Ham (80) - Prix Claude Sert (Pass'Cyclisme)

Classement :
1 DEJOYE Stéphane CC CHAVIGNON
2 DELIMAUGES Stéphane AC MONTDIDIER
3 CHAGOT Eric GAZ ELEC C DE DOUAI
4 BALIQUE Jérémy AC NESLOIS
5 LAOUT Mathieu US HAM
6 JORDENS Stéphane EC ABBEVILLOISE
7 TOLLET Axel VCSV PERONNE
8 CASPER Jimmy AC MONTDIDIER
9 AUGUET Stéphane AC MONTDIDIER
10 DESJARDINS Stéphane CC SALOUEL
11 BRODIN Frédéric LA CHERIZIENNE CHAUNY
12 COMMONT David AC NESLOIS
13 CRESSON Frédéric CC FORMERIE
14 SEVERS Julien VC LAONNOIS
15 HAVART Sébastien VC AMATEUR ST QUENTIN
16 DELABAUT Sylvain CLUB NEUTRE HAUTS DE France
17 LAOUT Jean Michel US HAM
18 MINETTE Loïc EC ABBEVILLOISE
19 MOURAIN Nicolas US HAM
20 BARIS Charlotte AC MONTDIDIER
21 CASPER Stanley AC MONTDIDIER
22 CARLOT Frédéric US HAM
23 STOFFAES Jérome E.S.C. BEAUVAISIEN
AB BLONDIAUX Nicolas GAZ ELEC C DE DOUAI
AB WELVAERT Richard ARRAS VC
AB BALLEUR Xavier CC CHAVIGNON
AB RADADI Radad CC FORMERIE
AB POULET David AC NESLOIS
AB JOYEUX Johan US THIERVILLE
AB BLEUZET Grégorie ARRAS VC
AB DEJOYE Dylan CC CHAVIGNON
AB MONTANA Sarah US DOMONT CYCLISTE
Crédit Photo : Julien Scotté