Courbevoie (92) - Prix du Conseil Municipal (Pass D3/D4)

Classement :
1 CACHIA Carl US MAULE CYCLISME 1:20:45
2 LETOURNEUR Régis COURBEVOIE SPORTS CYCLISME
3 SCHNEIDER Arnaud VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES à 01mn03 s
4 LEPERE Bruno VC BEAUVAISIEN
5 RAMEL Eric A. SOISY ENGHIEN LA BARRE
6 ROPERT Eric PARISIS A.C. 95
7 TOIGO Bruno A. C. B. B.
8 ROCHA Christian PARISIS A.C. 95
9 ALLIROL Didier COURBEVOIE SPORTS CYCLISME à 02mn09 s
10 ZAPPELLA Michel SPRINTER CLUB VEXINOIS
11 DESBOIS Eric TEAM CHATOU CYCLISME
12 GOETZ Didier PARISIS A.C. 95
13 PERTUISEL Erick CSM PUTEAUX
14 COURTIADE Didier ES PERSANAISE
15 VOYER Laurent A. SOISY ENGHIEN LA BARRE
16 LHUISSIER Gilbert LES BLEUS DE FRANCE
17 PRETS Jean Luc EC VELIZY 78
18 ARNOUX Pascal U.V.C.A TROYES
19 CROQUISON Ellie US METRO TRANSPORTS
20 LE MERCIER Eric SPRINTER CLUB VEXINOIS
21 GUIDICELLI Florent A. SOISY ENGHIEN LA BARRE
22 HUBERT René VC BEAUCHAMP
23 HARNAFI Essïd Saïd CM AUBERVILLIERS 93
24 ANNE Christophe COURBEVOIE SPORTS CYCLISME
25 GRZEGORZEK Henri TEAM BIKE CYCLISTE SAINT PRIX
26 CERVESATO Oriane U.V.C.A TROYES
27 FABRE Olivier AC VAL D'OISE
28 ELLIOTT Ian COURBEVOIE SPORTS CYCLISME
29 MONTANHA José A. C. B. B.
30 CONTAMINE Claude A. SOISY ENGHIEN LA BARRE
31 ROCHEFORT Cyril VC MONTIGNY BRETONNEUX
32 GARNIER Philippe A. C. B. B.
33 GOFFIN Serge US EZANVILLE ECOUEN
34 PIRIOU Bruno PARISIS A.C. 95
35 LEFRANCOIS Alain EC NEUILLY PLAISANCE
36 KAROLEWICZ Willy CSM PUTEAUX
37 GOAPPER René COURBEVOIE SPORTS CYCLISME
38 MUSELET Christian COURBEVOIE SPORTS CYCLISME
39 HAIMART Jean Pierre A. SOISY ENGHIEN LA BARRE
40 TERNOIS Pierre US EZANVILLE ECOUEN
41 FIALIP Eric JS FERTE GAUCHER
42 PAYRAT Patrick PARISIS A.C. 95
43 ARNOULT Pascal PARISIS A.C. 95
44 DA SILVA PEREIRA Stéphane PARISIS A.C. 95
45 SATO Shinichi LES BLEUS DE FRANCE
46 ROSSETTO Alain US MONTFERMEIL