Courbevoie (92) - Prix du Conseil Municipal (Pass D1/D2)

Classement :

1 LEVRIER Alexandre TEAM CHATOU CYCLISME 1:56:00

2 LACAN Aubry EC VELIZY 78

3 PELLISSIER Julien EC VELIZY 78

4 SAINTURAT Jimmy RUEIL A.C.

5 ALLAIN Benoît TEAM CHATOU CYCLISME à 01mn37 s

6 RIVIERE Charly CM AUBERVILLIERS 93

7 DOMALAIN François RUEIL A.C.

8 FRUIT Stéphane SPRINTER CLUB VEXINOIS

9 COLIN Guillaume COC FOUGERAIS

10 TAHON Olivier TEAM BIKE CYCLISTE SAINT PRIX

11 LEBRUN Stéphane USM GAGNY

12 BARTH Alexandre CM AUBERVILLIERS 93

13 HERRERO Anthony OLYMPIQUE C.V.O.

14 DECHAUX Vincent PARISIS A.C. 95

15 DEVAUX Julien PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

16 JERONIMO Carlos TEAM BIKE CYCLISTE SAINT PRIX à 02mn10 s

17 PERRIGOIS Franck TEAM BIKE CYCLISTE SAINT PRIX

18 LE DISSEZ Christophe A. C. B. B.

19 ROUSSEL Laurent TEAM BIKE CYCLISTE SAINT PRIX

20 GIBERT Victor ES PERSANAISE

21 BLANCA Vincent PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

22 HUET Julien AS CHELLES

23 LIGER Laurent ES STAINS

24 VINOT Arnaud ES STAINS

25 MATHIAS Mickaël PARISIS A.C. 95

26 HENRIO Stéphane CSM PUTEAUX

27 DROLLEE Arnaud US CRETEIL

28 DUVIVIER Cédric ES PERSANAISE

29 UNGERER Thomas AV THIAIS

30 PENNEQUIN Laurent ES PERSANAISE

31 TOUBOUL Michel USM GAGNY

32 MIELE Olivier EC VELIZY 78

33 COUTIF Sylvain PARISIS A.C. 95

34 BENHALIMA Mathieu PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

35 HUET Mathieu AS CHELLES

36 BUC Guillaume AV THIAIS

37 BOURSON Alain OLYMPIQUE C.V.O.

38 BAGLIN Sylvain VC GARENNOIS

39 PASQUIER Olivier COURBEVOIE SPORTS CYCLISME

40 SANCHEZ Gilles PARISIS A.C. 95

41 CYPRIEN Kenny US CRETEIL

42 BARBET Guillaume ROUE D'OR CONFLANAISE

43 GARCIA FERNANDES Ruddy ROUE D'OR CONFLANAISE

44 LE BRAS Alain ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

45 GRIMBERT François AV THIAIS

46 MORNAC Vincent PARISIS A.C. 95

47 ROY Jean Philippe BUCHELAY MILLENIUM CYCLISTE

48 IHUELLOU Arnaud VC GARENNOIS

49 BOUTIGNY David BUCHELAY MILLENIUM CYCLISTE

50 GUIBOREL Jean François CSM PUTEAUX

51 GOUGEON Anthony A. C. B. B.

52 POUYLEAU Thierry COURBEVOIE SPORTS CYCLISME à 1 T

53 MICOL Gurvan PARISIS A.C. 95

54 LE MAUX Julien TEAM CHATOU CYCLISME

55 GAZEAU Maxime TEAM CHATOU CYCLISME

56 LEFEBVRE Maxime US METRO TRANSPORTS

57 LANDIE Titouan AV THIAIS

58 VERMONT Samuel COURBEVOIE SPORTS CYCLISME à 2 T

59 ZAPPULA Fabrice TEAM CHATOU CYCLISME à 3 T

60 MATHE Bruno COURBEVOIE SPORTS CYCLISME

61 PAPILLON Eric TEAM CHATOU CYCLISME à 4 T

62 MARSONE Clément PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE à 6 T

63 MONTOYA VIEDMA Stéphane CM AUBERVILLIERS 93 à 8 T