Wambrechies (59) - Grand Prix de la Ville (Minimes)

Classement :
1 TRENTESAUX Baptiste EC TOURQUENNOISE 1:02:01
2 COLAUT Lilian EC TOURQUENNOISE
3 SAINT QUENTIN Hugo US VALENCIENNES MARLY
4 BRAY Antoine VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
5 SCHRICKE Lucas CC CAMBRESIEN
6 PETIT Natan UC WATTIGNIES
7 ROLLANDT Mady CC ARMENTIEROIS
8 HAYNAU Randy O GRANDE SYNTHE
9 REGOST Thibaut RO COMINOISE
10 DEWIMILLE Tom CL BARLIN
11 ROBILLART Loïc CL BARLIN
12 CARON Oscar VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
13 VANTHUYNE Wilhelm VC ST OMER
14 BEEUIWSAERT Augustin CLUB NEUTRE NORD PAS DE CALAIS
15 OUTREMAN Léo CC ISBERGUES MOLINGHEM
16 BOULLET Léo Paul O GRANDE SYNTHE
17 ZOLOPA Jules TEAM AVESNOIS
18 DUFOUR Rémi VCU HALLUINOISE 0:48:05
19 LECIGNE Romain CC ISBERGUES MOLINGHEM
20 GUEUDET Robin VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
21 COVIN Kylian HAINAUT CYCLING TEAM
22 FRANCHOMME Théo AS HELLEMMES