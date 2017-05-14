Aalbeke (Belgique) - Axel Huens 2ème

Classement :
1 DHAEYE Enrico BELH40´00" ACROG - BALEN BCUM
2 HUENS Axel FRAH41´55"+1´55" VC AMATEUR ST QUENTINU17M
3 VANDENBULCKE Alex BEL TIELTSE RENNERSCLUBUM
4 VAN DE VELDE Senne BEL WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIKE" VZWU17M
5 DE GEEST Ricky BEL VAN MOER LOGISTICS CYCLING TEAMU17M
6 CASTELAIN Nathan BEL WIELERTEAM IEPERUM
7 GALLE Staf BEL WSC HOOP OP ZEGEN - BEVEREN VZWU17M
8 EECKHOUT Emile BEL ACROG - BALEN BCUM
9 DEWACHTER Lucas BEL ZANNATA-GALLOO CYCLINGTEAM MENEN VZWU17M
10 VAN HOUTE Sybren BEL PAPILLON-RUDYCO-JANATRANS CYCLING TEAMU17M
11 VANDERBEKE Aiden BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTUM
12 DEJONGHE Kjell BEL ALU DECOCK-LITUBEL-WIELERTEAM WAREGEMU17M
13 VERVOORT Wout BEL WAC TEAMU17M
14 VAN GAELEN Louis BEL WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V. Z. W. U17M
15 MAAS Marijn NED RSC DE ZUIDWESTHOEKU17M
16 DE SMET Nicolas BEL BIKE ADVICE CTUM
17 VANSTEENKISTE Joshua BEL VZW WP DE MOLENSPURTERS MEULEBEKEU17M
18 DEBRUYNE Ramses BELH43´05"+3´05" MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTUM
19 LAURYSSEN Rik BEL WAC TEAMU17M
20 CLAEYS Laurent BEL VAN MOER LOGISTICS CYCLING TEAMU17M
21VANDENBORRE Mathias BEL CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREU17M
22STALMANS Jasper BEL LENSWORLD CYCLING TEAMU17M
23VAN LANDSCHOOT Ruben BEL KON. VC ´T MEETJESLAND - KNESSELAREU17M
24LEFEVRE Ruben BEL VZW JONG WIELERTALENTU17M
25VERMEIREN Yenthe BEL YOUNG CYCLING TALENT D&DU17M
26VROMANNE Alexis BEL WIELERTEAM IEPERUM
27DELFT Mattice BEL ALU DECOCK-LITUBEL-WIELERTEAM WAREGEMU17M
28DE MAERE Alessio BEL KVC NOORDZEEMEEUWU17M
29MOREAU Jimmy BEL VERANDAS WILLEMS - CRABBE TOITURES - CC CHEVIGNYUM
30VAN COMPERNOLLE Jamie BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU17M
31VAN CAUTER Jarne BEL ROYAL CUREGHEM SPORTIEF VZWU17M
32CARDON Sébastien BEL ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BURYU17M
33GHEYSENS Sander BEL WIELERTEAM IEPERUM
34EXPEELS Tjorven BEL TIELTSE RENNERSCLUBUM
35CLAUS Benoît BEL CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREU17M
36DE CLERCK Bent BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTUM
37LIEVENS Niels BEL JARFACE DEVELOPMENT TEAMU17M
38DESMET Timo BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTUM
39LEROY Thomas FRA RPSM TOURNAIU17M
40VANLUCHENE Maxim BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTUM
41VAN LAER Pieter BEL WAC TEAMU17M
42VERSTRAETE Aaron BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTUM
43HALS Bjarne BEL VERANDAS WILLEMS - CRABBE TOITURES - CC CHEVIGNYUM
44VANDEVYVERE Iben BEL ALU DECOCK-LITUBEL-WIELERTEAM WAREGEMU17M
45VAN DER TAELEN Glen BEL JONGE RAKKERS VOLLEZELEU17M
46VANDICKE Seppe BEL CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREU17M
47DEJONGHE Michiel BEL WIELERTEAM IEPERUM
48BOUMON Jens BEL DE DIJLESPURTERS V. V. MECHELEN V. Z. W. U17M
49BENOIT Jonas BEL TIELTSE RENNERSCLUBUM
50GROOTJANS Jeno BEL WAC TEAMU17M
51GROOTJANS Andries BEL WAC TEAMU17M
52MALFAIT Felix BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTUM
53HUIJBREGTS Stan NED RSC DE ZUIDWESTHOEKU17M
54DEJONGHE Vitas BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU17M
55DEC km IJN Matisse BEL CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREU17M
56LAUREYNS Ril BEL KON. VC ´T MEETJESLAND - KNESSELAREU17M
57DEKIEN Sander BEL TEAM MAHIEU - KONA - VANDERMEERENU17M
58DEBUYSSCHERE Louis BEL VELO CLUB OEUDEGHIENU17M
59BOUCHARD Mathis BEL ALU DECOCK-LITUBEL-WIELERTEAM WAREGEMU17M
60DEWULF Gust BEL WIELERTEAM IEPERUM
61DE VUYST Jens BEL KON. VC ´T MEETJESLAND - KNESSELAREU17M
62SALOMEZ Ydris BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTUM
63VAN GUCHT Thomas BEL WK NOORD-WEST-BRABANTU17M
64MORTREUX Axel FRA ROYAL VELO SPORT PERUWELZ BURYU17M
65DERYCKE Jarne BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTUM
66NOREILDE Mathias BEL ZANNATA-GALLOO CYCLINGTEAM MENEN VZWU17M
67VAN PUYVELDE Lukas BEL VAN MOER LOGISTICS CYCLING TEAMU17M
68MAERTENS Jawën BEL WIELERTEAM IEPERUM
69DE SUTTER Stijn BEL KON. VC ´T MEETJESLAND - KNESSELAREU17M
70BOURÉ Jens BEL VD HAUWE CT - GENTSE VSUM
71VAN SCHELVERGEM Joachim BEL JONGE RAKKERS VOLLEZELEU17M
72MALEVEZ Clément BEL SPRINT 2000 CHARLEROI ASBLU17M
73GARDIN Michael BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU17M
74DE COCK Tibo BEL PAPILLON-RUDYCO-JANATRANS CYCLING TEAMU17M
75BRAEM Nils BEL WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIKE" VZWU17M
76BASTIEN Yorrit BEL KTC-CYCLING TEAMU17M
DNFSMET Jorre BEL VAN MOER LOGISTICS CYCLING TEAMU17M
DNFDE WEIRDT Jens BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU17M
DNFDUYM Steffen BEL VAN MOER LOGISTICS CYCLING TEAMU17M
DNFMARIT Senne BEL JARFACE DEVELOPMENT TEAMU17M
DNFSMET Marco BEL VAN MOER LOGISTICS CYCLING TEAMU17M
DNFDECKERS Angel BEL VERANDAS WILLEMS - CRABBE TOITURES - CC CHEVIGNYUM
Crédit Photo : Martine Verfaillie