Litz (60) - Souvenir Daniel Cordier (Minimes)

Justin Denys (UC Liancourt Rantigny) a remporté ce Lundi 8 Mai 2017 le Grand Prix Souvenir Daniel Cordier à Litz (60) (Minimes). Baptiste Dhenin (US Crepynoise) et Corentin Bautrait (Compiegne Sports Cycliste) ont complété le podium.

Classement :

1 DENYS Justin UC LIANCOURT RANTIGNY 1:10:30 1:10:30

2 DHENIN Baptiste US CREPYNOISE C 1:10:30 ''

3 BAUTRAIT Corentin COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES 1:10:30 ''

4 MENAGER Enzo CC FORMERIE 1:10:30 ''

5 DESSERRE Victorien EC VERNOUILLET V. T. 1:10:30 ''

6 DERIAUX Pacome EC VERNOUILLET V. T. 1:10:30 ''

7 DELILLE Matthis AS THOUROTTE CYCLISTE 1:10:30 ''

8 LEROUX Victor UC LIANCOURT RANTIGNY 1:10:30 ''

9 RADADI Ambre CC FORMERIE 1:10:30 ''

10 DURAZZI Nolan CC NOGENT / OISE 1:10:30 ''

11 BRAIL Mathis EC VERNOUILLET V. T. 1:10:30 ''

12 BONNETON Maxence COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES 1:10:30 ''

13 GRAZIANI Timoté ESC MEAUX 1:10:30 ''

14 DEMONTREUILLE Mathilde SC VAL D'ARRE 1:10:30 ''

15 RAGUENEAU Bastien OLYMPIQUE C.V.O. 1:10:30 ''

16 ENGELS Jules SC VAL D'ARRE 1:10:30 ''

17 DHOOGE Alexandre CC NOGENT / OISE 1:10:30 ''

18 COUCHOUD Romain UC LIANCOURT RANTIGNY 1:10:30 ''

19 DALANSON Mathis UC LIANCOURT RANTIGNY 1:10:30 ''

20 ROUXEL Lucas OLYMPIQUE C.V.O. 1:10:30 ''

21 PELTIER Mathis OLYMPIQUE C.V.O. 1:10:30 ''

22 VAILLANT Clément AC AILLY SUR SOMME 1:10:30 ''

23 CORMON Thibault E.GISORSIENNE 1:10:30 ''

24 FOUGERAT Corentin AC MONTDIDIER 1:10:30 ''

25 DUCHEMIN Loris SC VAL D'ARRE 1:10:30 ''

26 PAUMIER Charles E.GISORSIENNE 1:10:30 ''

27 LETOMBE Nathan AC CLERMONTOIS 1:10:30 ''

28 COVILLERS Yohann CC NOGENT / OISE 1:10:30 ''

29 BILLECOQ Lucas SC VAL D'ARRE 1:10:30 ''

30 CARLOT Lilian AC CLERMONTOIS 1:10:30 ''

31 HANSART Gaspard CC FORMERIE 1:10:30 ''

32 ARHUR Charlotte SC VAL D'ARRE 1:10:30 ''

33 DELVAL Cyprien ESPOIR SPORT CYCLISTE BEAUVAISIEN 1:10:30 ''

34 PIGEARD Florent E.GISORSIENNE 1:10:30 ''

35 FIALIP Louison JS FERTE GAUCHER 1:10:30 ''

36 BERNARD Vincent A. SOISY ENGHIEN LA BARRE 1:10:30 ''

37 DOUCHET Flavie SC VAL D'ARRE 1:10:30 ''

38 NOMINE Yoann LAGNY PONTCARRE CYC. 1:10:30 ''

39 VIMONT Yaël SC VAL D'ARRE 1:10:30 ''

40 EVRARD Ophélie AC CLERMONTOIS 1:10:30 ''

41 PASQUIER Chloé UC LIANCOURT RANTIGNY 1:10:30 ''

Classement Féminines :

1 RADADI Ambre CC FORMERIE 1:10:30

2 DEMONTREUILLE Mathilde SC VAL D'ARRE 1:10:30

3 ARHUR Charlotte SC VAL D'ARRE 1:10:30

4 DOUCHET Flavie SC VAL D'ARRE 1:10:30

5 VIMONT Yaël SC VAL D'ARRE 1:10:30

6 EVRARD Ophélie AC CLERMONTOIS 1:10:30

7 PASQUIER Chloé UC LIANCOURT RANTIGNY 1:10:30