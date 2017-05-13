Vlamertinge (Belgique) - Nicolas Moncomble 7ème

Classement :
1 WILLEMS Mario BELH35´00" KINGSNORTH INTERNATIONAL WHEELERSELITE
2 CAETHOVEN Steven BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
3 VERRAES Benjamin BEL VDM VAN DURME MICHIELS - TRAWOBO CYCLING TEAMELITE
4 EECKHOUT Niko BEL INDIVIDUEELMASTM
5 DESMECHT David BEL TARTELETTO - ISOREX SUPERANO HAM (TEAM B) ELITE
6 ELLIOTT William CANH35´15"+0´15" TEAM RACECLEANU23
7 MONCOMBLE Nicolas FRA DUNKERQUEELITE
8 VAN IMPE Kevin BEL GOMA DAKWERKEN - VDB STEENHOUWERIJ CYCLING TEAMELITE
9 CHAUNER Michael USAH35´26"+0´26" PA LIGHTNINGELITE
10 HALL Stephen AUSH35´33"+0´33" PA LIGHTNINGELITE
11 BOUTTÉ Kenzie BEL PCT TOMACCELITE
12 KIROUAC-MARCASSA Thierry CAN TEAM RACECLEANU23
13 VANNESTE Evert BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE
14 GELDHOF David BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
15 COURTENS Igor BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU
16 DERIAUX Florian FRA DUINKERQUEELITE
17 VAN DAMME Davy BEL GOMA DAKWERKEN - VDB STEENHOUWERIJ CYCLING TEAMELITE
18 DEWEER Jochen BEL DOVY KEUKENS - FCCELITE
19 VANHOVE Jonas BEL PCT TOMACCELITE
20 BOUTTÉ Jordy BEL PCT TOMACCU23
21 DECLERCQ Thierry BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
22 VANDER MEIREN Ward BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE
23 ORBIE Stephen BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTELITE
24 HUYSSER Jeroen BEL INDIVIDUEELELITE
25 DE MAREZ Ruben BELH35´45"+0´45" DOVY KEUKENS - FCCELITE
26 BOERSMA Willem CAN TEAM RACECLEANU23
27 NACHTERGAELE Niels BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTELITE
28 WALSH Edward CAN TEAM RACECLEANU23
29 VANMEENEN Jordy BELH35´53"+0´53" BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEAMU23
30 POIRET Benjamin FRA DOUAI
31 LELEU Antoine BEL DUNKERQUE LITTORAL CYCLISMEELITE
32 WAGEMANS Koen BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE
33 DE VEIRMAN Aaron BEL DOVY KEUKENS - FCCU23
34 BOUTTÉ Niels BEL PCT TOMACCU23
35 PORIAU Tim BEL FLEMISCH UNITED CYCLING TEAMELITE
36 CLAERHOUT Sven BEL PCT TOMACCELITE
37 DE KETELE Angelo BEL ILLI-BIKES CYCLING TEAMU23
38 HEANEY Marc IRL ASFRA RACING TEAMU23
39 DEVOLDER Pieter BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTU23
40 DECEUNINCK Thomas BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE
41 AUSTEN Timothy CAN -ELITE
42 VERVERKEN Pieter BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE
43 PAUWELS Nills BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
44 VENEL Thomas FRA -ELITE
45 CARPENTIER Jari BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU23
46 JOSEPH Stijn BEL INDIVIDUEELMASTM
47 VERZEELE Brecht BEL KONINKLIJKE BRUGSE VELOSPORT VZWELITE
48 GODERIS Jelle BEL TEAM NIKOLAAS - CHALETPARK DE BLEKKERELITE
49 LAPERRE Krsi BEL ANNEQUIN-CYCLING-TEAMELITE
50 VERMET Joran BEL VIND ! CYCLING PROJECTU23
51 LEFEVER Nico BEL INDIVIDUEELMASTM
52 TALEUX Jean-baptiste FRA O GRANDE SYNTHEELITE
53 BRUYNEEL Giel BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE
54 VANHAECKE Thomas BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
55 DEVOS Romain FRA DUNKERQUE LITTORAL CYCLISMEELITE
56 SENO Clément FRA ASFRA RACING TEAMELITE
57 LAPIERRE Stijn BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE
58 MAELEGHEER Justin BEL VIND ! CYCLING PROJECTU23
59 VERBEECK Sven BEL STAGECO - SPECIAL PAINT CYCLING TEAMU23
60 ADAM Benjamin BEL BLANCS GILETS BRABANT WALLONU23
61 LIEFHOOGHE Frederik BEL WIELERTEAM IEPERELITE
62 VANDENBERGHE Stijn BEL FCP - TOGETHER AGAINST CANCERMASTM
DNF VANSTEENKISTE Göran BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU
DNF MOTTE David BEL VAN EYCK SPORTELITE
DNF BRUNEEL Jens BEL WIELERTEAM IEPERU
DNF VANDEBUERIE Mario BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTMASTM
DNF DEMUYNCK Koen BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE
DNF CADRON Julien BEL ESPIRA CYCLING TEAMELITE
DNF JONCKHEERE Michael BEL FLEMISCH UNITED CYCLING TEAMELITE
DNF VERPAELE Thibault BEL GOMA DAKWERKEN - VDB STEENHOUWERIJ CYCLING TEAMU23
DNF VANCRAEYNEST Kevin BEL WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENELITE
DNF JOSEPH Thomas BEL MARLUX - NAPOLEON GAMES CYCLING TEAMU23. C
DNF VAN GANSEN Sam BEL TEAM THIELEMANS - DE HAUWEREELITE
DNF VANOVERSCHELDE Kobe BEL VETRAPO CYCLING TEAMELITE
DNF LIEFHOOGHE Dieter BEL WIELERTEAM IEPERELITE
DNF JADHAV Omkar IND ASFRAELITE
DNF YLBER Seva ALB ASFRA
DNF TOORTELBOOM Frederik BEL KVC NOORDZEEMEEUWELITE
DNF PAPPIJN Seppe BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU
DNF WILLCOX John CAN TEAM RACE CLEANU
DNF GEE Derek CAN TEAM RACECLEANU23
DNF LAMOUREUX Jay CAN TEAM RACECLEANU23
DNF COLMAN Alex BEL LOTTO SOUDALU23
DNF CALLEWAERT Rodric BEL INDIVIDUEELELITE
DNF BALCAEN Manolito BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENU23
DNF SENEVIRATNE Ben GBR BIKE SHOPELITE
DNF WHITE Jacop USA OKLAHOMAELITE
DNF CASIER Arne BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTELITE
DNF DUHAMEL Valentin FRA ARMENTIEREELITE
DNF LASHLEY Sam GBR NORTH WEST REGIONELITE
DNF DEGRYSE Tibo BEL WIELERTEAM IEPERU
Crédit Photo : Martine Verfaillie