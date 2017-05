Versailles Satory (78) - Prix de la ville de Vélizy (Pass D1)

Classement :

1 PHILIPPE Mathieu RETZ BIKE CLUB 2:03:51

2 DURAND Baptiste VC MONTIGNY BRETONNEUX

3 BINET Fabien EC SARTROUVILLE

4 CHIDOYAN Sébastien EC VELIZY 78

5 UNGERER Thomas AV THIAIS

6 CHEVALIER Laurent ROUE D'OR CONFLANAISE

7 JERONIMO Carlos TEAM BIKE CYCLISTE SAINT PRIX

8 BENET Bertrand PARISIS A.C. 95

9 GARCIA FERNANDES Ruddy ROUE D'OR CONFLANAISE

10 DEVAUX Julien PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

11 LACAN Aubry EC VELIZY 78

12 MERLETTE Alexandre A. SOISY ENGHIEN LA BARRE

13 BOULAIRE Stéphane ROUE D'OR CONFLANAISE

14 MODOLO Eric USM GAGNY

15 BENAMEUR Hamid EC NOISEENNE

16 TOUGARD Quentin TEAM CHATOU CYCLISME

17 YACOB Amaury A. SOISY ENGHIEN LA BARRE

18 JANNOT Thierry EC DU HOUDANAIS

19 BALLUREAU Alexandre A. SOISY ENGHIEN LA BARRE

20 BENBELKACEM Massine US DOMONT CYCLISME

21 DUBOIS Romaric CSM CLAMART

22 DOMALAIN François RUEIL A.C.

23 BOMAL Guillaume VC LEVALLOIS

24 BOUTIN Jean François CM AUBERVILLIERS 93

25 TOUBOUL Michel USM GAGNY

26 TAHIR Saïd PARISIS A.C. 95

27 COUTIF Sylvain PARISIS A.C. 95

28 FOUQUET Vincent VC CHALLANDAIS

29 GUERRERO Maxime PEYREHORADE SC

30 TOUCHEBOEUF Loïc US POIGNY RAMBOUILLET

31 AUVRAY Ghislain CO BOIS D'ARCY

32 PELLISSIER Julien EC VELIZY 78

33 OBERTI Julien PARISIS A.C. 95

34 VINCENT Benjamin ANTONY BERNY CYCLISTE

35 LEVRIER Alexandre TEAM CHATOU CYCLISME

36 COLEMONT Antoine VC LEVALLOIS

37 MARTA Miguel CSM PUTEAUX

38 BEGLIOMINI Jules TEAM CHATOU CYCLISME

39 ASTRUC Thomas CM AUBERVILLIERS 93

40 MENARD Frédéric US POIGNY RAMBOUILLET

41 MAGIMEL Marc VC MUREAUX

42 PICANT Wilfried US MAULE CYCLISME

43 MORNAC Vincent PARISIS A.C. 95

44 MARTIN Michaël LAGNY PONTCARRE CYC.

45 UDRY Cyrille US MAULE CYCLISME

46 HAINCOURT Dominique EC DU HOUDANAIS

47 SANCHEZ Gilles PARISIS A.C. 95

48 MICHAUX Olivier ROUE D'OR CONFLANAISE

49 SECACHE Alexandre EC DU HOUDANAIS

50 OBOEUF David VC LEVALLOIS

51 DENIMAL Marc Antoine TEAM CHATOU CYCLISME

52 MARTEL Alexis A. SOISY ENGHIEN LA BARRE

53 ROMEO Rocco ANET VELO CLUB

54 BLOUIN Fabrice PARISIS A.C. 95

55 ANDERSON Dominique EC VELIZY 78

56 CHARLEUX Thomas CO BOIS D'ARCY

57 BECLIN Yannick US POIGNY RAMBOUILLET

58 MARTIN Dorian AV THIAIS

59 PAPILLON Eric TEAM CHATOU CYCLISME

60 ROGEL Joffrey ANTONY BERNY CYCLISTE

61 PERRET David USM GAGNY

62 BUISSONNEAU Florian US METRO TRANSPORTS

63 HOLLAENDER Kévin CSM EPINAY SUR SEINE

64 MIGNOT Sylvain CSM EPINAY SUR SEINE

65 HOLLAENDER Valentin CSM EPINAY SUR SEINE

