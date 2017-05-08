Versailles Satory (78) - Prix de la ville de Vélizy (Pass D1)

Classement :
1 PHILIPPE Mathieu RETZ BIKE CLUB 2:03:51
2 DURAND Baptiste VC MONTIGNY BRETONNEUX
3 BINET Fabien EC SARTROUVILLE
4 CHIDOYAN Sébastien EC VELIZY 78
5 UNGERER Thomas AV THIAIS
6 CHEVALIER Laurent ROUE D'OR CONFLANAISE
7 JERONIMO Carlos TEAM BIKE CYCLISTE SAINT PRIX
8 BENET Bertrand PARISIS A.C. 95
9 GARCIA FERNANDES Ruddy ROUE D'OR CONFLANAISE
10 DEVAUX Julien PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
11 LACAN Aubry EC VELIZY 78
12 MERLETTE Alexandre A. SOISY ENGHIEN LA BARRE
13 BOULAIRE Stéphane ROUE D'OR CONFLANAISE
14 MODOLO Eric USM GAGNY
15 BENAMEUR Hamid EC NOISEENNE
16 TOUGARD Quentin TEAM CHATOU CYCLISME
17 YACOB Amaury A. SOISY ENGHIEN LA BARRE
18 JANNOT Thierry EC DU HOUDANAIS
19 BALLUREAU Alexandre A. SOISY ENGHIEN LA BARRE
20 BENBELKACEM Massine US DOMONT CYCLISME
21 DUBOIS Romaric CSM CLAMART
22 DOMALAIN François RUEIL A.C.
23 BOMAL Guillaume VC LEVALLOIS
24 BOUTIN Jean François CM AUBERVILLIERS 93
25 TOUBOUL Michel USM GAGNY
26 TAHIR Saïd PARISIS A.C. 95
27 COUTIF Sylvain PARISIS A.C. 95
28 FOUQUET Vincent VC CHALLANDAIS
29 GUERRERO Maxime PEYREHORADE SC
30 TOUCHEBOEUF Loïc US POIGNY RAMBOUILLET
31 AUVRAY Ghislain CO BOIS D'ARCY
32 PELLISSIER Julien EC VELIZY 78
33 OBERTI Julien PARISIS A.C. 95
34 VINCENT Benjamin ANTONY BERNY CYCLISTE
35 LEVRIER Alexandre TEAM CHATOU CYCLISME
36 COLEMONT Antoine VC LEVALLOIS
37 MARTA Miguel CSM PUTEAUX
38 BEGLIOMINI Jules TEAM CHATOU CYCLISME
39 ASTRUC Thomas CM AUBERVILLIERS 93
40 MENARD Frédéric US POIGNY RAMBOUILLET
41 MAGIMEL Marc VC MUREAUX
42 PICANT Wilfried US MAULE CYCLISME
43 MORNAC Vincent PARISIS A.C. 95
44 MARTIN Michaël LAGNY PONTCARRE CYC.
45 UDRY Cyrille US MAULE CYCLISME
46 HAINCOURT Dominique EC DU HOUDANAIS
47 SANCHEZ Gilles PARISIS A.C. 95
48 MICHAUX Olivier ROUE D'OR CONFLANAISE
49 SECACHE Alexandre EC DU HOUDANAIS
50 OBOEUF David VC LEVALLOIS
51 DENIMAL Marc Antoine TEAM CHATOU CYCLISME
52 MARTEL Alexis A. SOISY ENGHIEN LA BARRE
53 ROMEO Rocco ANET VELO CLUB
54 BLOUIN Fabrice PARISIS A.C. 95
55 ANDERSON Dominique EC VELIZY 78
56 CHARLEUX Thomas CO BOIS D'ARCY
57 BECLIN Yannick US POIGNY RAMBOUILLET
58 MARTIN Dorian AV THIAIS
59 PAPILLON Eric TEAM CHATOU CYCLISME
60 ROGEL Joffrey ANTONY BERNY CYCLISTE
61 PERRET David USM GAGNY
62 BUISSONNEAU Florian US METRO TRANSPORTS
63 HOLLAENDER Kévin CSM EPINAY SUR SEINE
64 MIGNOT Sylvain CSM EPINAY SUR SEINE
65 HOLLAENDER Valentin CSM EPINAY SUR SEINE