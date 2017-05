Ronde Nancéienne - Coupe de France DN3

Clément Davy (Laval Cyclisme 53) a remporté ce dimanche 7 Mai 2017, à Pulnoy (54), La Ronde Nancéienne, troisième manche de la Coupe de France DN3. Il a devancé son coéquipier Erwan Brenterch et Bruno Chardon (ASPTT Nancy) complète le podium.

Classement :

1 DAVY Clement LAVAL CYCLISME 53 les 144,8 km en 3h34'54'' (moy. 40,428 km/h)

2 BRENTERCH Erwan LAVAL CYCLISME 53 3h35'10''

3 CHARDON Bruno ASPTT NANCY

4 GUINET Dylan U.V. AUBE CLUB CHAMPAGNE CHARL

5 COUANON Jonathan V.C.LA POMME MARSEILLE

6 ER RAFAI Mohamed CG ORLEANS LOIRET

7 BORN Vivian LA BANDE

8 LESELLIER Arnaud ES TORIGNI

9 FOUQUET Alexy US ST HERBLAIN

10 GAREZ Raphaël DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME

11 LERAT Franck DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME

12 VOSS Arnaud LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME

13 EL KOURAJI Mohcine UC ORLEANS

14 ORLHAC Boris USP ISSOIRIENNE

15 LAVIGNE Baptiste LA BANDE

16 GERBAUD Guillaume U.V.LIMOUSINE 3h36'50''

17 PAQUE Johan VC AMATEUR ST QUENTIN

18 CARESMEL Alexis ESEG DOUAI ORIGINE CYCLES

19 GRANGER Mike LAVAL CYCLISME 53

20 NAVARRO Corentin V.C.LA POMME MARSEILLE

21 MARTIN Welner VELO SPORT VALLETAIS

22 COUTURET Thomas LA BANDE

23 BATISTA Camille CG ORLEANS LOIRET

24 DERIAUX Florian DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME

25 GRISON Kévin TEAM BRICQUEBEC COTENTIN

26 DECHEREUX Sylvain EC TEAM POITOU MONDOVELO

27 VERGER Simon TEAM BRICQUEBEC COTENTIN

28 MARTIN Alexis VC AMATEUR ST QUENTIN

29 JOUSSEAUME Alan VELO SPORT VALLETAIS

30 SALMON Grégoire ES TORIGNI

31 DELAPLACE Cédric TEAM BRICQUEBEC COTENTIN

32 PITHON Karl OC LOCMINE FYBOLIA

33 CAUDOUX Alexandre U.V.LIMOUSINE

34 GENAUDEAU Alexandre LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME

35 RENAUD Alban VELO SPORT VALLETAIS

36 AUFFRET Rodrigue VC AVRANCHES

37 ROUYER Tom ASPTT NANCY

38 TANGUY Sylvain VC PAYS DE LORIENT

39 HUYGENS Maxime ESEG DOUAI ORIGINE CYCLES

40 ABGRALL Anthony OC LOCMINE FYBOLIA

41 DELETTRE Alexandre V.C.LA POMME MARSEILLE

42 BUISSON Julien U.V.LIMOUSINE

43 NARBONNE ZUCCARELLI Axel V.C.LA POMME MARSEILLE

44 DEGOT Damien ES TORIGNI

45 GAMEZ Christopher VCA DU BOURGET

46 BENEYROL Jeremy TEAM CYCLISTE PERIGORD 24

47 TERRIEN Valentin VELO SPORT VALLETAIS

48 TOULOUSE Nicolas U.V. AUBE CLUB CHAMPAGNE CHARL

49 MARIE Rodolphe LAVAL CYCLISME 53

50 SOUBES Yohan TEAM CYCLISTE PERIGORD 24

51 BATONDOR Benoit U.C. ALBENASSIENNE

52 BAILLET Alexandre ESEG DOUAI ORIGINE CYCLES

53 CORNILLET Erwan TEAM BRICQUEBEC COTENTIN

54 GUYOT Antoine TEAM MACADAM'S COWBOYS

55 BOTEREL Stéphen ASPTT NANCY

56 RIEBEL Mathieu VCA DU BOURGET

57 MESNIL Alexandre TEAM BRICQUEBEC COTENTIN

58 KERVRAN Kevin LAVAL CYCLISME 53

59 BUNODIERE Guillaume VC AVRANCHES

60 PINAUD Anthony VC AMATEUR ST QUENTIN

61 ARNOULT Floryan V.C.LA POMME MARSEILLE

62 MONCOMBLE Nicolas DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME

63 VILLETTE Florian TEAM CYCLISTE PERIGORD 24

64 BERANGER Geoffrey VELO SPORT VALLETAIS

65 MORANGE Alexis U.V.LIMOUSINE

66 BODIOT Alexis VC AMATEUR ST QUENTIN

67 BERNARD Quentin DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME

68 POIRET Alexandre UC ORLEANS 3h37'42''

69 SOUFFLET Guillaume VCA DU BOURGET 3h39'59''

70 GRATIOT Alexandre VC AMATEUR ST QUENTIN 3h40'39''

71 FOUCAULT Julien EC TEAM POITOU MONDOVELO

72 PRADIER Yvan USP ISSOIRIENNE

73 NURDIN Guillaume TEAM MACADAM'S COWBOYS

74 PHILIPPE Geoffrey UC ORLEANS

75 CHAMPALOU Sebastien CG ORLEANS LOIRET

76 BAUTHAMY Dylan VC PAYS DE LORIENT

77 FILLAULT Anthony U.C. ALBENASSIENNE

78 SOUFFACHE Stellio TEAM U ANJOU 49

79 CARDINEAU Frederic EC TEAM POITOU MONDOVELO

80 KERBORIOU Julien CG ORLEANS LOIRET

81 MICHLER Jonathan ASPTT NANCY

82 LUBACH Frédéric VCA DU BOURGET

83 HEYMANS Florian U.V. AUBE CLUB CHAMPAGNE CHARL

84 HERAULT Vincent US ST HERBLAIN

85 CARLIN Alexis ES TORIGNI

86 VILA Emiliano U.C. ALBENASSIENNE

87 RAUD Guillaume VC PAYS DE LORIENT

88 TESSIER Maxence US ST HERBLAIN 3h52'00''

89 GERBON Julien LANGUEDOC ROUSSILLON CYCLISME F

90 GARAND Marceau LANGUEDOC ROUSSILLON CYCLISME F

91 CHABERT VEAU Christopher TEAM U ANJOU 49

92 DELBOVE Jordan U.V. AUBE CLUB CHAMPAGNE CHARL

93 MODER Lucas TEAM MACADAM'S COWBOYS

94 GRAS Yan TEAM MACADAM'S COWBOYS

95 BROSSEL Bérenger USP ISSOIRIENNE

96 GABISSON Clément ESEG DOUAI ORIGINE CYCLES

97 VAN ESLANDER Florian ESEG DOUAI ORIGINE CYCLES

Abandons :

DUCROCQ Joris U.V. AUBE CLUB CHAMPAGNE CHARL

BOISSIERE Antonin TEAM CYCLISTE PERIGORD 24

CREMA Pierre TEAM CYCLISTE PERIGORD 24

CHATELET Nicolas LA BANDE

BERCHE Pierre Antoine OC LOCMINE FYBOLIA

LE NY Jean Louis OC LOCMINE FYBOLIA

GIRARD Quentin UC ORLEANS

ROMIAN Nicolas UC ORLEANS

RETHORE Wilfried CG ORLEANS LOIRET

CHAUVET Baptiste LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME

GIRAUDET Mathieu LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME

ROMIAN Davy LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME

CHABERT Sébastien USP ISSOIRIENNE

VALLAT Alex USP ISSOIRIENNE

KALF Steven U.C. ALBENASSIENNE

KERVADEC Stevan U.C. ALBENASSIENNE

GUIMARD Benoit VC PAYS DE LORIENT

LE VESSIER Steven VC PAYS DE LORIENT

BACON Thomas VCA DU BOURGET

ESQUER Florian LANGUEDOC ROUSSILLON CYCLISME F

MCVEY Charlie LANGUEDOC ROUSSILLON CYCLISME F

DUSSOL Loick LANGUEDOC ROUSSILLON CYCLISME F

TASANE Jaanus ASPTT NANCY

LE LAY Aurelien VC AVRANCHES

LEIROS Arnaud VC AVRANCHES

LAVOISIER Matthias TEAM MACADAM'S COWBOYS

FOUQUET Valentin US ST HERBLAIN

VALLET Baptiste US ST HERBLAIN

MORANGE Pierre Henri U.V.LIMOUSINE

GARCIA Valentias EC TEAM POITOU MONDOVELO

LEBON Victor EC TEAM POITOU MONDOVELO

FICHEUX Enzo TEAM U ANJOU 49

POIRIER Karl TEAM U ANJOU 49

POUGET Guillaume TEAM U ANJOU 49

Source : Directvelo.com