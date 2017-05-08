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Versailles Sartory (78) - Championnat Ile de France (Dames Minimes)

Camille Fahy (JS Ferté Gaucher) a remporté ce Samedi 6 Mai 2017 le Championnat Ile de France à Versailles Sartory (78) (Dames Minimes). Lara Lallemant (CSM Villeneuve Garenne) et Anaïs Brebant (VC Clichy Sous Bois) ont complété le podium.

Route
Versailles Sartory (78) - Championnat Ile de France (Dames Minimes)

Classement :

1 FAHY Camille JS FERTE GAUCHER 0:57:20
2 LALLEMANT Lara CSM VILLENEUVE GARENNE à 03mn05 s
3 BREBANT Anaïs VC CLICHY SOUS BOIS à 04mn21 s
4 VERSCHELDE Leane ESC MEAUX
5 RIOBE Alice CSM CLAMART à 05mn28 s
6 BERGHEAUD Maëlys US METRO TRANSPORTS
7 PRUDENT Farah TEAM 94 CYCLING
8 RUIZ PEREZ Tallia SCA 2000 EVRY
9 LETAILLEUR Shirine US METRO TRANSPORTS
10 KENDALL Zoé ES GERVAIS LILAS
11 FONTAINE Pauline US MAULE CYCLISME
12 ROGEL Ariane CO COURCOURONNES CYC. FEMININ
13 KERAVAL Maelle US MAULE CYCLISME
14 RATNA Iniya CS VILLETANEUSE

Crédit Photo : Vélostar Actu