Caudry (59) - Tour Du Caudresis & Catesis (Cadets)

Timothée Laleu (CC Villeneuve Saint Germain Soissons Aisne) a remporté ce Lundi 8 Mai 2017 le Tour Du Caudresis & Catesis à Caudry (59) (Cadets). Axel Huens (VC Amateur Saint Quentin) et Sullivan Leroy (CC Isbergues Molinghem) ont complété le podium.

Classement :

1 LALEU Timothée CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE 1:53:44 1:53:44

2 HUENS Axel VC AMATEUR ST QUENTIN 1:53:44 ''

3 LEROY Sullivan CC ISBERGUES MOLINGHEM 1:53:44 ''

4 RIFFLET Simon AC AMIENOISE 1:54:15 0:00:31

5 DEWEZ Theo UC LIEVINNOIS 1:54:15 ''

6 BETHENCOURT Mathieu CSC FERRIEROIS 1:54:15 ''

7 CHIVOT Augustin O HESDIN MARCONNE 1:54:15 ''

8 THORLET Maxence VC AMATEUR ST QUENTIN 1:54:15 ''

9 FRANCOME Alexandre VCA ST QUENTIN 1:54:15 ''

10 BARSBY Julien VC AMATEUR ST QUENTIN 1:54:15 ''

11 LECLERCQ Clément CAMPHIN EN CAREMBAULT CYCLING TEAM 1:54:30 0:00:46

12 EMERY Arthur VC AMATEUR ST QUENTIN 1:55:49 0:02:05

13 SENICOURT Kylian EC FOYENNE 1:55:57 0:02:13

14 JAUREGUI Sendoa UC CAUDRESIS CATESIS 1:57:09 0:03:25

15 CROQUELOIS Emile VC ST OMER 1:58:20 0:04:36

16 DELVART Théo UVC CALAIS 1:58:20

17 PIETRAS Léo VC AMATEUR ST QUENTIN 1:58:20 ''

18 DELATTRE Arthur GAZ ELEC C DE DOUAI 1:58:20 ''

19 DEMARQUE Thibault UV FOURMISIENNE 1:58:20 ''

20 DELATTRE Grégoire GAZ ELEC C DE DOUAI 1:58:20 ''

21 PECRIAUX Clément UC CAUDRESIS CATESIS 2:05:05 0:11:21

22 DOUAY Charles VC SANTERRE VERMANDOIS 2:05:05 ''

23 SIX Quentin CAMPHIN EN CAREMBAULT CYCLING TEAM 2:14:00 0:20:16

24 CLAMOUSSE Amaury CC CAMBRESIEN Cadet 2:15:00 0:21:16

25 BOURDON Hugo CC CAMBRESIEN Cadet 2:15:00 ''

26 RIFFLET Julien AC AMIENOISE Cadet 2:15:00 ''

27 DEMORY Alix CC CAMBRESIEN Cadet 2:15:00 ''

28 GARD Alexi UC CAUDRESIS CATESIS Cadet 2:15:00 ''

29 HAYNAU Sophie O GRANDE SYNTHE 3ème 2:15:00 ''

30 GAMAND Meyrine CC CAMBRESIEN Junior 2:15:00 ''