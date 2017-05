Versailles Satory (78) - Prix de la ville de Vélizy (Pass D3)

Classement :

1 POLLET Thierry EC DU HOUDANAIS 1:53:45

2 DARCAS Nicolas UC GAMBAISIENNE

3 DAGUE Christophe AV THIAIS

4 CACHIA Carl US MAULE CYCLISME

5 LAMY Thierry PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

6 RICHEFORT Jean Michel EC VELIZY 78

7 VOURCH André TEAM CHATOU CYCLISME

8 LA CHUISA Cédric EC DU HOUDANAIS

9 TISON Stéphane A. C. B. B.

10 SCHNEIDER Arnaud VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES

11 SIMONNET David VC MONTIGNY BRETONNEUX

12 FERRI Pascal EC MONTGERON VIGNEUX

13 MALICORNET Olivier AC ORSAY

14 TUDRYN Frédéric VC MONTIGNY BRETONNEUX

15 ROCHEFORT Cyril VC MONTIGNY BRETONNEUX

16 MANGEANT Ludovic US POIGNY RAMBOUILLET

17 MARCHAL Eric CS DOURDANNAIS

18 VERRON Bruno ROUE D'OR CONFLANAISE

19 LHUISSIER Gilbert LES BLEUS DE FRANCE

20 DUPRE Stéphane EC SARTROUVILLE

21 DORANGES François

22 BACHELOT Gérard ROUE D'OR CONFLANAISE

23 CHARPENTIER Hubert CS DOURDANNAIS

24 CHAMBELLAN Jean Marie US METRO TRANSPORTS

25 LEJEUNE Alain USM GAGNY

26 VESANES Jean US TROPIKANA

27 TCHERBAKOFF Olivier AC ORSAY

28 ATTOUMANI Assadi US RIS ORANGIS

29 BERTHE Philippe A. SOISY ENGHIEN LA BARRE

30 DEGUETTE François AV THIAIS

31 CARRE Léaldine CSM VILLENEUVE GARENNE

32 ALVES Gwendoline AVENIR DU VAL DE MARNE

33 PYT Christian AV THIAIS

Crédit Photo : Vélostar Actu