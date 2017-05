4jours de Dunkerque : Étape 6 Pour Adrien Petit

Adrien Petit (FDJ) a remporté ce Dimanche 14 Mai 2017 la Sixième et dernière étape des 4 Jours de Dunkerque, De Coudekerque-Branche à Dunkerque (Nord). Berden De Vries et Julien Duval (AG2R La Mondiale). ont complété le podium. Clément Venturini remporte le classement général.

Classement Étape 6 :

1 PETIT Adrien DEN 03:34:14 (b : 15'')

2 DE VRIES Berden RNL 15 (b : 8'')

3 DUVAL Julien ALM 18 (b : 5'')

4 *BONIFAZIO Niccolo TBM 37

5 DEHAES Kenny WGG MT

6 VERMELTFOORT Coen RNL MT

7 KREDER Raymond RNL MT

8 *VERMEULEN Emiel RLM MT

9 ISTA Kevin WVA MT

10 *VAN LERBERGHE Bert SVB MT

11 *RICKAERT Jonas SVB MT

12 *YSSAAD Yannis ADT MT

13 NAESEN Oliver ALM MT

14 CANOLA Marco NIP MT

15 MARTINEZ Yannick DMP MT

16 VANTOMME Maxime WVA MT

17 *TOUZE Damien AUB MT

18 *MALUCELLI Matteo AND MT

19 *VENTURINI Clément COF MT

20 CHAVANEL Sylvain DEN MT

21 DEMARE Arnaud FDJ MT

22 *BONNAMOUR Franck FVC MT

23 DEBUSSCHERE Jens LTS MT

24 TRONET Steven ADT MT

25 *VAN DER HOORN Taco RNL MT

26 HAUSSLER Heinrich TBM MT

27 LIGTHART Pim RNL MT

28 PICHON Laurent FVC MT

29 RIBLON Christophe ALM MT

30 *SENECHAL Florian COF MT

31 FINETTO Mauro DMP MT

32 DASSONVILLE Flavien AUB MT

33 ARMEE Sander LTS MT

34 DUCHESNE Antoine DEN MT

35 HANSEN Lasse Norman ABS MT

36 KONOVALOVAS Ignatas FDJ MT

37 SIEBERG Marcel LTS MT

38 GUARNIERI Jacopo FDJ MT

39 BAGDONAS Gediminas ALM MT

40 MAES Nikolas LTS MT

41 JAKIN Alo AUB MT

42 OFFREDO Yoann WGG MT

43 LEVEAU Jérémy RLM MT

44 FILOSI Iuri NIP MT (b : 3'')

45 CLAEYS Dimitri COF MT

46 GATE Aaron ABS MT

47 GERARD Arnaud FVC MT

48 *THOMAS Benjamin ADT MT

49 BENFATTO Marco AND 01:26

50 DUYN Huub VWC 01:28

51 *ARIESEN Tim RNL 02:12

52 *BUDDING Martijn RNL MT

53 REINDERS Elmar RNL MT

54 *VENDRAME Andrea AND 02:14

55 CIMOLAI Davide FDJ MT

56 NAPOLITANO Danilo WGG 02:47 (b : 4'')

57 ANTONINI Simone WGG MT

58 *PLANCKAERT Edward SVB MT

59 *SPENGLER Lukas WVA MT

60 *NOPPE Christophe SVB MT

61 *WOUTERS Enzo LTS MT

62 *CARDIS Romain DEN MT (b : 2'')

63 VEUCHELEN Frederik WGG MT

64 MASSON Christophe WVA MT

65 *GRELLIER Fabien DEN MT

66 *LE GAC Olivier FDJ MT

67 FERNANDEZ Delio DMP MT

68 GENE Yohann DEN MT

69 CANAL Fabien ADT MT

70 JARRIER Benoît FVC MT (b : 1'')

71 STASSEN Julien WVA MT

72 MOUREY Francis FVC MT

73 MENUT David AUB MT

74 PACHER Quentin DMP 03:29

75 BALDO Nicolas AUB MT

76 *PER David TBM MT

77 SISKEVICIUS Evaldas DMP 04:59

78 BOZIC Borut TBM 05:31

79 MARANGONI Alan NIP 05:53

80 *MARINI Nicolas NIP MT

81 *PACIONI Luca AND MT

82 SMUKULIS Gatis DMP 06:02

83 MADRAZO Angel DMP MT

84 *DUQUENNOY Jimmy WVA MT

85 POULHIES Stéphane ADT 06:19

86 IRVINE Martyn ABS 08:20

Non-partants :

KREDER Michel ABS

BACKAERT Frederik WGG

Abandons :

*TURGIS Anthony COF

VANBILSEN Kenneth COF

GAUDIN Damien ADT

*DELTOMBE Kevin SVB

TURGIS Jimmy COF

FENN Andrew ABS

*SPREAFICO Matteo AND

*FERASSE Thibault ADT

BONUSI Raffaello AND

*LECROQ Jérémy RLM

BESCOND Jérémy AUB

*FRAPPORTI Mattia AND

*MERTZ Remy LTS

*BARBIER Rudy ALM

CUNEGO Damiano NIP

WALLAYS Jelle LTS

*FOURNIER Marc FDJ

*LEDANOIS Kévin FVC

WANG Mei Yin TBM

*NOVAK Domen TBM

FENG Chun Kai TBM

FEILLU Brice FVC

*ALAPHILIPPE Bryan ADT

*CHETOUT Loïc COF

DUMOULIN Samuel ALM

PICHOT Alexandre DEN

*SEYNAEVE Lander RLM

CABOT Jérémy RLM

*WALLAYS Jens SVB

EL FARES Julien DMP

DE PAUW Moreno SVB

*KOBAYASHI Marino NIP

Classement général final :

1 *VENTURINI Clément COF 24:57:13

2 ARMEE Sander LTS 2

3 NAESEN Oliver ALM 7

4 KONOVALOVAS Ignatas FDJ 21

5 CHAVANEL Sylvain DEN 31

6 FINETTO Mauro DMP 42

7 *SENECHAL Florian COF 01:19

8 FILOSI Iuri NIP 01:26

9 LIGTHART Pim RNL 01:29

10 PICHON Laurent FVC 01:42

11 RIBLON Christophe ALM 01:43

12 PETIT Adrien DEN 01:51

13 VANTOMME Maxime WVA 02:26

14 *VAN DER HOORN Taco RNL 02:28

15 CLAEYS Dimitri COF MT

16 DUCHESNE Antoine DEN MT

17 *THOMAS Benjamin ADT 02:44

18 DASSONVILLE Flavien AUB 02:51

19 TRONET Steven ADT 02:54

20 HAUSSLER Heinrich TBM MT

21 ISTA Kevin WVA 02:56

22 LEVEAU Jérémy RLM 03:06

23 *BONNAMOUR Franck FVC 04:21

24 MENUT David AUB 05:04

25 REINDERS Elmar RNL 06:23

26 *LE GAC Olivier FDJ 06:49

27 CANAL Fabien ADT 06:50

28 *RICKAERT Jonas SVB 07:57

29 DUVAL Julien ALM 08:57

30 GATE Aaron ABS 10:34

31 *BUDDING Martijn RNL 10:37

32 OFFREDO Yoann WGG 12:04

33 FERNANDEZ Delio DMP 12:33

34 MAES Nikolas LTS 12:42

35 *VAN LERBERGHE Bert SVB 13:06

36 HANSEN Lasse Norman ABS MT

37 MASSON Christophe WVA 13:35

38 *YSSAAD Yannis ADT 13:44

39 KREDER Raymond RNL 13:56

40 *PLANCKAERT Edward SVB 13:57

41 *CARDIS Romain DEN 14:50

42 JARRIER Benoît FVC 14:51

43 GERARD Arnaud FVC 16:09

44 BALDO Nicolas AUB 16:12

45 SIEBERG Marcel LTS 16:29

46 CANOLA Marco NIP 16:35

47 MOUREY Francis FVC 17:06

48 DUYN Huub VWC 17:55

49 DE VRIES Berden RNL 18:04

50 JAKIN Alo AUB 18:46

51 *TOUZE Damien AUB 19:27

52 DEBUSSCHERE Jens LTS 20:32

53 *PER David TBM 20:42

54 VEUCHELEN Frederik WGG 21:03

55 *GRELLIER Fabien DEN 21:21

56 STASSEN Julien WVA 21:49

57 *NOPPE Christophe SVB 22:01

58 SISKEVICIUS Evaldas DMP 22:47

59 DEHAES Kenny WGG 23:05

60 DEMARE Arnaud FDJ 24:34

61 MARTINEZ Yannick DMP 26:35

62 *VENDRAME Andrea AND 28:02

63 VERMELTFOORT Coen RNL 28:37

64 MADRAZO Angel DMP 28:40

65 *BONIFAZIO Niccolo TBM 29:41

66 *SPENGLER Lukas WVA 29:43

67 ANTONINI Simone WGG 30:40

68 NAPOLITANO Danilo WGG 30:55

69 *VERMEULEN Emiel RLM 32:28

70 *MALUCELLI Matteo AND 32:41

71 BOZIC Borut TBM 34:39

72 PACHER Quentin DMP 34:51

73 GUARNIERI Jacopo FDJ 35:44

74 *ARIESEN Tim RNL 36:03

75 *DUQUENNOY Jimmy WVA 36:17

76 SMUKULIS Gatis DMP 36:46

77 CIMOLAI Davide FDJ 39:47

78 *WOUTERS Enzo LTS 40:53

79 BENFATTO Marco AND 41:56

80 *PACIONI Luca AND 42:01

81 MARANGONI Alan NIP 43:07

82 BAGDONAS Gediminas ALM 43:51

83 POULHIES Stéphane ADT 44:17

84 *MARINI Nicolas NIP 44:59

85 GENE Yohann DEN 46:55

86 IRVINE Martyn ABS 56:45

Classement par points :

1 *VENTURINI Clément COF 47 pts

2 PETIT Adrien DEN 42

3 DEBUSSCHERE Jens LTS 37

4 DEMARE Arnaud FDJ 35

5 CHAVANEL Sylvain DEN 33

6 NAESEN Oliver ALM 33

7 NAPOLITANO Danilo WGG 31

8 *BONIFAZIO Niccolo TBM 30

9 KONOVALOVAS Ignatas FDJ 29

10 ARMEE Sander LTS 27

11 FINETTO Mauro DMP 24

12 *RICKAERT Jonas SVB 23

13 *THOMAS Benjamin ADT 20

14 VERMELTFOORT Coen RNL 20

15 DE VRIES Berden RNL 19

16 *VAN LERBERGHE Bert SVB 18

17 ISTA Kevin WVA 17

18 DUVAL Julien ALM 16

19 KREDER Raymond RNL 16

20 *YSSAAD Yannis ADT 14

21 CANOLA Marco NIP 13

22 *SENECHAL Florian COF 12

23 LIGTHART Pim RNL 12

24 DEHAES Kenny WGG 12

25 *BONNAMOUR Franck FVC 11

26 FERNANDEZ Delio DMP 10

27 *CARDIS Romain DEN 10

28 FILOSI Iuri NIP 9

29 *VAN DER HOORN Taco RNL 9

30 DASSONVILLE Flavien AUB 9

31 RIBLON Christophe ALM 8

32 TRONET Steven ADT 8

33 *VERMEULEN Emiel RLM 8

34 SISKEVICIUS Evaldas DMP 7

35 BENFATTO Marco AND 7

36 PICHON Laurent FVC 6

37 *PACIONI Luca AND 6

38 IRVINE Martyn ABS 6

39 *MALUCELLI Matteo AND 5

40 HAUSSLER Heinrich TBM 4

41 *ARIESEN Tim RNL 4

42 *VENDRAME Andrea AND 3

43 VANTOMME Maxime WVA 2

44 LEVEAU Jérémy RLM 2

45 REINDERS Elmar RNL 1

46 CANAL Fabien ADT 1

47 JARRIER Benoît FVC 1

48 VEUCHELEN Frederik WGG 1

49 MARTINEZ Yannick DMP 1

Classement des rushs :

1 FILOSI Iuri NIP 7 pts

2 PETIT Adrien DEN 7

3 *CARDIS Romain DEN 5

4 NAPOLITANO Danilo WGG 5

5 DE VRIES Berden RNL 4

6 DUVAL Julien ALM 3

7 JARRIER Benoît FVC 1

8 BALDO Nicolas AUB

Classement du meilleur grimpeur :

1 *VENDRAME Andrea AND 25

2 *ARIESEN Tim RNL 13

3 *PACIONI Luca AND 12

4 MADRAZO Angel DMP 9

5 ARMEE Sander LTS 6

6 NAESEN Oliver ALM 5

7 *RICKAERT Jonas SVB 5

8 CHAVANEL Sylvain DEN 4

9 SISKEVICIUS Evaldas DMP 4

10 KONOVALOVAS Ignatas FDJ 3

11 FILOSI Iuri NIP 3

12 *CARDIS Romain DEN 3

13 FINETTO Mauro DMP 2

14 DASSONVILLE Flavien AUB 2

15 DUVAL Julien ALM 2

16 DE VRIES Berden RNL 2

17 JAKIN Alo AUB 2

18 PACHER Quentin DMP 2

19 IRVINE Martyn ABS 2

20 *VENTURINI Clément COF 1

21 LIGTHART Pim RNL 1

22 RIBLON Christophe ALM 1

23 PETIT Adrien DEN 1

24 *LE GAC Olivier FDJ 1

25 MAES Nikolas LTS 1

26 BALDO Nicolas AUB 1

27 *TOUZE Damien AUB 1

28 VEUCHELEN Frederik WGG 1

Classement du meilleur jeune :

1 VENTURINI Clément COF 24:57:13

2 SENECHAL Florian COF 01:19

3 VAN DER HOORN Taco RNL 02:28

4 THOMAS Benjamin ADT 02:44

5 BONNAMOUR Franck FVC 04:21

6 LE GAC Olivier FDJ 06:49

7 RICKAERT Jonas SVB 07:57

8 BUDDING Martijn RNL 10:37

9 VAN LERBERGHE Bert SVB 13:06

10 YSSAAD Yannis ADT 13:44

11 PLANCKAERT Edward SVB 13:57

12 CARDIS Romain DEN 14:50

13 TOUZE Damien AUB 19:27

14 PER David TBM 20:42

15 GRELLIER Fabien DEN 21:21

16 NOPPE Christophe SVB 22:01

17 VENDRAME Andrea AND 28:02

18 BONIFAZIO Niccolo TBM 29:41

19 SPENGLER Lukas WVA 29:43

20 VERMEULEN Emiel RLM 32:28

21 MALUCELLI Matteo AND 32:41

22 ARIESEN Tim RNL 36:03

23 DUQUENNOY Jimmy WVA 36:17

24 WOUTERS Enzo LTS 40:53

25 PACIONI Luca AND 42:01

26 MARINI Nicolas NIP 44:59

Classement par équipes :

1 Ag2r La Mondiale en 74h55'26''

2 Cofidis, Solutions Credits 8

3 Direct Energie 01:31

4 Roompot - Nederlandse Loterij 02:01

5 Fortuneo - Vital Concept 03:58

6 Armee De Terre 05:07

7 Hp Btp - Auber 93 06:00

8 Delko Marseille Provence Ktm 08:51

9 Lotto Soudal 11:54

10 Wb Veranclassic Aquality Protect 15:20

11 Fdj 17:18

12 Sport Vlaanderen - Baloise 19:18

13 Wanty - Groupe Gobert 19:35

14 Aqua Blue Sport 24:57

15 Nippo - Vini Fantini 29:38

16 Bahrain - Merida 36:18

17 Androni Giocattoli 01:02:45