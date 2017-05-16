Courbevoie (92) - Souvenir Emile Zadoya (Minimes)

Classement :
1 BRIDRON Thibaud GUIDON CHALETTOIS 0:39:15
2 BAUTRAIT Corentin COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES
3 ORDON Nahil ROUE D'OR CONFLANAISE
4 JACQUET Matisse EC VERNOUILLET V. T.
5 COELHO Hugo CC IGNY PALAISEAU 91
6 GONOT Pierre GUIDON CHALETTOIS
7 COUTIF Léo PARISIS A.C. 95
8 DERIAUX Pacome EC VERNOUILLET V. T.
9 FARAUT Ambroise ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
10 GRAZIANI Timoté ESC MEAUX
11 MULLOIS Quentin EC MONTGERON VIGNEUX
12 ORDON Yanis ROUE D'OR CONFLANAISE
13 DELAMARRE Cameron LES BLEUS DE FRANCE
14 KECHICHE Idris COURBEVOIE SPORTS CYCLISME
15 KECHICHE Idris COURBEVOIE SPORTS CYCLISME à 03mn57 s
16 CHAVENAY Ilian ESC MEAUX
17 FIALIP Louison JS FERTE GAUCHER
18 VAN KOTE Gaëtan COURBEVOIE SPORTS CYCLISME
19 TALIEU Axel USM GAGNY
20 JACQUIN Anthony USM GAGNY
21 MEZIERES Hugo LES RAYONS DE L'AVENIR
22 LETAILLEUR Shirine US METRO TRANSPORTS
23 ALLARD Gabriel COURBEVOIE SPORTS CYCLISME à 1 T
24 MADORRE Clément EC MONTGERON VIGNEUX
25 MAUPILIER Julien COURBEVOIE SPORTS CYCLISME
26 MOSTACEDO BALDERRAMA José Ignacio ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 à 2 T
27 LANDAU Guillaume CV DIONYSIEN