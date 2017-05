Grand Prix Criquielion : 2ème manche de la Topcompétition

Classement :

1 WELTEN Bram BMC DEVELOPMENT TEAM les 173 km en 3h58'58'' (moy. 43, 437 km /h)

2 LIVYNS Arjen PSV PAUWELS SAUZEN - VASTGOEDSERVICE CONTINEN 00:00

3 TAMINIAUX Lionel AAS AGO - AQUA SERVICE 00:00

3 DONDERS Jelle CCD TEAM DIFFERDANGE - LOSCH 00:00

5 DEWULF Stan LOTTO SOUDAL 00:00

6 EEKHOFF Nils DSU DEVELOPMENT TEAM SUNWEB 00:00

7 BROCKHOFF Jan LPC LEOPARD PRO CYCLING 00:00

8 DE LAAT Jasper MET METEC - TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM P/B MAN 00:00

9 STEWART Mark SKT AN POST CHAIN REACTION 00:02

10 PLANCKAERT Emiel LOTTO SOUDAL 01:06

11 VAN HOOYDONCK Nathan BMC DEVELOPMENT TEAM 01:08

12 VAN GOMPEL Mathias LOTTO SOUDAL 01:22

13 NIEUWENHUIS Joris DSU DEVELOPMENT TEAM SUNWEB 01:22

14 MENTEN Milan LOTTO SOUDAL 01:34

15 NÕMMELA Aksel LPC LEOPARD PRO CYCLING 01:34

16 LEEMANS Rob PSV PAUWELS SAUZEN - VASTGOEDSERVICE CONTINEN 01:34

17 BOUWMANS Dylan MET METEC - TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM P/B MAN 01:34

18 ZEPUNTKE Ruben DSU DEVELOPMENT TEAM SUNWEB 01:34

19 GHYS Robbe LOTTO SOUDAL 01:34

20 LEYSEN Senne LOTTO SOUDAL 01:34

21 SIMON Kenn HOME SOLUTION - ANMAPA - SOENENS CYCLING TE 01:34

22 MANDRYSCH John LPC LEOPARD PRO CYCLING 01:34

23 KRUL Stef MET METEC - TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM P/B MAN 01:34

24 PHILIPSEN Jasper BMC DEVELOPMENT TEAM 01:34

25 WARLOP Jordi EFC-L&R-VULSTEKE 01:34

26 RAILEANU Cristian CCD TEAM DIFFERDANGE - LOSCH 01:34

27 STOC km AN Michiel TIS TARTELETTO - ISOREX 01:34

28 PALM Martin AAS AGO - AQUA SERVICE 01:34

29 VAN DEN BERG Lars MET METEC - TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM P/B MAN 01:34

30 APPELT Leo BMC DEVELOPMENT TEAM 01:34

31 MACKINNON Sean SKT AN POST CHAIN REACTION 01:34

32 ROHDE Leon DSU DEVELOPMENT TEAM SUNWEB 01:34

33 GOUGH Regan SKT AN POST CHAIN REACTION 01:39

34 ELLIOTT Will TEAM RACE CLEAN 04:38

35 VAN RENTERGHEM Boris PRORACE CYCLING TEAM 04:38

36 BARBIER Pierre BMC DEVELOPMENT TEAM 04:41

37 DE MEYERE Jens VDM VAN DURME MICHIELS - TRAWOBO CYCLING TE 04:41

38 GOEBEERT Pierre AAS AGO - AQUA SERVICE 04:41

39 VAN DER HAEGHEN Ruben VL TECHNICS - EXPERZA - ABUTRIEK C. T. 04:41

40 DELVAUX Guillaume PCW T. PALM PÔLE CONTINENTAL WALLON 04:41

41 WILLEMS Thimo EFC-L&R-VULSTEKE 04:41

42 COOLEN Yves HOME SOLUTION - ANMAPA - SOENENS CYCLING TE 04:41

43 CLAUW John-ross VL TECHNICS - EXPERZA - ABUTRIEK C. T. 04:41

44 DEFREYNE Cédric EFC-L&R-VULSTEKE 04:41

45 MASURE Brent PRORACE CYCLING TEAM 04:41

46 BALLET Mathias VL TECHNICS - EXPERZA - ABUTRIEK C. T. 04:41

47 PAASSCHENS Mathijs HOME SOLUTION - ANMAPA - SOENENS CYCLING TE 04:41

48 BEULLENS Cedric EFC-L&R-VULSTEKE 04:41

49 TEMMERMAN Jasper VDM VAN DURME MICHIELS - TRAWOBO CYCLING TE 04:41

50 VAN DE KERKHOVE Brent PSV PAUWELS SAUZEN - VASTGOEDSERVICE CONTINEN 04:41

51 STOC km AN Abram TIS TARTELETTO - ISOREX 04:41

52 PICOUX Maximilien PCW T. PALM PÔLE CONTINENTAL WALLON 04:41

53 STAS Brecht HOME SOLUTION - ANMAPA - SOENENS CYCLING TE 04:41

54 WEEMAES Sasha EFC-L&R-VULSTEKE 04:41

55 DE SY Vincent PRORACE CYCLING TEAM 04:41

56 VANDEWALLE Matthias TIS TARTELETTO - ISOREX 04:41

57 DEBUY Anthony AAS AGO - AQUA SERVICE 04:41

58 VANDREPOTTE Anthony PCW T. PALM PÔLE CONTINENTAL WALLON 04:41

59 VERHOFSTADT Thibau VL TECHNICS - EXPERZA - ABUTRIEK C. T. 04:41

60 TEASDALE Joshua CCD TEAM DIFFERDANGE - LOSCH 04:41

61 VAN LYSEBETH Mathias HOME SOLUTION - ANMAPA - SOENENS CYCLING TE 04:41

62 VAN DER HORST Dennis MET METEC - TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM P/B MAN 04:10

63 REGUERO CORRAL Gabriel CCD TEAM DIFFERDANGE - LOSCH 04:41

64 CENTRONE Ivan CCD TEAM DIFFERDANGE - LOSCH 04:41

65 BUNTINX Auxence PCW T. PALM PÔLE CONTINENTAL WALLON 04:41

66 DEGUIDE Louis PRORACE CYCLING TEAM 04:41

67 REYNDERS Jens LPC LEOPARD PRO CYCLING 04:41

68 VANBESIEN Thomas UNITED C. T. 04:41

69 LOY Antoine AAS AGO - AQUA SERVICE 04:41

70 JOHNSTONE Taylor BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEA 04:41

71 VERSTREPEN Dries UNITED C. T. 04:41

72 REKITA Szymon LPC LEOPARD PRO CYCLING 04:41

73 GRESSIER Maxime DSU DEVELOPMENT TEAM SUNWEB 04:41

74 MÜLLER Reto BMC DEVELOPMENT TEAM 04:41

75 DEMEYERE Torsten VL TECHNICS - EXPERZA - ABUTRIEK C. T. 04:41

76 ZUCCO SCHIZZI Vitor BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEA 04:41

77 ANECA Ciske TIS TARTELETTO - ISOREX 04:41

78 BOERSMA Willem TEAM RACE CLEAN 04:41

79 LINDENBURG Jim MET METEC - TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM P/B MAN 04:41

80 WALSH Edward TEAM RACE CLEAN 04:41

81 TEUGELS Lennert UNITED C. T. 04:41

82 BOKELOH Jonas SKT AN POST CHAIN REACTION 04:41

83 THIJSSEN Gerben LOTTO SOUDAL 04:41

84 GEUENS Alexander PSV PAUWELS SAUZEN - VASTGOEDSERVICE CONTINEN 04:41

85 MOBACH Jarno DSU DEVELOPMENT TEAM SUNWEB 04:41

86 GALL Felix DSU DEVELOPMENT TEAM SUNWEB 04:41

87 PIETERS Bart VDM VAN DURME MICHIELS - TRAWOBO CYCLING TE 04:41

88 BROES Michiel UNITED C. T. 04:41

89 HENNEBRY Conor SKT AN POST CHAIN REACTION 04:41

90 LEWIS Adam UNITED C. T. 04:41

91 VANDERAERDEN Massimo SKT AN POST CHAIN REACTION 04:41

92 DECOSTER Merlijn PCW T. PALM PÔLE CONTINENTAL WALLON 04:41

93 MCKENNA Sean SKT AN POST CHAIN REACTION 04:41

94 PATTYN Jeroen VL TECHNICS - EXPERZA - ABUTRIEK C. T. 04:41

95 DEBRUYNE Glenn HOME SOLUTION - ANMAPA - SOENENS CYCLING TE 04:41

96 BOUTS Jordy PRORACE CYCLING TEAM 04:50

97 SINOY Fabio UNITED C. T. 04:50

98 VAN DINGENEN Jordi PSV PAUWELS SAUZEN - VASTGOEDSERVICE CONTINEN 04:50

99 SIX Franklin AAS AGO - AQUA SERVICE 04:50

100 SPENGLER Mario BMC DEVELOPMENT TEAM 04:50

101 SCHIETTECATTE Jellen ASFRA RACING TEAM 06:02

Abandons :

MAYHO Dominique ASFRA RACING TEAM

ADRIAENS Bert ASFRA RACING TEAM

CLAERBOUT Josse ASFRA RACING TEAM

VANOVERBERGHE Mathias ASFRA RACING TEAM

HEANEY Marc ASFRA RACING TEAM

KJEMHUS Joakim BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEA

BULLEY Lewis BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEA

MOONS Steven BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEA

VAN ROOSBROECK Arne BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEA

DE KEE Glenn BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEA

SEYE Guillaume EFC-L&R-VULSTEKE

PRUVOOST Shayne HOME SOLUTION - ANMAPA - SOENENS CYCLING TE

DANIELS Simon PRORACE CYCLING TEAM

RIETJENS Sander PRORACE CYCLING TEAM

MICHIELS Killian UNITED C. T. D´HEYGERE Gil VL TECHNICS - EXPERZA - ABUTRIEK C. T.

VAN DURME Jens VDM VAN DURME MICHIELS - TRAWOBO CYCLING TE

BAEYENS James VDM VAN DURME MICHIELS - TRAWOBO CYCLING TE

WILCOX John TEAM RACE CLEAN

KIROUAC-MARCASSA Thiery TEAM RACE CLEAN

GEE Derek TEAM RACE CLEAN

LAMOUREUX Jay TEAM RACE CLEAN

PIETERS Laurent TIS TARTELETTO - ISOREX

LEIGH Andrew TIS TARTELETTO - ISOREX

PETIT Tomas AAS AGO - AQUA SERVICE

VAN MOL Caine PCW T. PALM PÔLE CONTINENTAL WALLON

VEKEMAN Maxime PCW T. PALM PÔLE CONTINENTAL WALLON

OLIESLAGERS Bob MET METEC - TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM P/B MAN

VALVASORI Larry CCD TEAM DIFFERDANGE -

LOSCH PETELIN Jan CCD TEAM DIFFERDANGE - LOSCH

Source : www.uitslagen.kbwb-rlvb.com