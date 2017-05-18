Croissy Sur Celles (60) - Prix de la Municipalité (2-3-Juniors)

Classement :
1 WAREE Mathieu VC ROUEN 76 2.57.38
2 LOUVEL Matis VC ROUEN 76 2.57.38
3 ROUSSEL Hugo VC ROUEN 76 2.57.54
4 FERON Rudy EC ABBEVILLOISE
5 PELLEGRINELLI Théo CM AUBERVILLIERS 93
6 LARENAUDIE Axel CC NOGENT / OISE
7 THILLOY Jean Claude EC ABBEVILLOISE
8 ANDREO Maximilien PARISIS A.C. 95
9 DURAND Guillaume CC FORMERIE
10 BOULEUX Florian USSA PAVILLY BARENTIN
11 GAUDIN VINCENT VELO CLUB ESSARTAIS
12 GRIFFON Laurent SC VAL D'ARRE
13 VANDAELE Julien ARRAS VC
14 BLAISE Hugo USSA PAVILLY BARENTIN
15 TILLIER Clément OLYMPIQUE C.V.O.
16 ALIA Florian PARISIS A.C. 95
17 PELLERAY Florian CC FORMERIE
18 KADOTA YUSUKE SC VAL D'ARRE
19 GAMEZ Christopher VCA DU BOURGET
20 TAKASHIMIZU Tensho AMIENS SPORT CYCLISTE
21 BEAUNE Romain VC VERNON
22 PIGNE Adrien USSA PAVILLY BARENTIN
23 FREITAS Jérémy CM AUBERVILLIERS 93
24 CACHELEUX Nicolas VC ROUEN 76
25 MAS Clément OLYMPIQUE C.V.O.
26 THILLOY Thomas EC ABBEVILLOISE
27 DUPUY Quentin CM AUBERVILLIERS 93
28 IWANA Raiku AMIENS SPORT CYCLISTE
29 SPIGUELAIRE Jean Philippe SC VAL D'ARRE
30 LEROY Maxime CM AUBERVILLIERS 93
31 CALLEWAERT Aurélien VC SAULCEEN ELBEUF LES T.V.O
32 CARO Nicolas CM AUBERVILLIERS 93
33 LEKHAL Eliot VC ROUEN 76
34 NAKAI Kodai SC VAL D'ARRE
35 RENIEVILLE Alexandre USSA PAVILLY BARENTIN
36 RECOULES Simon USSA PAVILLY BARENTIN
37 MAGNIEZ Théo CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE
38 LEROYER Corentin VC ROUEN 76
39 DEVRED Sylvain SC VAL D'ARRE
40 DUMESNIL Vincent VC MUREAUX
41 LACHAT Nicolas PARISIS A.C. 95
42 CORDIER Julien VC BEAUVAISIEN OISE
43 MORTIER Louis CONTOIRE HAMEL TEAM ORGANISATION
44 ESPIGAT Marc COURBEVOIE SPORTS CYCLISME
45 DUHAMEL Frantz VC BEAUVAISIEN OISE
46 ROGER Samuel USSA PAVILLY BARENTIN
47 MOULIN Luc USSA PAVILLY BARENTIN
48 MOULIN Marc USSA PAVILLY BARENTIN
49 DURET Jordan SC VAL D'ARRE
50 CLAVIER Kilian CM AUBERVILLIERS 93
51 PLAISANT Julien CM AUBERVILLIERS 93
52 BENET Bertrand PARISIS A.C. 95
53 VAINQUEUR Michel club velo du centre et caraibe
54 MACHEPY Clément CC FORMERIE
55 GUDESTE Thomas CM AUBERVILLIERS 93
Crédit Photo : Charly Vélo Photos