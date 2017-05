Fontaine Au Pire (59) - Tour Du Caudrésis Catésis (Cadets)

Classement :

1 LABBE Benjamin EC ABBEVILLOISE

2 LALEU Timothée CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE

3 VELDMANS Arthur TEAM AVESNOIS

4 RIFFLET Simon AC AMIENOISE

5 BETHENCOURT Mathieu CSC FERRIEROIS

6 TASSART Marc Antoine VC AMATEUR ST QUENTIN

7 LECHANTRE Bastien VC ROUBAIX LILLE METROPOLE

8 LEPRETRE Paul SC BOULONNAIS

9 THORLET Maxence VC AMATEUR ST QUENTIN

10 DELIMAUGES Etienne AC MONTDIDIER

11 MEERPOEL Robinson RO COMINOISE

12 TRIOUX Martin CC CAMBRESIEN

13 CHIVOT Augustin O HESDIN MARCONNE

14 LEROY Sullivan CC ISBERGUES MOLINGHEM

15 ZOLOPA Louis TEAM AVESNOIS

16 BARSBY Julien VC AMATEUR ST QUENTIN

17 GUERLUS Axel UC SOLREZIENNE

18 PAILLARD Baptiste EC ABBEVILLOISE

19 PIETRAS Léa VC AMATEUR ST QUENTIN

20 DEMARQUE Thibault UV FOURMISIENNE

21 VANDEKERCHOVE Hugo CC CAMBRESIEN

22 SALOT Adrien JS FERTE GAUCHER

23 BAUWENS Théo CC NOGENT / OISE

24 JAUREGUI Sendoa UC CAUDRESIS CATESIS

25 FRANCOME Alexandre VC AMATEUR ST QUENTIN

26 DOUAY Charles VC SANTERRE VERMANDOIS

27 GABRIEL Timothé U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ

28 BRUNET Hugo VC AMATEUR ST QUENTIN

29 FAVIER Jérémy CV LIEVINOIS

30 RIFFLET Mathieu AC AMIENOISE

31 DHENIN Pierre US CREPYNOISE C

32 BARTIER Louis RO COMINOISE

33 BAUDUIN Antoine ESEG DOUAI

34 BRACKE Théo VC ROUBAIX LILLE METROPOLE

35 DE GRAAF Robin TEAM VTT EKOI PAYS DE PEVELE

36 LECLERCQ Clément CAMPHIN EN CAREMBAULT CYCLING TEAM

37 HENNEQUART Martin CAMPHIN EN CAREMBAULT CYCLING TEAM

MALOIGNE Corentin LA CHERIZIENNE CHAUNY

EMERY Arthur VC AMATEUR ST QUENTIN

DELATTRE Arthur GAZ ELEC C DE DOUAI

DELATTRE Grégoire GAZ ELEC C DE DOUAI

PICHON Bastien EC ABBEVILLOISE

THEVENIN Nicolas JS FERTE GAUCHER

BOURDON Hugo CC CAMBRESIEN

RIFFLET Julien AC AMIENOISE

HAYNAU Sophie O GRANDE SYNTHE

PECRIAUX Clément UC CAUDRESIS CATESIS

LELUBRE Thibault UC SOLREZIENNE