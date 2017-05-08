Caudry (59) - Tour Du Caudresis & Catesis (Minimes)

Classement :
1 PETIT Hugo ARRAS VC 1:00:20 1:00:20
2 DANEL Jérôme CC ISBERGUES MOLINGHEM 1:00:20 ''
3 DAFFINI Pablo E C V BOULZICOURT 1:01:32 0:01:12
4 POUCET Tristan UV FOURMISIENNE 1:01:32 ''
5 LEROUX Allan UV PINON ANIZY 1:02:29 0:02:09
6 LECLERCQ Floryan VCU HALLUINOISE 1:04:49 0:04:29
7 APPLENCOURT Guillaume EC FEIGNIES SAMBRE AVES. 1:07:12 0:06:52
8 DELMARRE Antoine CL BARLIN 1:07:12 ''
9 VAN WYSSEK Anaick UV FOURMIES 1:07:12 ''
10 LEROY Clément UC SOLREZIENNE 1:07:12 ''
11 FLAMENT Arthur VCU HALLUINOISE Minime 1:07:12 ''
12 MARCHAND Elouan VC RETHEL Minime 1:07:31 0:07:11
13 DELATTRE Hugo ARRAS VC Minime 1:07:43 0:07:23
14 DECROUY Gaël UV PINON ANIZY Minime 1:07:50 0:07:30
15 GIANNITRAPANI Oscar UC CAUDRESIS CATESIS Minime 1:12:39 0:12:19
16 PINCHON Mattéo CSC FERRIEROIS Minime 1:20:05 0:19:45
17 COQUELLE Alexy UC CAUDRESIS CATESIS Minime 1:20:05 ''
18 GEOFFROY Antoine UV PINON ANIZY Minime 1:20:21 0:20:01