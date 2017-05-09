Anizy Le Chateau (02) - Prix Alain et Mireille (École de Vélo)

Classement Prélicenciés :
1 CAUDRON Yaël VC TERNOIS
2 COURTIADE Cécile EC CHATEAU THIERRY
3 DUPRE LEROUX Alexis AOS COURMELLES
4 PIELTANT Julia E C V BOULZICOURT
Classement Poussins 1 :
1 LECOT Sacha VC RETHELOIS
2 FAY Gabrtiel ECV BOULZICOURT
3 MONFRONT Théo NES BOUE ETREUX
4 PIELTANT Alexis E C V BOULZICOURT
5 THIERY Linda EC OGNES
6 LITTIERE PEUVION Lorenzo ESPOIR CYCLISTE DE OGNES
Classement Poussins 2 :
1 CARRE Erevan COMPÏEGNE SC
2 LEROUX Evan UV PINON ANIZY
3 MULLER Corentin EC VALLEE DE L'AISNE
4 MORCRETTE Tom UV PINON ANIZY
5 COURTIADE Emma EC CHATEAU THIERRY
6 CAMELO GORILLIOT Fabio UV PINON ANIZY
7 COLNOT VAN MESSEM Timéo AOS COURMELLES
Classement Pupilles 1 :
1 HUTIN Samuel VC LAONNOIS
2 CAUDRON Alban AOS COURMELLES
3 LEGRAND Matthéo UV PINON ANIZY
Classement Pupilles 2 :
1 PACHECO GONCALVES Tomas AOS COURMELLES
2 DROT Evan AOS COURMELLES
3 RICHE Kelly AC MARINES
4 PINON Florian UV PINON ANIZY
5 MARTIN Titouan ESPOIR CYCLISTE DE OGNES
6 LAGUERRRE Lilou ECV BOULZICOURT
7 FAY Morgane ECV BOULZICOURT
8 GOULET Raphël UV PINON ANIZY
Classement Benjamins 1 :
1 BACHELLEZ Seth UV PINON ANIZY
2 BERTHELEMY Edgard V.C. AVIZE
3 DEGRICOURT Antoine UV PINON ANIZY
4 LAMBERT Hadrien EC CHATEAU THIERRY
5 DUPRE LEROUX Maéva AOS COURMELLES
6 LOCQUET Adrien RO COMINOISE
7 THEVENIN Mathilde JS FERTE GAUCHER
8 JOVER Enzo ESPOIR CYCLISTE DE OGNES
Classement Benjamins 2 :
1 TRICLIN Valentin E C V BOULZICOURT
2 MARIEN Timéo CC ISBERGUES
3 MONFRONT Sulyvan NES BOUE ETREUX
4 SEVESTRE Alexis ESPOIR CYCLISTE DE OGNES
5 DHENIN Jules US CREPYNOISE C
6 PACHECO GONCALVES Diégo AOS COURMELLES
7 DELAIDE Maxence ESPOIR CYCLISTE DE OGNES
8 HENRY Maxime EC VALLEE DE L'AISNE
9 LOEILLET Quentin EC CHATEAU THIERRY
10 THIERRY Adam ESPOIR CYCLISTE DE OGNES
11 HENRY Juliette EC VALLEE DE L'AISNE
12 KRZYMANSKI Logan ESPOIR CYCLISTE DE OGNES