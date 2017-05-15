Fontaine Au Pire (59) - Tour Du Caudrésis Catésis (Minimes)

Classement :
1 SCHRICKE Lucas CC CAMBRESIEN 1:12:18
2 LEROUX Allan UV PINON ANIZY
3 COQUELLE Alexy UC CAUDRESIS CATESIS
4 DHENIN Baptiste US CREPYNOISE C
5 PICHON Mathis EC ABBEVILLOISE
6 DAFFINI Pablo E C V BOULZICOURT
7 COLAUT Lilian EC TOURQUENNOISE
8 DELILLE Matthis AS THOUROTTE CYCLISTE
9 NISOLE Justine VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
10 APPLENCOURT Guillaume EC FEIGNIES SAMBRE AVES.
11 DELATTRE Hugo ARRAS VC
12 POUCET Tristan UV FOURMISIENNE
13 ZOLOPA Jules TEAM AVESNOIS
14 LOUCHAERT Rémy UC SOLREZIENNE
15 DELMARRE Antoine CL BARLIN
16 LECLERCQ Floryan VCU HALLUINOISE
17 PETIT Hugo ARRAS VC
18 MEERPOEL Marie RO COMINOISE
19 GODIOT Hortense CC CAMBRESIEN
20 VAN WISSEN Anaïck UV FOURMISIENNE
21 LEROY Clément UC SOLREZIENNE
22 VIAUD Raphaël RO COMINOISE
23 PIDOUX Lucien EC ABBEVILLOISE
24 BRUNEAUX Guillaume E C V BOULZICOURT
25 SAINT QUENTIN Hugo US VALENCIENNES MARLY
26 FLAMENT Arthur VCU HALLUINOISE
27 DEVIGNE Camille RO COMINOISE
28 FOUQUET Clarice EC TOURQUENNOISE
29 GIANNITRAPANI Oscar UC CAUDRESIS CATESIS
30 RASE Rémi CC CAMBRESIEN