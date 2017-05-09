Isbergues (62) - 60ème Prix Auguste Thuilliez (3-Juniors)

Classement :
1 HOUCKE Killyan O GRANDE SYNTHE 2:13:06
2 FERON Rudy EC ABBEVILLOISE
3 DOURLENS Charles Antoine O GRANDE SYNTHE
4 THILLOY Jean Claude EC ABBEVILLOISE
5 ROBIN Jérôme CL BARLIN
6 RINGOT Romain TOUQUET ACC
7 FLIGNY Arnaud TOUQUET ACC 0:00:27
8 VANDERMEERSCH Emilien O GRANDE SYNTHE 0:00:54
9 DELALEAU Alexis O GRANDE SYNTHE
10 MORTIER Louis CONTOIRE HAMEL TEAM ORGANISATION
11 ESPIGAT Marc COURBEVOIE SPORTS CYCLISME 0:01:01
12 FOURNIER Jérémy FLANDRE ELITE CYCLISME
13 DEGRUTERE Corentin FLANDRE ELITE CYCLISME
14 HEYMANS Antoine VC ROUEN 76
15 TRZEBOWSKI Marc Antoine VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
16 BAZIN Simon AC CHERBOURG COTENTIN
17 BLAIZE Thibault VC AMATEUR ST QUENTIN
18 CORNE Antoine EC ABBEVILLOISE
19 BOUTREUX Valentin VC AMATEUR ST QUENTIN
20 HELBECQUE Tristan FLANDRE ELITE CYCLISME
21 HOURIEZ Louis VC AMATEUR ST QUENTIN
22 LESAINT Jérémy FLANDRE ELITE CYCLISME
23 VAN KESTEREN Théo O HESDIN MARCONNE
24 MACHART Luc ES ARQUES
25 LEFEBVRE Timothé EC BERMERAIN
26 VANDAELE Julien ARRAS VC
27 FENART Ophelie CSM VILLENEUVE GARENNE
28 GIRARDOT Nathan VC AMATEUR ST QUENTIN
29 ANANIE Léo ES ARQUES
30 SAUTEJEAN Sébastien CC ISBERGUES MOLINGHEM
31 DELARACE Marc O GRANDE SYNTHE
32 HENNERE Loïc SC BOULONNAIS
33 MERLIN Julien SC BOULONNAIS
34 DELAHAYE Hugo ESEG DOUAI
35 LEFEBVRE Lucas ESEG DOUAI
36 DESETTE Guillaume VTT ST AMAND LES EAUX
37 RIQUIER Rudy EC ABBEVILLOISE
38 DELOBEL Florian ES ARQUES
39 PIERRE Adrien DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME
40 LLORENS Alexandre US GRAVELINOISE
41 RUDZKI Fabrice EC TOURQUENNOISE
42 KRAWCZYK Benjamin CL BARLIN
43 JULIEN Bastien ESPOIR CYCLISTE DE OGNES
44 DELALEAU Antoine O GRANDE SYNTHE
45 LEMONNIER Paul CL BARLIN
46 TRINEL Jérôme FLANDRE ELITE CYCLISME
47 LEROUX Maxime VC AMATEUR ST QUENTIN
48 DUBOIS Benoît GAZ ELEC C DE DOUAI
49 SENICOURT Alan US GRAVELINOISE
50 GAILLIEZ Vincent CC CAMBRESIEN
51 THUILLEZ Anthony EC ABBEVILLOISE
52 BOUCHART Gaylor CC ISBERGUES MOLINGHEM
53 MINET Florent ES ARQUES