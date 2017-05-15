Fontaine Au Pire (59) - Tour Du Caudrésis Catésis (Cadets)

Classement :
1 LABBE Benjamin EC ABBEVILLOISE
2 LALEU Timothée CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE
3 VELDMANS Arthur TEAM AVESNOIS
4 RIFFLET Simon AC AMIENOISE
5 BETHENCOURT Mathieu CSC FERRIEROIS
6 TASSART Marc Antoine VC AMATEUR ST QUENTIN
7 LECHANTRE Bastien VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
8 LEPRETRE Paul SC BOULONNAIS
9 THORLET Maxence VC AMATEUR ST QUENTIN
10 DELIMAUGES Etienne AC MONTDIDIER
11 MEERPOEL Robinson RO COMINOISE
12 TRIOUX Martin CC CAMBRESIEN
13 CHIVOT Augustin O HESDIN MARCONNE
14 LEROY Sullivan CC ISBERGUES MOLINGHEM
15 ZOLOPA Louis TEAM AVESNOIS
16 BARSBY Julien VC AMATEUR ST QUENTIN
17 GUERLUS Axel UC SOLREZIENNE
18 PAILLARD Baptiste EC ABBEVILLOISE
19 PIETRAS Léa VC AMATEUR ST QUENTIN
20 DEMARQUE Thibault UV FOURMISIENNE
21 VANDEKERCHOVE Hugo CC CAMBRESIEN
22 SALOT Adrien JS FERTE GAUCHER
23 BAUWENS Théo CC NOGENT / OISE
24 JAUREGUI Sendoa UC CAUDRESIS CATESIS
25 FRANCOME Alexandre VC AMATEUR ST QUENTIN
26 DOUAY Charles VC SANTERRE VERMANDOIS
27 GABRIEL Timothé U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ
28 BRUNET Hugo VC AMATEUR ST QUENTIN
29 FAVIER Jérémy CV LIEVINOIS
30 RIFFLET Mathieu AC AMIENOISE
31 DHENIN Pierre US CREPYNOISE C
32 BARTIER Louis RO COMINOISE
33 BAUDUIN Antoine ESEG DOUAI
34 BRACKE Théo VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
35 DE GRAAF Robin TEAM VTT EKOI PAYS DE PEVELE
36 LECLERCQ Clément CAMPHIN EN CAREMBAULT CYCLING TEAM
37 HENNEQUART Martin CAMPHIN EN CAREMBAULT CYCLING TEAM
MALOIGNE Corentin LA CHERIZIENNE CHAUNY
EMERY Arthur VC AMATEUR ST QUENTIN
DELATTRE Arthur GAZ ELEC C DE DOUAI
DELATTRE Grégoire GAZ ELEC C DE DOUAI
PICHON Bastien EC ABBEVILLOISE
THEVENIN Nicolas JS FERTE GAUCHER
BOURDON Hugo CC CAMBRESIEN
RIFFLET Julien AC AMIENOISE
HAYNAU Sophie O GRANDE SYNTHE
PECRIAUX Clément UC CAUDRESIS CATESIS
LELUBRE Thibault UC SOLREZIENNE