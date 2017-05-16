Courbevoie (92) - Prix du Conseil Municipal (Pass D1/D2)

Classement :
1 LEVRIER Alexandre TEAM CHATOU CYCLISME 1:56:00
2 LACAN Aubry EC VELIZY 78
3 PELLISSIER Julien EC VELIZY 78
4 SAINTURAT Jimmy RUEIL A.C.
5 ALLAIN Benoît TEAM CHATOU CYCLISME à 01mn37 s
6 RIVIERE Charly CM AUBERVILLIERS 93
7 DOMALAIN François RUEIL A.C.
8 FRUIT Stéphane SPRINTER CLUB VEXINOIS
9 COLIN Guillaume COC FOUGERAIS
10 TAHON Olivier TEAM BIKE CYCLISTE SAINT PRIX
11 LEBRUN Stéphane USM GAGNY
12 BARTH Alexandre CM AUBERVILLIERS 93
13 HERRERO Anthony OLYMPIQUE C.V.O.
14 DECHAUX Vincent PARISIS A.C. 95
15 DEVAUX Julien PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
16 JERONIMO Carlos TEAM BIKE CYCLISTE SAINT PRIX à 02mn10 s
17 PERRIGOIS Franck TEAM BIKE CYCLISTE SAINT PRIX
18 LE DISSEZ Christophe A. C. B. B.
19 ROUSSEL Laurent TEAM BIKE CYCLISTE SAINT PRIX
20 GIBERT Victor ES PERSANAISE
21 BLANCA Vincent PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
22 HUET Julien AS CHELLES
23 LIGER Laurent ES STAINS
24 VINOT Arnaud ES STAINS
25 MATHIAS Mickaël PARISIS A.C. 95
26 HENRIO Stéphane CSM PUTEAUX
27 DROLLEE Arnaud US CRETEIL
28 DUVIVIER Cédric ES PERSANAISE
29 UNGERER Thomas AV THIAIS
30 PENNEQUIN Laurent ES PERSANAISE
31 TOUBOUL Michel USM GAGNY
32 MIELE Olivier EC VELIZY 78
33 COUTIF Sylvain PARISIS A.C. 95
34 BENHALIMA Mathieu PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
35 HUET Mathieu AS CHELLES
36 BUC Guillaume AV THIAIS
37 BOURSON Alain OLYMPIQUE C.V.O.
38 BAGLIN Sylvain VC GARENNOIS
39 PASQUIER Olivier COURBEVOIE SPORTS CYCLISME
40 SANCHEZ Gilles PARISIS A.C. 95
41 CYPRIEN Kenny US CRETEIL
42 BARBET Guillaume ROUE D'OR CONFLANAISE
43 GARCIA FERNANDES Ruddy ROUE D'OR CONFLANAISE
44 LE BRAS Alain ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
45 GRIMBERT François AV THIAIS
46 MORNAC Vincent PARISIS A.C. 95
47 ROY Jean Philippe BUCHELAY MILLENIUM CYCLISTE
48 IHUELLOU Arnaud VC GARENNOIS
49 BOUTIGNY David BUCHELAY MILLENIUM CYCLISTE
50 GUIBOREL Jean François CSM PUTEAUX
51 GOUGEON Anthony A. C. B. B.
52 POUYLEAU Thierry COURBEVOIE SPORTS CYCLISME à 1 T
53 MICOL Gurvan PARISIS A.C. 95
54 LE MAUX Julien TEAM CHATOU CYCLISME
55 GAZEAU Maxime TEAM CHATOU CYCLISME
56 LEFEBVRE Maxime US METRO TRANSPORTS
57 LANDIE Titouan AV THIAIS
58 VERMONT Samuel COURBEVOIE SPORTS CYCLISME à 2 T
59 ZAPPULA Fabrice TEAM CHATOU CYCLISME à 3 T
60 MATHE Bruno COURBEVOIE SPORTS CYCLISME
61 PAPILLON Eric TEAM CHATOU CYCLISME à 4 T
62 MARSONE Clément PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE à 6 T
63 MONTOYA VIEDMA Stéphane CM AUBERVILLIERS 93 à 8 T