Versailles Sartory (78) - Championnat Ile de France (Dames Minimes)

Classement :

1 FAHY Camille JS FERTE GAUCHER 0:57:20

2 LALLEMANT Lara CSM VILLENEUVE GARENNE à 03mn05 s

3 BREBANT Anaïs VC CLICHY SOUS BOIS à 04mn21 s

4 VERSCHELDE Leane ESC MEAUX

5 RIOBE Alice CSM CLAMART à 05mn28 s

6 BERGHEAUD Maëlys US METRO TRANSPORTS

7 PRUDENT Farah TEAM 94 CYCLING

8 RUIZ PEREZ Tallia SCA 2000 EVRY

9 LETAILLEUR Shirine US METRO TRANSPORTS

10 KENDALL Zoé ES GERVAIS LILAS

11 FONTAINE Pauline US MAULE CYCLISME

12 ROGEL Ariane CO COURCOURONNES CYC. FEMININ

13 KERAVAL Maelle US MAULE CYCLISME

14 RATNA Iniya CS VILLETANEUSE

Crédit Photo : Vélostar Actu