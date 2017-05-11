Le Plaisis Robinson (92) - Prix Thomassin (Cadets)

Classement :
1 LABBE Benjamin EC ABBEVILLOISE 1:49:55
2 LABICHE Kilian PARISIS A.C. 95
3 DAVIOT Romain UC LONGJUMELLOISE
4 PIERRE Eliott PARISIS A.C. 95
5 SAINT ANGE Killian CS VILLETANEUSE
6 DUJARDIN Julien PARISIS A.C. 95
7 BERGHEAUD Axel US METRO TRANSPORTS
8 VILHES Samy VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES
9 LOUVRIER Erwan VC MONTIGNY BRETONNEUX
10 MORVAN Thomas ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
11 MAREC Julien ANTONY BERNY CYCLISTE
12 LUIS Matéo US METRO TRANSPORTS
13 ROLLAND Jonathan VC MONTIGNY BRETONNEUX
14 STEFANI Lucas ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
15 NIDERCORNE Théo US METRO TRANSPORTS
16 ROULOT Noé ANTONY BERNY CYCLISTE
17 COOLSAET Mathéo PARISIS A.C. 95
18 DAUDON Côme PARISIS A.C. 95
19 PLOUHINEC Arthur PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
20 ENGUEHARD Kiko CSM CLAMART
21 GUDESTE Romain CM AUBERVILLIERS 93
22 BOULVRAIS Melvin CM AUBERVILLIERS 93
23 GEAY William VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES
24 BARRAUD Kyllian SCA 2000 EVRY
25 SUZZONI Clément US METRO TRANSPORTS
26 BONAL Louis PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
27 LEGRAND Axel CSM CLAMART
28 FORGET Nathan VC MONTIGNY BRETONNEUX
29 BARZEZOWSKI Alan ESC MEAUX
30 PERIGOIS Lucas OLYMPIQUE C.V.O.
31 OLLIVIER Clément ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
32 MALAUSSENA Florian LAGNY PONTCARRE CYC. à 1 T
33 DO VALE Thomas USM GAGNY
34 BLANC Florian CS VILLETANEUSE
35 MACE Marius PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE à 2 T