Litz (60) - Souvenir Daniel Cordier (Pass D1/D2)

Classement :

1 CORDIER Romain COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES 1:55:30 1:55:30

2 SPIGUELAIRE Jean Philippe SC VAL D'ARRE 1:55:30 ''

3 ROBIN Jean Lou EC MOREUILLOIS VALLEE DE L'AVRE 1:55:30 ''

4 DUFLOS Antoine AC AMIENOISE 1:55:30 ''

5 USSEGLIO Christophe BEAUVAIS TEAM CYCLISTE 1:55:30 ''

6 CARPENTIER Lucien VC BEAUVAISIEN OISE 1:55:30 ''

7 DRIEUX David COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES 1:55:30 ''

8 VUYGE Philippe SV SENLISIEN 1:55:30 ''

9 FERRY Mathieu CC FORMERIE 1:55:30 ''

10 VALLET Marc BEAUVAIS TEAM CYCLISTE 1:55:30 ''

11 ROBIN Jean François EC MOREUILLOIS VALLEE DE L'AVRE 1:55:30 ''

12 ROUSSEL Laurent TEAM BIKE CYCLISTE SAINT PRIX 1:55:30 ''

13 DEMARE Josué CC FORMERIE 1:55:30 ''

14 TRICOT Fédrik SC VAL D'ARRE 1:55:30 ''

15 TOUBOUL Michel USM GAGNY 1:55:30 ''

16 CHEVALLIER Mickael CC FORMERIE 1:55:30 ''

17 MEUNIER Fabrice ES PERSANAISE 1:55:30 ''

18 FRAISSE Arnaud US DOMONT CYCLISME 1:55:30 ''

19 BOMY Arnaud ES PERSANAISE 1:55:30 ''

20 CARRE Jérémy AC CLERMONTOIS 1:55:30 ''

21 DAUREIL Christophe COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES 1:55:30 ''

22 PAYEN Jeremy CC NOGENT OISE 1:55:30 ''

23 DAYDE Léa CO COURCOURONNES CYC. FEMININ 1:55:30 ''

24 BENBELKACEM Massine US DOMONT CYCLISME 1:55:30 ''

25 FRUIT Stéphane SPRINTER CLUB VEXINOIS 1:55:30 ''

26 THIRIOT Thomas US DOMONT CYCLISME 1:55:30 ''

27 CASPER Jimmy AC MONTDIDIER 1:55:30 ''

28 GROSSEMY Olivier ARRAS VC 1:55:30 ''

29 GROSSEMY Mathieu ARRAS VC 1:55:30 ''

30 PSUJA Remi AC NESLOIS 1:55:30 ''

31 DEFOSSEZ Hubert AS THOUROTTE CYCLISTE 1:55:30 ''

32 GALI Nicolas US DOMONT CYCLISME 1:55:30 ''

33 POTELLE Benoit AC MARGNY LES COMPIEGNE 1:55:30 ''

34 TROSZCZYNSKI Patrice SV SENLISIEN 1:55:30 ''

35 LEFEVRE Franck VC BEAUVAIS OISE 1:55:30 ''

36 LAVOLLEE Didier SC VAL D'ARRE 1:55:30 ''

37 SEGUIN Antoine AC AMIENOISE 1:55:30 ''

38 SEVERS Julien VC LAONNOIS 1:55:30 ''

39 DELARUELLE Xavier E.GISORSIENNE 1:55:30 ''

40 MONTANA Sarah US DOMONT CYCLISME 1:55:30 ''

41 OUTREBON Cédric AC CLERMONTOIS 1:55:30 ''

42 BOISSART Stéphane AS THOUROTTE CYCLISTE 1:55:30 ''

43 TREHOUX Clément US DOMONT CYCLISME 1:55:30 ''

44 STOFFAES Jérome ESPOIR SPORT CYCLISTE BEAUVAISIEN 1:55:30 ''