Ham (80) - Prix Claude Sert (Pass'Cyclisme)

Classement :

1 DEJOYE Stéphane CC CHAVIGNON

2 DELIMAUGES Stéphane AC MONTDIDIER

3 CHAGOT Eric GAZ ELEC C DE DOUAI

4 BALIQUE Jérémy AC NESLOIS

5 LAOUT Mathieu US HAM

6 JORDENS Stéphane EC ABBEVILLOISE

7 TOLLET Axel VCSV PERONNE

8 CASPER Jimmy AC MONTDIDIER

9 AUGUET Stéphane AC MONTDIDIER

10 DESJARDINS Stéphane CC SALOUEL

11 BRODIN Frédéric LA CHERIZIENNE CHAUNY

12 COMMONT David AC NESLOIS

13 CRESSON Frédéric CC FORMERIE

14 SEVERS Julien VC LAONNOIS

15 HAVART Sébastien VC AMATEUR ST QUENTIN

16 DELABAUT Sylvain CLUB NEUTRE HAUTS DE France

17 LAOUT Jean Michel US HAM

18 MINETTE Loïc EC ABBEVILLOISE

19 MOURAIN Nicolas US HAM

20 BARIS Charlotte AC MONTDIDIER

21 CASPER Stanley AC MONTDIDIER

22 CARLOT Frédéric US HAM

23 STOFFAES Jérome E.S.C. BEAUVAISIEN

AB BLONDIAUX Nicolas GAZ ELEC C DE DOUAI

AB WELVAERT Richard ARRAS VC

AB BALLEUR Xavier CC CHAVIGNON

AB RADADI Radad CC FORMERIE

AB POULET David AC NESLOIS

AB JOYEUX Johan US THIERVILLE

AB BLEUZET Grégorie ARRAS VC

AB DEJOYE Dylan CC CHAVIGNON

AB MONTANA Sarah US DOMONT CYCLISTE

Crédit Photo : Julien Scotté