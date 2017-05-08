Versailles Satory (78) - Prix de la ville de Vélizy (Pass D3)

Classement :
1 POLLET Thierry EC DU HOUDANAIS 1:53:45
2 DARCAS Nicolas UC GAMBAISIENNE
3 DAGUE Christophe AV THIAIS
4 CACHIA Carl US MAULE CYCLISME
5 LAMY Thierry PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
6 RICHEFORT Jean Michel EC VELIZY 78
7 VOURCH André TEAM CHATOU CYCLISME
8 LA CHUISA Cédric EC DU HOUDANAIS
9 TISON Stéphane A. C. B. B.
10 SCHNEIDER Arnaud VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES
11 SIMONNET David VC MONTIGNY BRETONNEUX
12 FERRI Pascal EC MONTGERON VIGNEUX
13 MALICORNET Olivier AC ORSAY
14 TUDRYN Frédéric VC MONTIGNY BRETONNEUX
15 ROCHEFORT Cyril VC MONTIGNY BRETONNEUX
16 MANGEANT Ludovic US POIGNY RAMBOUILLET
17 MARCHAL Eric CS DOURDANNAIS
18 VERRON Bruno ROUE D'OR CONFLANAISE
19 LHUISSIER Gilbert LES BLEUS DE FRANCE
20 DUPRE Stéphane EC SARTROUVILLE
21 DORANGES François
22 BACHELOT Gérard ROUE D'OR CONFLANAISE
23 CHARPENTIER Hubert CS DOURDANNAIS
24 CHAMBELLAN Jean Marie US METRO TRANSPORTS
25 LEJEUNE Alain USM GAGNY
26 VESANES Jean US TROPIKANA
27 TCHERBAKOFF Olivier AC ORSAY
28 ATTOUMANI Assadi US RIS ORANGIS
29 BERTHE Philippe A. SOISY ENGHIEN LA BARRE
30 DEGUETTE François AV THIAIS
31 CARRE Léaldine CSM VILLENEUVE GARENNE
32 ALVES Gwendoline AVENIR DU VAL DE MARNE
33 PYT Christian AV THIAIS