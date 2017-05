Machault-Samoreau (77) - Souvenir Jean Rose (2-3-Juniors)

Thibaut Madorre (Team Peltrax - CSD) a remporté ce Dimanche 14 Mai 2017 le Grand Prix Souvenir Jean Rose à Machault (77) (2-3-Juniors). Jérôme Grevin (Team Peltrax - CSD) et Kirill Tarassov (U.V.C.A Troyes) ont complété le podium.

Classement :

1 MADORRE Thibaut TEAM PELTRAX - CSD 2:38:30

2 GREVIN Jérôme TEAM PELTRAX - CSD

3 TARASSOV Kirill U.V.C.A TROYES à 00mn28 s

4 KERRAUD Erwann US METRO TRANSPORTS à 01mn11 s

5 PHILIPP Renaud ESC MEAUX

6 HOLLEBEKE Emmanuel AC ORSAY

7 ROMA Jérémy A. C. B. B.

8 JUMEAUX Henry TEAM PELTRAX - CSD à 01mn18 s

9 TROUDE Mathieu PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE à 01mn20 s

10 CONNAN Marc VCA DU BOURGET à 01mn22 s

11 MAITRE Cyril A. C. B. B. à 01mn30 s

12 MATHIS Guillaume PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE à 02mn40 s

13 GASCOIN Quentin UC IFS-HEROUVILLE à 03mn29 s

14 STUMPF Florian ESC MEAUX

15 LE NEUN Florian TEAM PELTRAX - CSD à 03mn34 s

16 MARTIN Gilles PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE à 03mn38 s

17 OIZEL Enzo AC ORSAY

18 MARTIN Thomas PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

19 BRANGER Antonin VC TOUCY à 03mn56 s

20 BONA Romain VC FONTAINEBLEAU AVON à 04mn03 s

21 VIALADE Thibault AS CHELLES

22 CABOT Guillaume VC TOUCY à 04mn09 s

23 LEGRAND Matthieu TEAM PELTRAX - CSD à 04mn45 s

24 MACE Xavier US METRO TRANSPORTS

25 LEROUX Xavier A. C. B. B.

26 LEBLOND Philippe U.V.C.A TROYES

27 LAVIE Ianis EC MONTGERON VIGNEUX à 04mn55 s

28 POLI Alessandro VCA DU BOURGET à 05mn03 s

29 JOSEPH AUGUSTIN Lorry CC IGNY PALAISEAU 91

30 DELACHAUME Florian VC ETAMPES à 05mn16 s

31 QUILLET Téo TEAM PELTRAX - CSD

32 TARDIF Aurélien EC MONTGERON VIGNEUX à 05mn37 s

33 SUZZONI Tristan US METRO TRANSPORTS

34 LEGRAND Stéphane TEAM PELTRAX - CSD

35 MOUREAUX Cédric PERSEVERANTE PONT/YONNE CYCLISME

36 HERBIN Laurent AV THIAIS

37 HOLZMEIER Fabian AC ORSAY à 05mn48 s

38 AMBERT Jérémy VC VILLEJUST

39 POZZO Lilian CSM CLAMART

40 VALOY Johan GUIDON CHALETTOIS

41 JAVELLY Luis TEAM PELTRAX - CSD

42 MARCOUX Rémi US METRO TRANSPORTS

43 BREMONT Lucas ESC MEAUX

44 RAULT Alann ESC MEAUX

45 DUMAS Jean Baptiste PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

46 LE BOUDEC Yann VC MONTIGNY BRETONNEUX

47 GABILONDO Carl US CRETEIL

48 TESSON Samuel ES ALNELOISE CYCLISME

49 GUERRERO Norbert PEYREHORADE SC

50 CRESSENT Benjamin AC ORSAY

51 WETZSTEIN Thibaut TEAM PELTRAX - CSD

52 AMBLAT Julien PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

53 LE GUEL Guillaume EC MONTGERON VIGNEUX

54 MACHADO FERREIRA Jonathan PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

55 DANCELME Alexis A. C. B. B.

56 COQUEAU Maxime A C BAZANCOURT REIMS

57 NARDOT Benjamin VC AMATEUR ST QUENTIN

58 FLEURY Erwan LAGNY PONTCARRE CYC.

59 GOUTAUDIER Fabrice ESC MEAUX

60 BOUILLAUX David VC FONTAINEBLEAU AVON

61 LE ROUX Alexandre TEAM PELTRAX - CSD

62 DUROUSSEAU Laurent VELO CLUB DU SENONAIS

63 TORZEWSKI Corentin UC ORLEANS

64 NARI Olivier VELO CLUB ARPAJON

65 ALVES Arnaud VELO CLUB ARPAJON

66 COUTARD Valentin VC TOUCY

67 SAILLARD Cyrille TEAM PELTRAX - CSD

68 IBRAHIME Stéphane A. C. B. B.

69 GIRARDIN Vincent VC FONTAINEBLEAU AVON

70 LABROSSE Cédric TEAM PELTRAX - CSD

71 XIMENA Guillaume PERSEVERANTE PONT/YONNE CYCLISME

72 GUILLAUME Jean Charles TEAM PELTRAX - CSD

73 MERCIER Nicolas PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

74 LEMELLE Hugo EC MONTGERON VIGNEUX

75 JUMEAUX Louis TEAM PELTRAX - CSD

76 LEBLOND Victor VC FONTAINEBLEAU AVON

77 HOFFMANN Alexis PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

78 GUYOMARD Jordan LAGNY PONTCARRE CYC.

79 CORTOT Louis AS CORBEIL ESSONNES

80 OUEDRAOGO Mickaël TEAM 94 CYCLING

81 HUYGHE Baptiste AS CORBEIL ESSONNES

82 BOITTELLE Alexandre TEAM PELTRAX - CSD

83 BENHAMOU Jérémy AV THIAIS

84 LAOT Clément EC LANDERNEAU

85 GOUAIT Bryan AS CORBEIL ESSONNES

86 PECOME Romain AS CORBEIL ESSONNES

87 MENNESSON Pierre U.V.C.A TROYES

88 MATUSZEWSKI Sébastien ESC MEAUX

89 DELACOUR Thomas PEDALE COMBS LA VILLAISE

90 WEINUM Rodriguez Kimani AS CORBEIL ESSONNES

91 VALIN LAPOINTE William AS CORBEIL ESSONNES