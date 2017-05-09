Wambrechies (59) - Grand Prix de la Ville (2-3-Juniors)

Classement :
1 WARAS Corentin VC ROUEN 76 1:50:59
2 PEREIRA MARTINS Julien OLYMPIQUE C.V.O.
3 LARENAUDIE Axel CC NOGENT / OISE
4 CHALEL Yacine OLYMPIQUE C.V.O.
5 HOPIN Dimitri VC AMATEUR ST QUENTIN
6 BAROUX Nicolas US GRAVELINOISE
7 HELLIN Maxime SC BOULONNAIS
8 TALEUX Jean Baptiste O GRANDE SYNTHE
9 RIDE Geoffrey EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE
10 DUSSART Quentin SC BOULONNAIS
11 SERGENT Guillaume SC BOULONNAIS
12 TILLIER Clément OLYMPIQUE C.V.O. 0:00:35
13 LAPERE Kris ANNEQUIN CYCLING TEAM
14 POUILLARD Hugo O GRANDE SYNTHE
15 BREL Antoine VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
16 CREPIN Félicier UVC CHARLEVILLE
17 TRONET Quentin UVC CALAIS
18 GRIFFON Laurent SC VAL D'ARRE
19 TAKASMIMIZU Tersho AMIENS SPORT CYCLISME
20 FRANCOIS Fabrice VC MAUBEUGEOIS
21 TILLIER Quentin OLYMPIQUE C.V.O.
22 DELANGUE Thomas EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE
23 CHEVAL Valentin VC AMATEUR ST QUENTIN
24 BECOT Johan OLYMPIQUE C.V.O.
25 DELVART Marvyn DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME
26 LEFEVRE Sébastien UV FOURMISIENNE
27 VASSEUR Ludovic VC WITTENHEIM
28 DEJOYE Florian CC NOGENT / OISE
29 BERNARD Baptiste EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE
30 AZZI Bilal OLYMPIQUE C.V.O.
31 NAKAI Kodai SPRINTER CLUB DU VAL D'ARRE
32 DUHAMEL Valentin AS HELLEMMES
33 BEHAGUE Rémi EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE
34 LECONTE Tristan VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
35 SPECENIER Rémi VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
36 MARTINS Vincent OLYMPIQUE C.V.O.
37 RUZZON Valentin CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE
38 IWAMA Raiku AMIENS SPORT CYCLISTE
39 LORENZI Andrew EC TOURQUENNOISE
40 VANMARQUE Louis UC WATTIGNIES
41 BERTINI Vincent SC VAL D'ARRE
42 DELL`OVA Sébastien OLYMPIQUE C.V.O.
43 MARTOS Louis VC ROUBAIX LILLE METROPOLE