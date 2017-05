Isbergues (62) - 60ème Prix Auguste Thuilliez (3-Juniors)

Killyan Houcke (O GrandeSynthe) a remporté ce Lundi 8 Mai 2017 le 60ème Grand Prix Auguste Thuilliez à Isbergues (62) (3-Juniors). Rudy Feron (EC Abbevilloise) et Charles Antoine Dourlens (O GrandeSynthe) ont complété le podium.

Classement :

1 HOUCKE Killyan O GRANDE SYNTHE 2:13:06

2 FERON Rudy EC ABBEVILLOISE

3 DOURLENS Charles Antoine O GRANDE SYNTHE

4 THILLOY Jean Claude EC ABBEVILLOISE

5 ROBIN Jérôme CL BARLIN

6 RINGOT Romain TOUQUET ACC

7 FLIGNY Arnaud TOUQUET ACC 0:00:27

8 VANDERMEERSCH Emilien O GRANDE SYNTHE 0:00:54

9 DELALEAU Alexis O GRANDE SYNTHE

10 MORTIER Louis CONTOIRE HAMEL TEAM ORGANISATION

11 ESPIGAT Marc COURBEVOIE SPORTS CYCLISME 0:01:01

12 FOURNIER Jérémy FLANDRE ELITE CYCLISME

13 DEGRUTERE Corentin FLANDRE ELITE CYCLISME

14 HEYMANS Antoine VC ROUEN 76

15 TRZEBOWSKI Marc Antoine VC ROUBAIX LILLE METROPOLE

16 BAZIN Simon AC CHERBOURG COTENTIN

17 BLAIZE Thibault VC AMATEUR ST QUENTIN

18 CORNE Antoine EC ABBEVILLOISE

19 BOUTREUX Valentin VC AMATEUR ST QUENTIN

20 HELBECQUE Tristan FLANDRE ELITE CYCLISME

21 HOURIEZ Louis VC AMATEUR ST QUENTIN

22 LESAINT Jérémy FLANDRE ELITE CYCLISME

23 VAN KESTEREN Théo O HESDIN MARCONNE

24 MACHART Luc ES ARQUES

25 LEFEBVRE Timothé EC BERMERAIN

26 VANDAELE Julien ARRAS VC

27 FENART Ophelie CSM VILLENEUVE GARENNE

28 GIRARDOT Nathan VC AMATEUR ST QUENTIN

29 ANANIE Léo ES ARQUES

30 SAUTEJEAN Sébastien CC ISBERGUES MOLINGHEM

31 DELARACE Marc O GRANDE SYNTHE

32 HENNERE Loïc SC BOULONNAIS

33 MERLIN Julien SC BOULONNAIS

34 DELAHAYE Hugo ESEG DOUAI

35 LEFEBVRE Lucas ESEG DOUAI

36 DESETTE Guillaume VTT ST AMAND LES EAUX

37 RIQUIER Rudy EC ABBEVILLOISE

38 DELOBEL Florian ES ARQUES

39 PIERRE Adrien DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME

40 LLORENS Alexandre US GRAVELINOISE

41 RUDZKI Fabrice EC TOURQUENNOISE

42 KRAWCZYK Benjamin CL BARLIN

43 JULIEN Bastien ESPOIR CYCLISTE DE OGNES

44 DELALEAU Antoine O GRANDE SYNTHE

45 LEMONNIER Paul CL BARLIN

46 TRINEL Jérôme FLANDRE ELITE CYCLISME

47 LEROUX Maxime VC AMATEUR ST QUENTIN

48 DUBOIS Benoît GAZ ELEC C DE DOUAI

49 SENICOURT Alan US GRAVELINOISE

50 GAILLIEZ Vincent CC CAMBRESIEN

51 THUILLEZ Anthony EC ABBEVILLOISE

52 BOUCHART Gaylor CC ISBERGUES MOLINGHEM

53 MINET Florent ES ARQUES



Evelyne Cominotto