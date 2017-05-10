La Cerlangue (76) - Championnat De Seine Maritime (Cadets)

Classement :
1 BEQUET Marc USSA PAVILLY BARENTIN
2 TOUMIRE Hugo VC CATENAY
3 BEAUNE Mavric VC VERNON
4 BEUX Clément VC EVREUX
5 PETREL Antonin VC ROUEN 76
6 DEVREUX Maxime VC EVREUX
7 SAVALLE Théo VC CATENAY
8 CARPENTIER Florian O HESDIN MARCONNE
9 FRAUDEAU Julien UV NEUBOURG
10 ROLO Thomas VC VERNON
11 DOUAY Benjamin USSA PAVILLY BARENTIN
12 DELOT Ugo GO EVREUX GRAVIGNY
13 BEUX Quentin VC EVREUX
14 BORRELLI Enzo USSA PAVILLY BARENTIN
15 LEMBRE Victor UV NEUBOURG
16 LACAILLE Louis USSA PAVILLY BARENTIN
17 GIGUIERE Nils VC CATENAY
18 MALANDAIN Antoine ESM GONFREVILLE L'ORCHER
19 BOULENGER Adrien VC LILLEBONNE
20 MARRE Martin VC FECAMP
21 MOUCHARD Gauthier VC HATTENVILLE FAUVILLE
22 CUMONT Hans LA FEUILLIE CYCLISTE
23 BOCQUET Odin VC CATENAY
24 BOITREL Guillaume USSA PAVILLY BARENTIN
25 GUILBERT Clément UC IFS-HEROUVILLE
26 MABILLE Damien ESM GONFREVILLE L'ORCHER
27 PIGNE FRANCOIS Maxence USSA PAVILLY BARENTIN
28 TESSIER Simon VC EVREUX
29 ROUSSEL Raphael VC LILLEBONNE
30 COUCKE Maxime VC FECAMP
31 HAUGUEL Vincent AC MONTIVILLIERS
32 BOULEUX Quentin USSA PAVILLY BARENTIN
33 LIERVILE Valentin CS BONNEVILLE
34 LECLERC Mathias LA FEUILLIE CYCLISTE
35 THENIER Dorian LA FEUILLIE CYCLISTE
36 BRUNET Max LA FEUILLIE CYCLISTE
37 DO PIO REBELO Hugo VC CATENAY
38 LE LOSTEC Antonin VC PONT AUDEMER
39 DUSSAUX Dorian VC LILLEBONNE
40 GUILLER Alex USSA PAVILLY BARENTIN