Le Plaisis Robinson (92) - Prix Thomassin (Cadets)

Classement :

1 LABBE Benjamin EC ABBEVILLOISE 1:49:55

2 LABICHE Kilian PARISIS A.C. 95

3 DAVIOT Romain UC LONGJUMELLOISE

4 PIERRE Eliott PARISIS A.C. 95

5 SAINT ANGE Killian CS VILLETANEUSE

6 DUJARDIN Julien PARISIS A.C. 95

7 BERGHEAUD Axel US METRO TRANSPORTS

8 VILHES Samy VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES

9 LOUVRIER Erwan VC MONTIGNY BRETONNEUX

10 MORVAN Thomas ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

11 MAREC Julien ANTONY BERNY CYCLISTE

12 LUIS Matéo US METRO TRANSPORTS

13 ROLLAND Jonathan VC MONTIGNY BRETONNEUX

14 STEFANI Lucas ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

15 NIDERCORNE Théo US METRO TRANSPORTS

16 ROULOT Noé ANTONY BERNY CYCLISTE

17 COOLSAET Mathéo PARISIS A.C. 95

18 DAUDON Côme PARISIS A.C. 95

19 PLOUHINEC Arthur PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

20 ENGUEHARD Kiko CSM CLAMART

21 GUDESTE Romain CM AUBERVILLIERS 93

22 BOULVRAIS Melvin CM AUBERVILLIERS 93

23 GEAY William VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES

24 BARRAUD Kyllian SCA 2000 EVRY

25 SUZZONI Clément US METRO TRANSPORTS

26 BONAL Louis PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

27 LEGRAND Axel CSM CLAMART

28 FORGET Nathan VC MONTIGNY BRETONNEUX

29 BARZEZOWSKI Alan ESC MEAUX

30 PERIGOIS Lucas OLYMPIQUE C.V.O.

31 OLLIVIER Clément ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

32 MALAUSSENA Florian LAGNY PONTCARRE CYC. à 1 T

33 DO VALE Thomas USM GAGNY

34 BLANC Florian CS VILLETANEUSE

35 MACE Marius PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE à 2 T