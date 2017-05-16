Machault-Samoreau (77) - Souvenir Jean Rose (2-3-Juniors)
Thibaut Madorre (Team Peltrax - CSD) a remporté ce Dimanche 14 Mai 2017 le Grand Prix Souvenir Jean Rose à Machault (77) (2-3-Juniors). Jérôme Grevin (Team Peltrax - CSD) et Kirill Tarassov (U.V.C.A Troyes) ont complété le podium.
Classement :
1 MADORRE Thibaut TEAM PELTRAX - CSD 2:38:30
2 GREVIN Jérôme TEAM PELTRAX - CSD
3 TARASSOV Kirill U.V.C.A TROYES à 00mn28 s
4 KERRAUD Erwann US METRO TRANSPORTS à 01mn11 s
5 PHILIPP Renaud ESC MEAUX
6 HOLLEBEKE Emmanuel AC ORSAY
7 ROMA Jérémy A. C. B. B.
8 JUMEAUX Henry TEAM PELTRAX - CSD à 01mn18 s
9 TROUDE Mathieu PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE à 01mn20 s
10 CONNAN Marc VCA DU BOURGET à 01mn22 s
11 MAITRE Cyril A. C. B. B. à 01mn30 s
12 MATHIS Guillaume PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE à 02mn40 s
13 GASCOIN Quentin UC IFS-HEROUVILLE à 03mn29 s
14 STUMPF Florian ESC MEAUX
15 LE NEUN Florian TEAM PELTRAX - CSD à 03mn34 s
16 MARTIN Gilles PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE à 03mn38 s
17 OIZEL Enzo AC ORSAY
18 MARTIN Thomas PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
19 BRANGER Antonin VC TOUCY à 03mn56 s
20 BONA Romain VC FONTAINEBLEAU AVON à 04mn03 s
21 VIALADE Thibault AS CHELLES
22 CABOT Guillaume VC TOUCY à 04mn09 s
23 LEGRAND Matthieu TEAM PELTRAX - CSD à 04mn45 s
24 MACE Xavier US METRO TRANSPORTS
25 LEROUX Xavier A. C. B. B.
26 LEBLOND Philippe U.V.C.A TROYES
27 LAVIE Ianis EC MONTGERON VIGNEUX à 04mn55 s
28 POLI Alessandro VCA DU BOURGET à 05mn03 s
29 JOSEPH AUGUSTIN Lorry CC IGNY PALAISEAU 91
30 DELACHAUME Florian VC ETAMPES à 05mn16 s
31 QUILLET Téo TEAM PELTRAX - CSD
32 TARDIF Aurélien EC MONTGERON VIGNEUX à 05mn37 s
33 SUZZONI Tristan US METRO TRANSPORTS
34 LEGRAND Stéphane TEAM PELTRAX - CSD
35 MOUREAUX Cédric PERSEVERANTE PONT/YONNE CYCLISME
36 HERBIN Laurent AV THIAIS
37 HOLZMEIER Fabian AC ORSAY à 05mn48 s
38 AMBERT Jérémy VC VILLEJUST
39 POZZO Lilian CSM CLAMART
40 VALOY Johan GUIDON CHALETTOIS
41 JAVELLY Luis TEAM PELTRAX - CSD
42 MARCOUX Rémi US METRO TRANSPORTS
43 BREMONT Lucas ESC MEAUX
44 RAULT Alann ESC MEAUX
45 DUMAS Jean Baptiste PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
46 LE BOUDEC Yann VC MONTIGNY BRETONNEUX
47 GABILONDO Carl US CRETEIL
48 TESSON Samuel ES ALNELOISE CYCLISME
49 GUERRERO Norbert PEYREHORADE SC
50 CRESSENT Benjamin AC ORSAY
51 WETZSTEIN Thibaut TEAM PELTRAX - CSD
52 AMBLAT Julien PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
53 LE GUEL Guillaume EC MONTGERON VIGNEUX
54 MACHADO FERREIRA Jonathan PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
55 DANCELME Alexis A. C. B. B.
56 COQUEAU Maxime A C BAZANCOURT REIMS
57 NARDOT Benjamin VC AMATEUR ST QUENTIN
2 GREVIN Jérôme TEAM PELTRAX - CSD
3 TARASSOV Kirill U.V.C.A TROYES à 00mn28 s
4 KERRAUD Erwann US METRO TRANSPORTS à 01mn11 s
5 PHILIPP Renaud ESC MEAUX
6 HOLLEBEKE Emmanuel AC ORSAY
7 ROMA Jérémy A. C. B. B.
8 JUMEAUX Henry TEAM PELTRAX - CSD à 01mn18 s
9 TROUDE Mathieu PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE à 01mn20 s
10 CONNAN Marc VCA DU BOURGET à 01mn22 s
11 MAITRE Cyril A. C. B. B. à 01mn30 s
12 MATHIS Guillaume PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE à 02mn40 s
13 GASCOIN Quentin UC IFS-HEROUVILLE à 03mn29 s
14 STUMPF Florian ESC MEAUX
15 LE NEUN Florian TEAM PELTRAX - CSD à 03mn34 s
16 MARTIN Gilles PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE à 03mn38 s
17 OIZEL Enzo AC ORSAY
18 MARTIN Thomas PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
19 BRANGER Antonin VC TOUCY à 03mn56 s
20 BONA Romain VC FONTAINEBLEAU AVON à 04mn03 s
21 VIALADE Thibault AS CHELLES
22 CABOT Guillaume VC TOUCY à 04mn09 s
23 LEGRAND Matthieu TEAM PELTRAX - CSD à 04mn45 s
24 MACE Xavier US METRO TRANSPORTS
25 LEROUX Xavier A. C. B. B.
26 LEBLOND Philippe U.V.C.A TROYES
27 LAVIE Ianis EC MONTGERON VIGNEUX à 04mn55 s
28 POLI Alessandro VCA DU BOURGET à 05mn03 s
29 JOSEPH AUGUSTIN Lorry CC IGNY PALAISEAU 91
30 DELACHAUME Florian VC ETAMPES à 05mn16 s
31 QUILLET Téo TEAM PELTRAX - CSD
32 TARDIF Aurélien EC MONTGERON VIGNEUX à 05mn37 s
33 SUZZONI Tristan US METRO TRANSPORTS
34 LEGRAND Stéphane TEAM PELTRAX - CSD
35 MOUREAUX Cédric PERSEVERANTE PONT/YONNE CYCLISME
36 HERBIN Laurent AV THIAIS
37 HOLZMEIER Fabian AC ORSAY à 05mn48 s
38 AMBERT Jérémy VC VILLEJUST
39 POZZO Lilian CSM CLAMART
40 VALOY Johan GUIDON CHALETTOIS
41 JAVELLY Luis TEAM PELTRAX - CSD
42 MARCOUX Rémi US METRO TRANSPORTS
43 BREMONT Lucas ESC MEAUX
44 RAULT Alann ESC MEAUX
45 DUMAS Jean Baptiste PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
46 LE BOUDEC Yann VC MONTIGNY BRETONNEUX
47 GABILONDO Carl US CRETEIL
48 TESSON Samuel ES ALNELOISE CYCLISME
49 GUERRERO Norbert PEYREHORADE SC
50 CRESSENT Benjamin AC ORSAY
51 WETZSTEIN Thibaut TEAM PELTRAX - CSD
52 AMBLAT Julien PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
53 LE GUEL Guillaume EC MONTGERON VIGNEUX
54 MACHADO FERREIRA Jonathan PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
55 DANCELME Alexis A. C. B. B.
56 COQUEAU Maxime A C BAZANCOURT REIMS
57 NARDOT Benjamin VC AMATEUR ST QUENTIN
58 FLEURY Erwan LAGNY PONTCARRE CYC.
59 GOUTAUDIER Fabrice ESC MEAUX
60 BOUILLAUX David VC FONTAINEBLEAU AVON
61 LE ROUX Alexandre TEAM PELTRAX - CSD
62 DUROUSSEAU Laurent VELO CLUB DU SENONAIS
63 TORZEWSKI Corentin UC ORLEANS
64 NARI Olivier VELO CLUB ARPAJON
65 ALVES Arnaud VELO CLUB ARPAJON
66 COUTARD Valentin VC TOUCY
67 SAILLARD Cyrille TEAM PELTRAX - CSD
68 IBRAHIME Stéphane A. C. B. B.
69 GIRARDIN Vincent VC FONTAINEBLEAU AVON
70 LABROSSE Cédric TEAM PELTRAX - CSD
71 XIMENA Guillaume PERSEVERANTE PONT/YONNE CYCLISME
72 GUILLAUME Jean Charles TEAM PELTRAX - CSD
73 MERCIER Nicolas PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
74 LEMELLE Hugo EC MONTGERON VIGNEUX
75 JUMEAUX Louis TEAM PELTRAX - CSD
76 LEBLOND Victor VC FONTAINEBLEAU AVON
77 HOFFMANN Alexis PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
78 GUYOMARD Jordan LAGNY PONTCARRE CYC.
79 CORTOT Louis AS CORBEIL ESSONNES
80 OUEDRAOGO Mickaël TEAM 94 CYCLING
81 HUYGHE Baptiste AS CORBEIL ESSONNES
82 BOITTELLE Alexandre TEAM PELTRAX - CSD
83 BENHAMOU Jérémy AV THIAIS
84 LAOT Clément EC LANDERNEAU
85 GOUAIT Bryan AS CORBEIL ESSONNES
86 PECOME Romain AS CORBEIL ESSONNES
87 MENNESSON Pierre U.V.C.A TROYES
88 MATUSZEWSKI Sébastien ESC MEAUX
89 DELACOUR Thomas PEDALE COMBS LA VILLAISE
90 WEINUM Rodriguez Kimani AS CORBEIL ESSONNES
91 VALIN LAPOINTE William AS CORBEIL ESSONNES
59 GOUTAUDIER Fabrice ESC MEAUX
60 BOUILLAUX David VC FONTAINEBLEAU AVON
61 LE ROUX Alexandre TEAM PELTRAX - CSD
62 DUROUSSEAU Laurent VELO CLUB DU SENONAIS
63 TORZEWSKI Corentin UC ORLEANS
64 NARI Olivier VELO CLUB ARPAJON
65 ALVES Arnaud VELO CLUB ARPAJON
66 COUTARD Valentin VC TOUCY
67 SAILLARD Cyrille TEAM PELTRAX - CSD
68 IBRAHIME Stéphane A. C. B. B.
69 GIRARDIN Vincent VC FONTAINEBLEAU AVON
70 LABROSSE Cédric TEAM PELTRAX - CSD
71 XIMENA Guillaume PERSEVERANTE PONT/YONNE CYCLISME
72 GUILLAUME Jean Charles TEAM PELTRAX - CSD
73 MERCIER Nicolas PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
74 LEMELLE Hugo EC MONTGERON VIGNEUX
75 JUMEAUX Louis TEAM PELTRAX - CSD
76 LEBLOND Victor VC FONTAINEBLEAU AVON
77 HOFFMANN Alexis PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
78 GUYOMARD Jordan LAGNY PONTCARRE CYC.
79 CORTOT Louis AS CORBEIL ESSONNES
80 OUEDRAOGO Mickaël TEAM 94 CYCLING
81 HUYGHE Baptiste AS CORBEIL ESSONNES
82 BOITTELLE Alexandre TEAM PELTRAX - CSD
83 BENHAMOU Jérémy AV THIAIS
84 LAOT Clément EC LANDERNEAU
85 GOUAIT Bryan AS CORBEIL ESSONNES
86 PECOME Romain AS CORBEIL ESSONNES
87 MENNESSON Pierre U.V.C.A TROYES
88 MATUSZEWSKI Sébastien ESC MEAUX
89 DELACOUR Thomas PEDALE COMBS LA VILLAISE
90 WEINUM Rodriguez Kimani AS CORBEIL ESSONNES
91 VALIN LAPOINTE William AS CORBEIL ESSONNES
Écrit par Bernard Blanchard