Versailles Satory (78) - Prix de la ville de Vélizy (Pass D2)

Classement :

1 JUNG Daniel EC SARTROUVILLE 2:02:00

2 MAIRE Didier CMOM TEAM CYCLISTE MORANGIS

3 BOUVIALE Laurent AV THIAIS

4 RIVOALEN Arnaud US MAULE CYCLISME

5 DELESTRE Nicolas EC SARTROUVILLE

6 QUENAULT Guillaume VC MUREAUX

7 MARIE Yannick US MAULE CYCLISME

8 KELLY Michael B.C. REMOIS

9 WETZSTEIN Laurent TEAM PELTRAX - CSD

10 BOUST Alexandre US MAULE CYCLISME

11 PELLUET Nicolas ROUE D'OR CONFLANAISE

12 IAUCH Grégory VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES

13 MIELE Olivier EC VELIZY 78

14 VIDAL Raphaël TEAM CHATOU CYCLISME

15 FERRERA Frédéric US METRO TRANSPORTS

16 BACH Jérôme TEAM PELTRAX - CSD

17 LEVRARD Quentin EC SARTROUVILLE

18 IACCHETTI David VC BEAUCHAMP

19 PLIGERSDORFFER Patrick US MAULE CYCLISME

20 FEVRIER Georges AVENIR CYCLISTE DE LARDY

21 LEVEQUE Vincent TEAM CHATOU CYCLISME

22 FRANCO David AV THIAIS

23 DANET Quentin US MAULE CYCLISME

24 FAHY Cyril JS FERTE GAUCHER

25 STRAUB Amaury ANTONY BERNY CYCLISTE

26 BONNAFONT Enguerrand EC VELIZY 78

27 ROUSSEAU Jérôme TEAM CHATOU CYCLISME

28 LACOMBE Jocelyn AVENIR CYCLISTE DE LARDY

29 BAGLIN Sylvain VC GARENNOIS

30 DELSART Eddy US MAULE CYCLISME

31 LEBEAU Thierry VC MUREAUX

32 LEFEBVRE Maxime US METRO TRANSPORTS

33 DELCROIX Guillaume EC NEUILLY PLAISANCE

34 DE PAS Martin EC VELIZY 78

35 CAUFOURIER Pierrick VC MUREAUX

36 MOESSNER Mathieu US MAULE CYCLISME

37 MC JURY Brian TEAM CHATOU CYCLISME

38 LEBOEUF Laurent VC MUREAUX

39 RAMBAUD Jérémy TEAM CHATOU CYCLISME

40 HERNANDEZ REY Juan Sebastian AV THIAIS

41 CORNIL Olivier EC SARTROUVILLE

42 MAAMERI François VS TRUN

43 CHANTEUR José AV THIAIS

44 AUFFRET Valentin US METRO TRANSPORTS

45 CROQUISON Bruno US METRO TRANSPORTS

46 CROQUISON Ellie US METRO TRANSPORTS

47 CHABANE Malik Adam PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

48 LARRIEU Laurent TEAM CYCLO-CROSS VTT 91

49 FIRAOUI Abderrahim VC MUREAUX

Crédit Photo : Vélostar Actu