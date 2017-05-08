Versailles Satory (78) - Prix de la ville de Vélizy (Pass D2)

Classement :
1 JUNG Daniel EC SARTROUVILLE 2:02:00
2 MAIRE Didier CMOM TEAM CYCLISTE MORANGIS
3 BOUVIALE Laurent AV THIAIS
4 RIVOALEN Arnaud US MAULE CYCLISME
5 DELESTRE Nicolas EC SARTROUVILLE
6 QUENAULT Guillaume VC MUREAUX
7 MARIE Yannick US MAULE CYCLISME
8 KELLY Michael B.C. REMOIS
9 WETZSTEIN Laurent TEAM PELTRAX - CSD
10 BOUST Alexandre US MAULE CYCLISME
11 PELLUET Nicolas ROUE D'OR CONFLANAISE
12 IAUCH Grégory VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES
13 MIELE Olivier EC VELIZY 78
14 VIDAL Raphaël TEAM CHATOU CYCLISME
15 FERRERA Frédéric US METRO TRANSPORTS
16 BACH Jérôme TEAM PELTRAX - CSD
17 LEVRARD Quentin EC SARTROUVILLE
18 IACCHETTI David VC BEAUCHAMP
19 PLIGERSDORFFER Patrick US MAULE CYCLISME
20 FEVRIER Georges AVENIR CYCLISTE DE LARDY
21 LEVEQUE Vincent TEAM CHATOU CYCLISME
22 FRANCO David AV THIAIS
23 DANET Quentin US MAULE CYCLISME
24 FAHY Cyril JS FERTE GAUCHER
25 STRAUB Amaury ANTONY BERNY CYCLISTE
26 BONNAFONT Enguerrand EC VELIZY 78
27 ROUSSEAU Jérôme TEAM CHATOU CYCLISME
28 LACOMBE Jocelyn AVENIR CYCLISTE DE LARDY
29 BAGLIN Sylvain VC GARENNOIS
30 DELSART Eddy US MAULE CYCLISME
31 LEBEAU Thierry VC MUREAUX
32 LEFEBVRE Maxime US METRO TRANSPORTS
33 DELCROIX Guillaume EC NEUILLY PLAISANCE
34 DE PAS Martin EC VELIZY 78
35 CAUFOURIER Pierrick VC MUREAUX
36 MOESSNER Mathieu US MAULE CYCLISME
37 MC JURY Brian TEAM CHATOU CYCLISME
38 LEBOEUF Laurent VC MUREAUX
39 RAMBAUD Jérémy TEAM CHATOU CYCLISME
40 HERNANDEZ REY Juan Sebastian AV THIAIS
41 CORNIL Olivier EC SARTROUVILLE
42 MAAMERI François VS TRUN
43 CHANTEUR José AV THIAIS
44 AUFFRET Valentin US METRO TRANSPORTS
45 CROQUISON Bruno US METRO TRANSPORTS
46 CROQUISON Ellie US METRO TRANSPORTS
47 CHABANE Malik Adam PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
48 LARRIEU Laurent TEAM CYCLO-CROSS VTT 91
49 FIRAOUI Abderrahim VC MUREAUX