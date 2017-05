Vlamertinge (Belgique) - Nicolas Moncomble 7ème

Classement :

1 WILLEMS Mario BELH35´00" KINGSNORTH INTERNATIONAL WHEELERSELITE

2 CAETHOVEN Steven BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE

3 VERRAES Benjamin BEL VDM VAN DURME MICHIELS - TRAWOBO CYCLING TEAMELITE

4 EECKHOUT Niko BEL INDIVIDUEELMASTM

5 DESMECHT David BEL TARTELETTO - ISOREX SUPERANO HAM (TEAM B) ELITE

6 ELLIOTT William CANH35´15"+0´15" TEAM RACECLEANU23

7 MONCOMBLE Nicolas FRA DUNKERQUEELITE

8 VAN IMPE Kevin BEL GOMA DAKWERKEN - VDB STEENHOUWERIJ CYCLING TEAMELITE

9 CHAUNER Michael USAH35´26"+0´26" PA LIGHTNINGELITE

10 HALL Stephen AUSH35´33"+0´33" PA LIGHTNINGELITE

11 BOUTTÉ Kenzie BEL PCT TOMACCELITE

12 KIROUAC-MARCASSA Thierry CAN TEAM RACECLEANU23

13 VANNESTE Evert BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE

14 GELDHOF David BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE

15 COURTENS Igor BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU

16 DERIAUX Florian FRA DUINKERQUEELITE

17 VAN DAMME Davy BEL GOMA DAKWERKEN - VDB STEENHOUWERIJ CYCLING TEAMELITE

18 DEWEER Jochen BEL DOVY KEUKENS - FCCELITE

19 VANHOVE Jonas BEL PCT TOMACCELITE

20 BOUTTÉ Jordy BEL PCT TOMACCU23

21 DECLERCQ Thierry BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE

22 VANDER MEIREN Ward BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE

23 ORBIE Stephen BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTELITE

24 HUYSSER Jeroen BEL INDIVIDUEELELITE

25 DE MAREZ Ruben BELH35´45"+0´45" DOVY KEUKENS - FCCELITE

26 BOERSMA Willem CAN TEAM RACECLEANU23

27 NACHTERGAELE Niels BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTELITE

28 WALSH Edward CAN TEAM RACECLEANU23

29 VANMEENEN Jordy BELH35´53"+0´53" BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEAMU23

30 POIRET Benjamin FRA DOUAI

31 LELEU Antoine BEL DUNKERQUE LITTORAL CYCLISMEELITE

32 WAGEMANS Koen BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE

33 DE VEIRMAN Aaron BEL DOVY KEUKENS - FCCU23

34 BOUTTÉ Niels BEL PCT TOMACCU23

35 PORIAU Tim BEL FLEMISCH UNITED CYCLING TEAMELITE

36 CLAERHOUT Sven BEL PCT TOMACCELITE

37 DE KETELE Angelo BEL ILLI-BIKES CYCLING TEAMU23

38 HEANEY Marc IRL ASFRA RACING TEAMU23

39 DEVOLDER Pieter BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTU23

40 DECEUNINCK Thomas BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE

41 AUSTEN Timothy CAN -ELITE

42 VERVERKEN Pieter BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE

43 PAUWELS Nills BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE

44 VENEL Thomas FRA -ELITE

45 CARPENTIER Jari BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU23

46 JOSEPH Stijn BEL INDIVIDUEELMASTM

47 VERZEELE Brecht BEL KONINKLIJKE BRUGSE VELOSPORT VZWELITE

48 GODERIS Jelle BEL TEAM NIKOLAAS - CHALETPARK DE BLEKKERELITE

49 LAPERRE Krsi BEL ANNEQUIN-CYCLING-TEAMELITE

50 VERMET Joran BEL VIND ! CYCLING PROJECTU23

51 LEFEVER Nico BEL INDIVIDUEELMASTM

52 TALEUX Jean-baptiste FRA O GRANDE SYNTHEELITE

53 BRUYNEEL Giel BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE

54 VANHAECKE Thomas BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE

55 DEVOS Romain FRA DUNKERQUE LITTORAL CYCLISMEELITE

56 SENO Clément FRA ASFRA RACING TEAMELITE

57 LAPIERRE Stijn BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE

58 MAELEGHEER Justin BEL VIND ! CYCLING PROJECTU23

59 VERBEECK Sven BEL STAGECO - SPECIAL PAINT CYCLING TEAMU23

60 ADAM Benjamin BEL BLANCS GILETS BRABANT WALLONU23

61 LIEFHOOGHE Frederik BEL WIELERTEAM IEPERELITE

62 VANDENBERGHE Stijn BEL FCP - TOGETHER AGAINST CANCERMASTM

DNF VANSTEENKISTE Göran BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU

DNF MOTTE David BEL VAN EYCK SPORTELITE

DNF BRUNEEL Jens BEL WIELERTEAM IEPERU

DNF VANDEBUERIE Mario BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTMASTM

DNF DEMUYNCK Koen BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE

DNF CADRON Julien BEL ESPIRA CYCLING TEAMELITE

DNF JONCKHEERE Michael BEL FLEMISCH UNITED CYCLING TEAMELITE

DNF VERPAELE Thibault BEL GOMA DAKWERKEN - VDB STEENHOUWERIJ CYCLING TEAMU23

DNF VANCRAEYNEST Kevin BEL WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENELITE

DNF JOSEPH Thomas BEL MARLUX - NAPOLEON GAMES CYCLING TEAMU23. C

DNF VAN GANSEN Sam BEL TEAM THIELEMANS - DE HAUWEREELITE

DNF VANOVERSCHELDE Kobe BEL VETRAPO CYCLING TEAMELITE

DNF LIEFHOOGHE Dieter BEL WIELERTEAM IEPERELITE

DNF JADHAV Omkar IND ASFRAELITE

DNF YLBER Seva ALB ASFRA

DNF TOORTELBOOM Frederik BEL KVC NOORDZEEMEEUWELITE

DNF PAPPIJN Seppe BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU

DNF WILLCOX John CAN TEAM RACE CLEANU

DNF GEE Derek CAN TEAM RACECLEANU23

DNF LAMOUREUX Jay CAN TEAM RACECLEANU23

DNF COLMAN Alex BEL LOTTO SOUDALU23

DNF CALLEWAERT Rodric BEL INDIVIDUEELELITE

DNF BALCAEN Manolito BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENU23

DNF SENEVIRATNE Ben GBR BIKE SHOPELITE

DNF WHITE Jacop USA OKLAHOMAELITE

DNF CASIER Arne BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTELITE

DNF DUHAMEL Valentin FRA ARMENTIEREELITE

DNF LASHLEY Sam GBR NORTH WEST REGIONELITE

DNF DEGRYSE Tibo BEL WIELERTEAM IEPERU

Crédit Photo : Martine Verfaillie