Courbevoie (92) - Prix du Conseil Municipal (Pass D3/D4)

Classement :

1 CACHIA Carl US MAULE CYCLISME 1:20:45

2 LETOURNEUR Régis COURBEVOIE SPORTS CYCLISME

3 SCHNEIDER Arnaud VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES à 01mn03 s

4 LEPERE Bruno VC BEAUVAISIEN

5 RAMEL Eric A. SOISY ENGHIEN LA BARRE

6 ROPERT Eric PARISIS A.C. 95

7 TOIGO Bruno A. C. B. B.

8 ROCHA Christian PARISIS A.C. 95

9 ALLIROL Didier COURBEVOIE SPORTS CYCLISME à 02mn09 s

10 ZAPPELLA Michel SPRINTER CLUB VEXINOIS

11 DESBOIS Eric TEAM CHATOU CYCLISME

12 GOETZ Didier PARISIS A.C. 95

13 PERTUISEL Erick CSM PUTEAUX

14 COURTIADE Didier ES PERSANAISE

15 VOYER Laurent A. SOISY ENGHIEN LA BARRE

16 LHUISSIER Gilbert LES BLEUS DE FRANCE

17 PRETS Jean Luc EC VELIZY 78

18 ARNOUX Pascal U.V.C.A TROYES

19 CROQUISON Ellie US METRO TRANSPORTS

20 LE MERCIER Eric SPRINTER CLUB VEXINOIS

21 GUIDICELLI Florent A. SOISY ENGHIEN LA BARRE

22 HUBERT René VC BEAUCHAMP

23 HARNAFI Essïd Saïd CM AUBERVILLIERS 93

24 ANNE Christophe COURBEVOIE SPORTS CYCLISME

25 GRZEGORZEK Henri TEAM BIKE CYCLISTE SAINT PRIX

26 CERVESATO Oriane U.V.C.A TROYES

27 FABRE Olivier AC VAL D'OISE

28 ELLIOTT Ian COURBEVOIE SPORTS CYCLISME

29 MONTANHA José A. C. B. B.

30 CONTAMINE Claude A. SOISY ENGHIEN LA BARRE

31 ROCHEFORT Cyril VC MONTIGNY BRETONNEUX

32 GARNIER Philippe A. C. B. B.

33 GOFFIN Serge US EZANVILLE ECOUEN

34 PIRIOU Bruno PARISIS A.C. 95

35 LEFRANCOIS Alain EC NEUILLY PLAISANCE

36 KAROLEWICZ Willy CSM PUTEAUX

37 GOAPPER René COURBEVOIE SPORTS CYCLISME

38 MUSELET Christian COURBEVOIE SPORTS CYCLISME

39 HAIMART Jean Pierre A. SOISY ENGHIEN LA BARRE

40 TERNOIS Pierre US EZANVILLE ECOUEN

41 FIALIP Eric JS FERTE GAUCHER

42 PAYRAT Patrick PARISIS A.C. 95

43 ARNOULT Pascal PARISIS A.C. 95

44 DA SILVA PEREIRA Stéphane PARISIS A.C. 95

45 SATO Shinichi LES BLEUS DE FRANCE

46 ROSSETTO Alain US MONTFERMEIL