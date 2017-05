Anizy Le Chateau (02) - Prix Alain et Mireille (École de Vélo)

Yaël Caudron (VC Ternois), Sacha Lecot (VC Rethelois), Erevan Carre (Compiegne SC), Samuel Hutin (VC Laonnois), Tomas Pacheco Goncalves (AOS Courmelles), Seth Bachellez (UV Pinon Anizy) et Valentin Triclin (ECV Boulzicourt) ont remporté ce Dimanche 30 Avril 2017 dans leur catégorie respective le Prix Alain et Mireille a Anizy Le Chateau (02) (École de Vélo).

Classement Prélicenciés :

1 CAUDRON Yaël VC TERNOIS

2 COURTIADE Cécile EC CHATEAU THIERRY

3 DUPRE LEROUX Alexis AOS COURMELLES

4 PIELTANT Julia E C V BOULZICOURT

Classement Poussins 1 :

1 LECOT Sacha VC RETHELOIS

2 FAY Gabrtiel ECV BOULZICOURT

3 MONFRONT Théo NES BOUE ETREUX

4 PIELTANT Alexis E C V BOULZICOURT

5 THIERY Linda EC OGNES

6 LITTIERE PEUVION Lorenzo ESPOIR CYCLISTE DE OGNES

Classement Poussins 2 :

1 CARRE Erevan COMPÏEGNE SC

2 LEROUX Evan UV PINON ANIZY

3 MULLER Corentin EC VALLEE DE L'AISNE

4 MORCRETTE Tom UV PINON ANIZY

5 COURTIADE Emma EC CHATEAU THIERRY

6 CAMELO GORILLIOT Fabio UV PINON ANIZY

7 COLNOT VAN MESSEM Timéo AOS COURMELLES

Classement Pupilles 1 :

1 HUTIN Samuel VC LAONNOIS

2 CAUDRON Alban AOS COURMELLES

3 LEGRAND Matthéo UV PINON ANIZY

Classement Pupilles 2 :

1 PACHECO GONCALVES Tomas AOS COURMELLES

2 DROT Evan AOS COURMELLES

3 RICHE Kelly AC MARINES

4 PINON Florian UV PINON ANIZY

5 MARTIN Titouan ESPOIR CYCLISTE DE OGNES

6 LAGUERRRE Lilou ECV BOULZICOURT

7 FAY Morgane ECV BOULZICOURT

8 GOULET Raphël UV PINON ANIZY

Classement Benjamins 1 :

1 BACHELLEZ Seth UV PINON ANIZY

2 BERTHELEMY Edgard V.C. AVIZE

3 DEGRICOURT Antoine UV PINON ANIZY

4 LAMBERT Hadrien EC CHATEAU THIERRY

5 DUPRE LEROUX Maéva AOS COURMELLES

6 LOCQUET Adrien RO COMINOISE

7 THEVENIN Mathilde JS FERTE GAUCHER

8 JOVER Enzo ESPOIR CYCLISTE DE OGNES

Classement Benjamins 2 :

1 TRICLIN Valentin E C V BOULZICOURT

2 MARIEN Timéo CC ISBERGUES

3 MONFRONT Sulyvan NES BOUE ETREUX

4 SEVESTRE Alexis ESPOIR CYCLISTE DE OGNES

5 DHENIN Jules US CREPYNOISE C

6 PACHECO GONCALVES Diégo AOS COURMELLES

7 DELAIDE Maxence ESPOIR CYCLISTE DE OGNES

8 HENRY Maxime EC VALLEE DE L'AISNE

9 LOEILLET Quentin EC CHATEAU THIERRY

10 THIERRY Adam ESPOIR CYCLISTE DE OGNES

11 HENRY Juliette EC VALLEE DE L'AISNE

12 KRZYMANSKI Logan ESPOIR CYCLISTE DE OGNES