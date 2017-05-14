Brimeux (62) - La Cantonale Challenge 17/22 Ans

Classement :
1 GAREZ Raphaël DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME (E) les 129 km en 3h06’15’’ (moy. 41,557 Km/h)
2 PUNG Peeter CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE (E)
3 SAGNIER Théo CC NOGENT / OISE (E)
4 HUENS Rémi O GRANDE SYNTHE (J) à 16’’
5 ANTI Enzo VC ROUEN 76 (E) à 21’’
6 HEIDERSCHEID Colin CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE (E) à 48’’
7 VAN HAVERBEKE Julien CC NOGENT / OISE (E)
8 CARPENTIER Adrien VC ROUEN 76 (E)
9 VAHTRA Norman CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE (E)
10 WATRELOT Jean Lou VC ROUEN 76 (E)
11 CANALES Wilfried VC ROUEN 76 (E)
12 AVOINE Kévin ESEG DOUAI (E)
13 BALL Buauna CATFORD CC / BANKS (E)
14 HUBAU Pierre DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME (E) à 1’09’’
15 GABISSON Clément ESEG DOUAI (E) à 2’36’’
16 GOURGUECHON Baptiste O GRANDE SYNTHE (J) à 2’55’’
17 WARAS Corentin VC ROUEN 76 (E)
18 HOUCKE Killyan O GRANDE SYNTHE (E)
19 CLARK George CATFORD CC / BANKS (E)
20 TIMMERMANS Ward STEEDS VOORAAN KONTICH (E)
21 BROSENS Jense STEEDS VOORAAN KONTICH (E)
22 CLEMENTS Matt CATFORD CC / BANKS (E)
23 BIGO Mathias ESEG DOUAI (E)
24 LERAT Franck DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME (E)
25 HUYET Baptiste CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE (J)
26 PINAUD Anthony VC AMATEUR ST QUENTIN (E)
27 PELEMAN Jan O GRANDE SYNTHE (E)
28 DOURLENS Charles Antoine O GRANDE SYNTHE (E)
29 DUFAU Axel O GRANDE SYNTHE (J)
30 DANTON Arnaud CM AUBERVILLIERS 93 (E)
31 VANDERMEERSCH Emilien O GRANDE SYNTHE (E)
32 DELVART Marvyn DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME (E)
33 RIEBEL Mathieu VCA DU BOURGET (E)
34 POULLAIN Benoît VC AMATEUR ST QUENTIN (E)
35 HANCKE Charles CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE (E)
36 NOIREAUX Constant VC AMATEUR ST QUENTIN (E)
37 HAFFREINGUE Charles ESEG DOUAI (E)
38 BECRET Geoffroy CC NOGENT / OISE (E)
39 VIEZ Adam FLANDRE ELITE CYCLISME (E)
40 JAECQUES Simon ESEG DOUAI (E) à 3’42’’
41 RICHARD Valentin CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE (E)
42 TRONET Quentin UVC CALAIS (J)
43 KANERVA Joni CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE (E)
44 DEGRUTERE Corentin FLANDRE ELITE CYCLISME (J)
45 BREL Antoine VC ROUBAIX LILLE METROPOLE (J)
46 POUILLARD Hugo O GRANDE SYNTHE (J)
47 SERGENT Guillaume SC BOULONNAIS (E)
48 HOURIEZ Louis VC AMATEUR ST QUENTIN (J)
49 DELALEAU Alexis O GRANDE SYNTHE (E)
50 ROUSSEL Léo SC BOULONNAIS (E)
51 TRZEBOWSKI Marc Antoine VC ROUBAIX LILLE METROPOLE (J)
52 ANANIE Léo ES ARQUES (J)
53 HUCK Léandre CV LIEVINOIS (J)
54 CHEVAL Valentin VC AMATEUR ST QUENTIN (E)
55 BOUTREUX Valentin VC AMATEUR ST QUENTIN (E)
56 BAILLOEUIL Alexis ESEG DOUAI (E)
57 VICEK Guillaume CC NOGENT / OISE (E) à 4’19’’
58 DEVIENNE Quentin FLANDRE ELITE CYCLISME (J)
59 DE VRIES Jan STEEDS VOORAAN KONTICH (E)
60 BACHERY Julien CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE (J)
61 NOJAC Thibaud VCA DU BOURGET (E)
62 WALKER Charles CATFORD CC / BANKS (E) à 4’46’’
63 KIRBY Laurence CATFORD CC / BANKS (E) à 5’43’’
64 BYLOOS Jeff STEEDS VOORAAN KONTICH (E)
65 DOLEZ Hugo VC AMATEUR ST QUENTIN (J)
66 DELALEAU Antoine O GRANDE SYNTHE (E)
67 HELLIN Gatien EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE (E)
68 DALTON Alex CATFORD CC / BANKS (E)
69 COEUGNET Valentin VC AMATEUR ST QUENTIN (E)
70 DELOBEL Florian ES ARQUES (J)
71 RONDEAU Thibaut VC AMATEUR ST QUENTIN (J)
72 HOEZ Théo CC CAMBRESIEN (J)
73 HEYMANS Florian U.V.AUBE (E)
74 MACRON Anthony CC CAMBRESIEN (J)
75 LECONTE Tristan VC ROUBAIX LILLE METROPOLE (J)
76 HENNERE Loïc SC BOULONNAIS (E)
77 PASSARD Matéo ESEG DOUAI (J)
78 BEHAGUE Rémi EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE (J)
79 DELAHAYE Hugo ESEG DOUAI (J)
Prix des Monts :
1 VAHTRA Norman CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE (E)
2 PUNG Peeter CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE (E)
3 BECRET Geoffroy CC NOGENT / OISE (E)
Crédit Photo : Fred Haslin