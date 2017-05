Versailles Sartory (78) - Championnat Ile de France (Dames Cadettes)

Kristina Nenadovic (CS Villetaneuse) a remporté ce Samedi 6 Mai 2017 le Championnat Ile de France à Versailles Sartory (78) (Dames Cadettes). Marina Brousse (US Créteuil) et Océane Goergen (Argenteuil Val De Seine 95) ont complété le podium.

Classement :

1 NENADOVIC Kristina CS VILLETANEUSE 1:13:05

2 BROUSSE Marina US CRETEIL à 04mn56 s

3 GOERGEN Océane ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

4 DEMIAUTTE Léa PARISIS A.C. 95

5 DUBOIS Alicia UC LONGJUMELLOISE

6 BENAHMED Nesrine CS VILLETANEUSE

7 LACLARE Amandine PEDALE COMBS LA VILLAISE

8 SILVA Morgane OLYMPIQUE C.V.O.

9 DENEUFBOURG Marceline JS FERTE GAUCHER

10 DELON Claudia CO COURCOURONNES CYC. FEMININ

11 COUVET Fanny CSM PUTEAUX

12 DESSERRE Justine EC VERNOUILLET V. T.

13 CAUCHOIS Hélène CSM PUTEAUX

14 FLACELIERE Valentine CO COURCOURONNES CYC. FEMININ

15 SELLIER Alicia TEAM PELTRAX - CSD

16 GAUNON Victorine CO COURCOURONNES CYC. FEMININ