrey UC ORLEANS
75 CHAMPALOU Sebastien CG ORLEANS LOIRET
76 BAUTHAMY Dylan VC PAYS DE LORIENT
77 FILLAULT Anthony U.C. ALBENASSIENNE
78 SOUFFACHE Stellio TEAM U ANJOU 49
79 CARDINEAU Frederic EC TEAM POITOU MONDOVELO
80 KERBORIOU Julien CG ORLEANS LOIRET
81 MICHLER Jonathan ASPTT NANCY
82 LUBACH Frédéric VCA DU BOURGET
83 HEYMANS Florian U.V. AUBE CLUB CHAMPAGNE CHARL
84 HERAULT Vincent US ST HERBLAIN
85 CARLIN Alexis ES TORIGNI
86 VILA Emiliano U.C. ALBENASSIENNE
87 RAUD Guillaume VC PAYS DE LORIENT
88 TESSIER Maxence US ST HERBLAIN 3h52'00''
89 GERBON Julien LANGUEDOC ROUSSILLON CYCLISME F
90 GARAND Marceau LANGUEDOC ROUSSILLON CYCLISME F
91 CHABERT VEAU Christopher TEAM U ANJOU 49
92 DELBOVE Jordan U.V. AUBE CLUB CHAMPAGNE CHARL
93 MODER Lucas TEAM MACADAM'S COWBOYS
94 GRAS Yan TEAM MACADAM'S COWBOYS
95 BROSSEL Bérenger USP ISSOIRIENNE
96 GABISSON Clément ESEG DOUAI ORIGINE CYCLES
97 VAN ESLANDER Florian ESEG DOUAI ORIGINE CYCLES
Abandons :
DUCROCQ Joris U.V. AUBE CLUB CHAMPAGNE CHARL
BOISSIERE Antonin TEAM CYCLISTE PERIGORD 24
CREMA Pierre TEAM CYCLISTE PERIGORD 24
CHATELET Nicolas LA BANDE
BERCHE Pierre Antoine OC LOCMINE FYBOLIA
LE NY Jean Louis OC LOCMINE FYBOLIA
GIRARD Quentin UC ORLEANS
ROMIAN Nicolas UC ORLEANS
RETHORE Wilfried CG ORLEANS LOIRET
CHAUVET Baptiste LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME
GIRAUDET Mathieu LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME
ROMIAN Davy LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME
CHABERT Sébastien USP ISSOIRIENNE
VALLAT Alex USP ISSOIRIENNE
KALF Steven U.C. ALBENASSIENNE
KERVADEC Stevan U.C. ALBENASSIENNE
GUIMARD Benoit VC PAYS DE LORIENT
LE VESSIER Steven VC PAYS DE LORIENT
BACON Thomas VCA DU BOURGET
ESQUER Florian LANGUEDOC ROUSSILLON CYCLISME F
MCVEY Charlie LANGUEDOC ROUSSILLON CYCLISME F
DUSSOL Loick LANGUEDOC ROUSSILLON CYCLISME F
TASANE Jaanus ASPTT NANCY
LE LAY Aurelien VC AVRANCHES
LEIROS Arnaud VC AVRANCHES
LAVOISIER Matthias TEAM MACADAM'S COWBOYS
FOUQUET Valentin US ST HERBLAIN
VALLET Baptiste US ST HERBLAIN
MORANGE Pierre Henri U.V.LIMOUSINE
GARCIA Valentias EC TEAM POITOU MONDOVELO
LEBON Victor EC TEAM POITOU MONDOVELO
FICHEUX Enzo TEAM U ANJOU 49
POIRIER Karl TEAM U ANJOU 49
POUGET Guillaume TEAM U ANJOU 49
Source : Directvelo.com