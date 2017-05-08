Caudry (59) - Tour Du Caudresis & Catesis (Cadets)

Classement :
1 LALEU Timothée CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE 1:53:44 1:53:44
2 HUENS Axel VC AMATEUR ST QUENTIN 1:53:44 ''
3 LEROY Sullivan CC ISBERGUES MOLINGHEM 1:53:44 ''
4 RIFFLET Simon AC AMIENOISE 1:54:15 0:00:31
5 DEWEZ Theo UC LIEVINNOIS 1:54:15 ''
6 BETHENCOURT Mathieu CSC FERRIEROIS 1:54:15 ''
7 CHIVOT Augustin O HESDIN MARCONNE 1:54:15 ''
8 THORLET Maxence VC AMATEUR ST QUENTIN 1:54:15 ''
9 FRANCOME Alexandre VCA ST QUENTIN 1:54:15 ''
10 BARSBY Julien VC AMATEUR ST QUENTIN 1:54:15 ''
11 LECLERCQ Clément CAMPHIN EN CAREMBAULT CYCLING TEAM 1:54:30 0:00:46
12 EMERY Arthur VC AMATEUR ST QUENTIN 1:55:49 0:02:05
13 SENICOURT Kylian EC FOYENNE 1:55:57 0:02:13
14 JAUREGUI Sendoa UC CAUDRESIS CATESIS 1:57:09 0:03:25
15 CROQUELOIS Emile VC ST OMER 1:58:20 0:04:36
2 HUENS Axel VC AMATEUR ST QUENTIN 1:53:44 ''
3 LEROY Sullivan CC ISBERGUES MOLINGHEM 1:53:44 ''
4 RIFFLET Simon AC AMIENOISE 1:54:15 0:00:31
5 DEWEZ Theo UC LIEVINNOIS 1:54:15 ''
6 BETHENCOURT Mathieu CSC FERRIEROIS 1:54:15 ''
7 CHIVOT Augustin O HESDIN MARCONNE 1:54:15 ''
8 THORLET Maxence VC AMATEUR ST QUENTIN 1:54:15 ''
9 FRANCOME Alexandre VCA ST QUENTIN 1:54:15 ''
10 BARSBY Julien VC AMATEUR ST QUENTIN 1:54:15 ''
11 LECLERCQ Clément CAMPHIN EN CAREMBAULT CYCLING TEAM 1:54:30 0:00:46
12 EMERY Arthur VC AMATEUR ST QUENTIN 1:55:49 0:02:05
13 SENICOURT Kylian EC FOYENNE 1:55:57 0:02:13
14 JAUREGUI Sendoa UC CAUDRESIS CATESIS 1:57:09 0:03:25
15 CROQUELOIS Emile VC ST OMER 1:58:20 0:04:36
16 DELVART Théo UVC CALAIS 1:58:20
17 PIETRAS Léo VC AMATEUR ST QUENTIN 1:58:20 ''
18 DELATTRE Arthur GAZ ELEC C DE DOUAI 1:58:20 ''
19 DEMARQUE Thibault UV FOURMISIENNE 1:58:20 ''
20 DELATTRE Grégoire GAZ ELEC C DE DOUAI 1:58:20 ''
21 PECRIAUX Clément UC CAUDRESIS CATESIS 2:05:05 0:11:21
22 DOUAY Charles VC SANTERRE VERMANDOIS 2:05:05 ''
23 SIX Quentin CAMPHIN EN CAREMBAULT CYCLING TEAM 2:14:00 0:20:16
24 CLAMOUSSE Amaury CC CAMBRESIEN Cadet 2:15:00 0:21:16
25 BOURDON Hugo CC CAMBRESIEN Cadet 2:15:00 ''
26 RIFFLET Julien AC AMIENOISE Cadet 2:15:00 ''
27 DEMORY Alix CC CAMBRESIEN Cadet 2:15:00 ''
28 GARD Alexi UC CAUDRESIS CATESIS Cadet 2:15:00 ''
29 HAYNAU Sophie O GRANDE SYNTHE 3ème 2:15:00 ''
30 GAMAND Meyrine CC CAMBRESIEN Junior 2:15:00 ''
19 DEMARQUE Thibault UV FOURMISIENNE 1:58:20 ''
20 DELATTRE Grégoire GAZ ELEC C DE DOUAI 1:58:20 ''
21 PECRIAUX Clément UC CAUDRESIS CATESIS 2:05:05 0:11:21
22 DOUAY Charles VC SANTERRE VERMANDOIS 2:05:05 ''
23 SIX Quentin CAMPHIN EN CAREMBAULT CYCLING TEAM 2:14:00 0:20:16
24 CLAMOUSSE Amaury CC CAMBRESIEN Cadet 2:15:00 0:21:16
25 BOURDON Hugo CC CAMBRESIEN Cadet 2:15:00 ''
26 RIFFLET Julien AC AMIENOISE Cadet 2:15:00 ''
27 DEMORY Alix CC CAMBRESIEN Cadet 2:15:00 ''
28 GARD Alexi UC CAUDRESIS CATESIS Cadet 2:15:00 ''
29 HAYNAU Sophie O GRANDE SYNTHE 3ème 2:15:00 ''
30 GAMAND Meyrine CC CAMBRESIEN Junior 2:15:00 ''