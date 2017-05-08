Versailles Sartory (78) - Championnat Ile de France (Dames Cadettes)

Classement :
1 NENADOVIC Kristina CS VILLETANEUSE 1:13:05
2 BROUSSE Marina US CRETEIL à 04mn56 s
3 GOERGEN Océane ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
4 DEMIAUTTE Léa PARISIS A.C. 95
5 DUBOIS Alicia UC LONGJUMELLOISE
6 BENAHMED Nesrine CS VILLETANEUSE
7 LACLARE Amandine PEDALE COMBS LA VILLAISE
8 SILVA Morgane OLYMPIQUE C.V.O.
9 DENEUFBOURG Marceline JS FERTE GAUCHER
10 DELON Claudia CO COURCOURONNES CYC. FEMININ
11 COUVET Fanny CSM PUTEAUX
12 DESSERRE Justine EC VERNOUILLET V. T.
13 CAUCHOIS Hélène CSM PUTEAUX
14 FLACELIERE Valentine CO COURCOURONNES CYC. FEMININ
15 SELLIER Alicia TEAM PELTRAX - CSD
16 GAUNON Victorine CO COURCOURONNES CYC. FEMININ