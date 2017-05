4jours de Dunkerque : Étape 5 Pour Ignatas Konovalovas

Classement Étape 5 :

1 KONOVALOVAS Ignatas FDJ les 188,4 km en 4h52'26" (moy. 38,655 km/h) (b : 10'')

2 ARMEE Sander LTS 3 (b : 6'')

3 NAESEN Oliver ALM MT (b : 4'')

4 *VENTURINI Clément COF MT

5 FINETTO Mauro DMP 11

6 LIGTHART Pim RNL 32 (b : 2'')

7 CHAVANEL Sylvain DEN 44

8 RIBLON Christophe ALM MT

9 DASSONVILLE Flavien AUB 49

10 PICHON Laurent FVC 55

11 FILOSI Iuri NIP 01:08

12 *SENECHAL Florian COF 01:14

13 FERNANDEZ Delio DMP 01:48

14 LEVEAU Jérémy RLM 02:07

15 TRONET Steven ADT MT

16 HAUSSLER Heinrich TBM MT

17 MENUT David AUB MT

18 VANTOMME Maxime WVA MT

19 *BUDDING Martijn RNL MT

20 DUVAL Julien ALM MT

21 *THOMAS Benjamin ADT MT

22 CLAEYS Dimitri COF MT

23 DUYN Huub VWC MT

24 *VAN DER HOORN Taco RNL MT

25 CANAL Fabien ADT MT

26 DUCHESNE Antoine DEN MT

27 VEUCHELEN Frederik WGG MT (b : 1'')

28 *RICKAERT Jonas SVB MT

29 GATE Aaron ABS MT

30 FEILLU Brice FVC 02:13

31 BACKAERT Frederik WGG 02:14

32 *LE GAC Olivier FDJ 02:22

33 PETIT Adrien DEN MT

34 *PLANCKAERT Edward SVB 02:30

35 WALLAYS Jelle LTS MT

36 ISTA Kevin WVA 02:43 (b : 8'')

37 CUNEGO Damiano NIP 03:02

38 REINDERS Elmar RNL 03:50 (b : 1'')

39 *BONNAMOUR Franck FVC MT

40 JAKIN Alo AUB 04:06

41 KREDER Michel ABS 04:14

42 *FERASSE Thibault ADT 04:30

43 TURGIS Jimmy COF 06:23 (b : 3'')

44 MADRAZO Angel DMP 07:58

45 PACHER Quentin DMP 07:59

46 GAUDIN Damien ADT 09:11 (b : 3'')

47 MASSON Christophe WVA 11:04

48 SMUKULIS Gatis DMP 11:14

49 HANSEN Lasse Norman ABS 11:43

50 SIEBERG Marcel LTS MT

51 *NOPPE Christophe SVB MT

52 BOZIC Borut TBM MT

53 DEBUSSCHERE Jens LTS MT

54 *CARDIS Romain DEN MT

55 *WALLAYS Jens SVB MT

56 DE VRIES Berden RNL MT

57 *VAN LERBERGHE Bert SVB MT

58 MAES Nikolas LTS MT

59 *TURGIS Anthony COF MT

60 EL FARES Julien DMP MT

61 BAGDONAS Gediminas ALM MT

62 *LEDANOIS Kévin FVC MT

63 SISKEVICIUS Evaldas DMP MT

64 *BARBIER Rudy ALM MT

65 ANTONINI Simone WGG MT

66 JARRIER Benoît FVC MT

67 OFFREDO Yoann WGG MT

68 *PER David TBM MT

69 KREDER Raymond RNL MT

70 GERARD Arnaud FVC MT

71 STASSEN Julien WVA MT

72 *YSSAAD Yannis ADT MT

73 WANG Mei Yin TBM MT

74 *MERTZ Remy LTS MT

75 BALDO Nicolas AUB MT

76 MOUREY Francis FVC MT

77 DUMOULIN Samuel ALM MT

78 *NOVAK Domen TBM MT

79 *FRAPPORTI Mattia AND MT

80 *VENDRAME Andrea AND MT

81 *TOUZE Damien AUB 11:57

82 MARTINEZ Yannick DMP MT

83 *GRELLIER Fabien DEN 12:35

84 CABOT Jérémy RLM 12:54

85 *FOURNIER Marc FDJ 16:14

86 DEMARE Arnaud FDJ MT

87 *LECROQ Jérémy RLM MT

88 *DELTOMBE Kevin SVB MT

89 BESCOND Jérémy AUB MT

90 BONUSI Raffaello AND MT

91 FENN Andrew ABS MT

92 *SPENGLER Lukas WVA MT

93 GUARNIERI Jacopo FDJ MT

94 *ALAPHILIPPE Bryan ADT MT

95 *PACIONI Luca AND MT

96 *ARIESEN Tim RNL MT

97 *DUQUENNOY Jimmy WVA MT

98 *MALUCELLI Matteo AND MT

99 *BONIFAZIO Niccolo TBM MT

100 POULHIES Stéphane ADT MT

101 *WOUTERS Enzo LTS MT

102 MARANGONI Alan NIP MT

103 CANOLA Marco NIP MT

104 *KOBAYASHI Marino NIP MT

105 DEHAES Kenny WGG MT

106 VANBILSEN Kenneth COF MT

107 IRVINE Martyn ABS MT

108 *VERMEULEN Emiel RLM MT

109 VERMELTFOORT Coen RNL 16:23

110 NAPOLITANO Danilo WGG 16:24

111 CIMOLAI Davide FDJ 16:41

112 *SPREAFICO Matteo AND 20:08

113 FENG Chun Kai TBM MT

114 *CHETOUT Loïc COF MT

115 BENFATTO Marco AND MT

116 *SEYNAEVE Lander RLM MT

117 GENE Yohann DEN MT

118 DE PAUW Moreno SVB MT

119 PICHOT Alexandre DEN MT

120 *MARINI Nicolas NIP 21:00

Abandons :

KONING Peter ABS

*MERLIER Tim VWC

*HOFSTETTER Hugo COF

DUPONT Timothy VWC

JANS Roy WVA

*KIRSCH Alex WVA

MALDONADO Anthony AUB

CALLEEUW Joeri RLM

DEVRIENDT Tom WGG

BERLATO Giacomo NIP

ANTOMARCHI Julien RLM

LEVARLET Guillaume WGG

*SARREAU Marc FDJ

CORDEEL Sander VWC

LE CUNFF Kévin AUB

BLYTHE Adam ABS

Classement général :

1 *VENTURINI Clément COF en 21h22'22''

2 ARMEE Sander LTS 2

3 NAESEN Oliver ALM 7

4 KONOVALOVAS Ignatas FDJ 21

5 CHAVANEL Sylvain DEN 31

6 FINETTO Mauro DMP 42

7 *SENECHAL Florian COF 01:19

8 FILOSI Iuri NIP 01:29

9 LIGTHART Pim RNL MT

10 PICHON Laurent FVC 01:42

11 RIBLON Christophe ALM 01:43

12 VANTOMME Maxime WVA 02:26

13 *VAN DER HOORN Taco RNL 02:28

14 CLAEYS Dimitri COF MT

15 DUCHESNE Antoine DEN MT

16 PETIT Adrien DEN 02:43

17 *THOMAS Benjamin ADT 02:44

18 WALLAYS Jelle LTS 02:51

19 DASSONVILLE Flavien AUB MT

20 TRONET Steven ADT 02:54

21 MENUT David AUB MT

22 HAUSSLER Heinrich TBM MT

23 FEILLU Brice FVC MT

24 ISTA Kevin WVA 02:56

25 LEVEAU Jérémy RLM 03:06

26 *BONNAMOUR Franck FVC 04:21

27 *LE GAC Olivier FDJ 04:39

28 CANAL Fabien ADT 04:40

29 REINDERS Elmar RNL 04:48

30 KREDER Michel ABS 05:01

31 TURGIS Jimmy COF 07:19

32 *RICKAERT Jonas SVB 07:57

33 *BUDDING Martijn RNL 09:02

34 DUVAL Julien ALM 09:21

35 FERNANDEZ Delio DMP 10:23

36 GATE Aaron ABS 10:34

37 MASSON Christophe WVA 11:25

38 DUMOULIN Samuel ALM 11:41

39 *PLANCKAERT Edward SVB 11:47

40 *TURGIS Anthony COF 12:04

41 OFFREDO Yoann WGG MT

42 *CARDIS Romain DEN 12:42

43 JARRIER Benoît FVC MT

44 MAES Nikolas LTS MT

45 *VAN LERBERGHE Bert SVB 13:06

46 HANSEN Lasse Norman ABS MT

47 BALDO Nicolas AUB 13:20

48 *YSSAAD Yannis ADT 13:44

49 KREDER Raymond RNL 13:56

50 MOUREY Francis FVC 14:56

51 EL FARES Julien DMP 15:51

52 GERARD Arnaud FVC 16:09

53 SIEBERG Marcel LTS 16:29

54 *LECROQ Jérémy RLM 16:35

55 CANOLA Marco NIP MT

56 DUYN Huub VWC 17:04

57 *PER David TBM 17:50

58 SISKEVICIUS Evaldas DMP 18:25

59 DE VRIES Berden RNL 18:34

60 JAKIN Alo AUB 18:46

61 VEUCHELEN Frederik WGG 18:53

62 *GRELLIER Fabien DEN 19:11

63 *TOUZE Damien AUB 19:27

64 STASSEN Julien WVA 19:39

65 CUNEGO Damiano NIP 19:49

66 *NOPPE Christophe SVB 19:51

67 DEBUSSCHERE Jens LTS 20:32

68 BACKAERT Frederik WGG 21:47

69 *FERASSE Thibault ADT 21:51

70 GAUDIN Damien ADT 22:11

71 *LEDANOIS Kévin FVC 22:31

72 *MERTZ Remy LTS 22:45

73 DEHAES Kenny WGG 23:05

74 MADRAZO Angel DMP 23:15

75 DEMARE Arnaud FDJ 24:34

76 *DELTOMBE Kevin SVB 25:40

77 *VENDRAME Andrea AND 26:25

78 MARTINEZ Yannick DMP 26:35

79 *SPENGLER Lukas WVA 27:33

80 *BARBIER Rudy ALM 27:53

81 ANTONINI Simone WGG 28:30

82 VERMELTFOORT Coen RNL 28:37

83 NAPOLITANO Danilo WGG 28:49

84 *BONIFAZIO Niccolo TBM 29:41

85 BOZIC Borut TBM 29:45

86 *NOVAK Domen TBM 29:59

87 *DUQUENNOY Jimmy WVA 30:52

88 SMUKULIS Gatis DMP 31:21

89 *FRAPPORTI Mattia AND 31:58

90 PACHER Quentin DMP 31:59

91 BESCOND Jérémy AUB 32:18

92 *VERMEULEN Emiel RLM 32:28

93 *MALUCELLI Matteo AND 32:41

94 *KOBAYASHI Marino NIP 32:42

95 FENN Andrew ABS 33:31

96 WANG Mei Yin TBM 34:11

97 *ARIESEN Tim RNL 34:28

98 GUARNIERI Jacopo FDJ 35:44

99 *PACIONI Luca AND 36:45

100 *FOURNIER Marc FDJ 36:47

101 VANBILSEN Kenneth COF 36:56

102 MARANGONI Alan NIP 37:51

103 CIMOLAI Davide FDJ 38:10

104 POULHIES Stéphane ADT 38:35

105 *WOUTERS Enzo LTS 38:43

106 *WALLAYS Jens SVB 38:48

107 *SEYNAEVE Lander RLM 38:59

108 PICHOT Alexandre DEN 39:42

109 *MARINI Nicolas NIP 39:43

110 BENFATTO Marco AND 41:07

111 *SPREAFICO Matteo AND 42:11

112 *ALAPHILIPPE Bryan ADT 42:45

113 BAGDONAS Gediminas ALM 43:51

114 FENG Chun Kai TBM 43:53

115 GENE Yohann DEN 44:45

116 CABOT Jérémy RLM 45:17

117 BONUSI Raffaello AND 45:23

118 *CHETOUT Loïc COF 48:21

119 IRVINE Martyn ABS 49:02

120 DE PAUW Moreno SVB 58:44

Classement par points :

1 *VENTURINI Clément COF 47 pts

2 DEBUSSCHERE Jens LTS 37

3 DEMARE Arnaud FDJ 35

4 CHAVANEL Sylvain DEN 33

5 *BARBIER Rudy ALM 31

6 NAESEN Oliver ALM 30

7 KONOVALOVAS Ignatas FDJ 29

8 DUMOULIN Samuel ALM 29

9 ARMEE Sander LTS 27

10 NAPOLITANO Danilo WGG 26

11 FINETTO Mauro DMP 24

12 *THOMAS Benjamin ADT 20

13 *LECROQ Jérémy RLM 19

14 *RICKAERT Jonas SVB 18

15 *BONIFAZIO Niccolo TBM 17

16 PETIT Adrien DEN 16

17 FENG Chun Kai TBM 12

18 *CHETOUT Loïc COF 12

19 *SENECHAL Florian COF 12

20 LIGTHART Pim RNL 12

21 *VAN LERBERGHE Bert SVB 12

22 *BONNAMOUR Franck FVC 11

23 CANOLA Marco NIP 11

24 ISTA Kevin WVA 10

25 FERNANDEZ Delio DMP 10

26 *YSSAAD Yannis ADT 10

27 VERMELTFOORT Coen RNL 10

28 *VAN DER HOORN Taco RNL 9

29 DASSONVILLE Flavien AUB 9

30 FEILLU Brice FVC 8

31 RIBLON Christophe ALM 8

32 TRONET Steven ADT 8

33 *CARDIS Romain DEN 8

34 KREDER Raymond RNL 7

35 SISKEVICIUS Evaldas DMP 7

36 BENFATTO Marco AND 7

37 PICHON Laurent FVC 6

38 TURGIS Jimmy COF 6

39 *PACIONI Luca AND 6

40 IRVINE Martyn ABS 6

41 FILOSI Iuri NIP 5

42 *MALUCELLI Matteo AND 5

43 CABOT Jérémy RLM 5

44 GAUDIN Damien ADT 4

45 HAUSSLER Heinrich TBM 4

46 *ARIESEN Tim RNL 4

47 *TURGIS Anthony COF 3

48 *VENDRAME Andrea AND 3

49 *FRAPPORTI Mattia AND 3

50 VANTOMME Maxime WVA 2

51 LEVEAU Jérémy RLM 2

52 CANAL Fabien ADT 1

53 REINDERS Elmar RNL 1

54 VEUCHELEN Frederik WGG 1

55 DEHAES Kenny WGG 1

Classement des rushs :

1 ISTA Kevin WVA 10 pts

2 MADRAZO Angel DMP 9

3 *VENDRAME Andrea AND 8

4 TURGIS Jimmy COF 8

5 GAUDIN Damien ADT 4

6 SISKEVICIUS Evaldas DMP 4

7 KONOVALOVAS Ignatas FDJ 3

8 ARMEE Sander LTS 3

9 *ARIESEN Tim RNL 3

10 LIGTHART Pim RNL 3

11 CABOT Jérémy RLM 3

12 NAESEN Oliver ALM 2

13 FINETTO Mauro DMP 2

14 JAKIN Alo AUB 2

15 *NOVAK Domen TBM 2

16 VEUCHELEN Frederik WGG 2

17 CHAVANEL Sylvain DEN 1

18 RIBLON Christophe ALM 1

19 FEILLU Brice FVC 1

20 *LE GAC Olivier FDJ 1

21 REINDERS Elmar RNL 1

22 *TOUZE Damien AUB 1

23 *PACIONI Luca AND 1

Classement du meilleur grimpeur :

1 *VENDRAME Andrea AND 25 pts

2 CABOT Jérémy RLM 13

3 *ARIESEN Tim RNL 13

4 *PACIONI Luca AND 12

5 MADRAZO Angel DMP 9

6 FENG Chun Kai TBM 9

7 ARMEE Sander LTS 6

8 TURGIS Jimmy COF 5

9 NAESEN Oliver ALM 5

10 *RICKAERT Jonas SVB 5

11 CHAVANEL Sylvain DEN 4

12 SISKEVICIUS Evaldas DMP 4

13 KONOVALOVAS Ignatas FDJ 3

14 BACKAERT Frederik WGG 3

15 WALLAYS Jelle LTS 3

16 FINETTO Mauro DMP 2

17 DASSONVILLE Flavien AUB 2

18 JAKIN Alo AUB 2

19 *NOVAK Domen TBM 2

20 PACHER Quentin DMP 2

21 IRVINE Martyn ABS 2

22 *VENTURINI Clément COF 1

23 LIGTHART Pim RNL 1

24 RIBLON Christophe ALM 1

25 FEILLU Brice FVC 1

26 *LE GAC Olivier FDJ 1

27 MAES Nikolas LTS 1

28 VEUCHELEN Frederik WGG 1

29 *TOUZE Damien AUB 1

30 *FERASSE Thibault ADT 1

31 BONUSI Raffaello AND 1

32 *CHETOUT Loïc COF 1

Classement du meilleur jeune :

1 VENTURINI Clément COF en 21h22'22''

2 SENECHAL Florian COF 01:19

3 VAN DER HOORN Taco RNL 02:28

4 THOMAS Benjamin ADT 02:44

5 BONNAMOUR Franck FVC 04:21

6 LE GAC Olivier FDJ 04:39

7 RICKAERT Jonas SVB 07:57

8 BUDDING Martijn RNL 09:02

9 PLANCKAERT Edward SVB 11:47

10 TURGIS Anthony COF 12:04

11 CARDIS Romain DEN 12:42

12 VAN LERBERGHE Bert SVB 13:06

13 YSSAAD Yannis ADT 13:44

14 LECROQ Jérémy RLM 16:35

15 PER David TBM 17:50

16 GRELLIER Fabien DEN 19:11

17 TOUZE Damien AUB 19:27

18 NOPPE Christophe SVB 19:51

19 FERASSE Thibault ADT 21:51

20 LEDANOIS Kévin FVC 22:31

21 MERTZ Remy LTS 22:45

22 DELTOMBE Kevin SVB 25:40

23 VENDRAME Andrea AND 26:25

24 SPENGLER Lukas WVA 27:33

25 BARBIER Rudy ALM 27:53

26 BONIFAZIO Niccolo TBM 29:41

27 NOVAK Domen TBM 29:59

28 DUQUENNOY Jimmy WVA 30:52

29 FRAPPORTI Mattia AND 31:58

30 VERMEULEN Emiel RLM 32:28

31 MALUCELLI Matteo AND 32:41

32 KOBAYASHI Marino NIP 32:42

33 ARIESEN Tim RNL 34:28

34 PACIONI Luca AND 36:45

35 FOURNIER Marc FDJ 36:47

36 WOUTERS Enzo LTS 38:43

37 WALLAYS Jens SVB 38:48

38 SEYNAEVE Lander RLM 38:59

39 MARINI Nicolas NIP 39:43

40 SPREAFICO Matteo AND 42:11

41 ALAPHILIPPE Bryan ADT 42:45

42 CHETOUT Loïc COF 48:21

Classement par équipes :

1 Cofidis, Solutions Credits en 64h11'01''

2 Ag2r La Mondiale 11

3 Direct Energie 02:00

4 Roompot - Nederlandse Loterij 02:15

5 Fortuneo - Vital Concept 03:50

6 Armee De Terre 04:59

7 Hp Btp - Auber 93 05:52

8 Delko Marseille Provence Ktm 06:33

9 Lotto Soudal 11:46

10 Wb Veranclassic Aquality Protect 13:02

11 Sport Vlaanderen - Baloise 17:00

12 Aqua Blue Sport 17:06

13 Fdj 17:10

14 Wanty - Groupe Gobert 17:17

15 Nippo - Vini Fantini 24:14

16 Bahrain - Merida 33:18

17 Roubaix - Lille Metropole 34:18

18 Androni Giocattoli 01:00:11

Crédit Photo : Jean Marc Hecquet