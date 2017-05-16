Grand Prix Criquielion : 2ème manche de la Topcompétition

Classement :
1 WELTEN Bram BMC DEVELOPMENT TEAM les 173 km en 3h58'58'' (moy. 43, 437 km /h)
2 LIVYNS Arjen PSV PAUWELS SAUZEN - VASTGOEDSERVICE CONTINEN 00:00
3 TAMINIAUX Lionel AAS AGO - AQUA SERVICE 00:00
3 DONDERS Jelle CCD TEAM DIFFERDANGE - LOSCH 00:00
5 DEWULF Stan LOTTO SOUDAL 00:00
6 EEKHOFF Nils DSU DEVELOPMENT TEAM SUNWEB 00:00
7 BROCKHOFF Jan LPC LEOPARD PRO CYCLING 00:00
8 DE LAAT Jasper MET METEC - TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM P/B MAN 00:00
9 STEWART Mark SKT AN POST CHAIN REACTION 00:02
10 PLANCKAERT Emiel LOTTO SOUDAL 01:06
11 VAN HOOYDONCK Nathan BMC DEVELOPMENT TEAM 01:08
12 VAN GOMPEL Mathias LOTTO SOUDAL 01:22
13 NIEUWENHUIS Joris DSU DEVELOPMENT TEAM SUNWEB 01:22
14 MENTEN Milan LOTTO SOUDAL 01:34
15 NÕMMELA Aksel LPC LEOPARD PRO CYCLING 01:34
16 LEEMANS Rob PSV PAUWELS SAUZEN - VASTGOEDSERVICE CONTINEN 01:34
17 BOUWMANS Dylan MET METEC - TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM P/B MAN 01:34
18 ZEPUNTKE Ruben DSU DEVELOPMENT TEAM SUNWEB 01:34
19 GHYS Robbe LOTTO SOUDAL 01:34
20 LEYSEN Senne LOTTO SOUDAL 01:34
21 SIMON Kenn HOME SOLUTION - ANMAPA - SOENENS CYCLING TE 01:34
22 MANDRYSCH John LPC LEOPARD PRO CYCLING 01:34
23 KRUL Stef MET METEC - TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM P/B MAN 01:34
24 PHILIPSEN Jasper BMC DEVELOPMENT TEAM 01:34
25 WARLOP Jordi EFC-L&R-VULSTEKE 01:34
26 RAILEANU Cristian CCD TEAM DIFFERDANGE - LOSCH 01:34
27 STOC km AN Michiel TIS TARTELETTO - ISOREX 01:34
28 PALM Martin AAS AGO - AQUA SERVICE 01:34
29 VAN DEN BERG Lars MET METEC - TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM P/B MAN 01:34
30 APPELT Leo BMC DEVELOPMENT TEAM 01:34
31 MACKINNON Sean SKT AN POST CHAIN REACTION 01:34
32 ROHDE Leon DSU DEVELOPMENT TEAM SUNWEB 01:34
33 GOUGH Regan SKT AN POST CHAIN REACTION 01:39
34 ELLIOTT Will TEAM RACE CLEAN 04:38
35 VAN RENTERGHEM Boris PRORACE CYCLING TEAM 04:38
36 BARBIER Pierre BMC DEVELOPMENT TEAM 04:41
37 DE MEYERE Jens VDM VAN DURME MICHIELS - TRAWOBO CYCLING TE 04:41
38 GOEBEERT Pierre AAS AGO - AQUA SERVICE 04:41
39 VAN DER HAEGHEN Ruben VL TECHNICS - EXPERZA - ABUTRIEK C. T. 04:41
40 DELVAUX Guillaume PCW T. PALM PÔLE CONTINENTAL WALLON 04:41
41 WILLEMS Thimo EFC-L&R-VULSTEKE 04:41
42 COOLEN Yves HOME SOLUTION - ANMAPA - SOENENS CYCLING TE 04:41
43 CLAUW John-ross VL TECHNICS - EXPERZA - ABUTRIEK C. T. 04:41
44 DEFREYNE Cédric EFC-L&R-VULSTEKE 04:41
45 MASURE Brent PRORACE CYCLING TEAM 04:41
46 BALLET Mathias VL TECHNICS - EXPERZA - ABUTRIEK C. T. 04:41
47 PAASSCHENS Mathijs HOME SOLUTION - ANMAPA - SOENENS CYCLING TE 04:41
48 BEULLENS Cedric EFC-L&R-VULSTEKE 04:41
49 TEMMERMAN Jasper VDM VAN DURME MICHIELS - TRAWOBO CYCLING TE 04:41
50 VAN DE KERKHOVE Brent PSV PAUWELS SAUZEN - VASTGOEDSERVICE CONTINEN 04:41
51 STOC km AN Abram TIS TARTELETTO - ISOREX 04:41
52 PICOUX Maximilien PCW T. PALM PÔLE CONTINENTAL WALLON 04:41
53 STAS Brecht HOME SOLUTION - ANMAPA - SOENENS CYCLING TE 04:41
54 WEEMAES Sasha EFC-L&R-VULSTEKE 04:41
55 DE SY Vincent PRORACE CYCLING TEAM 04:41
56 VANDEWALLE Matthias TIS TARTELETTO - ISOREX 04:41
57 DEBUY Anthony AAS AGO - AQUA SERVICE 04:41
58 VANDREPOTTE Anthony PCW T. PALM PÔLE CONTINENTAL WALLON 04:41
59 VERHOFSTADT Thibau VL TECHNICS - EXPERZA - ABUTRIEK C. T. 04:41
60 TEASDALE Joshua CCD TEAM DIFFERDANGE - LOSCH 04:41
61 VAN LYSEBETH Mathias HOME SOLUTION - ANMAPA - SOENENS CYCLING TE 04:41
62 VAN DER HORST Dennis MET METEC - TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM P/B MAN 04:10
63 REGUERO CORRAL Gabriel CCD TEAM DIFFERDANGE - LOSCH 04:41
64 CENTRONE Ivan CCD TEAM DIFFERDANGE - LOSCH 04:41
65 BUNTINX Auxence PCW T. PALM PÔLE CONTINENTAL WALLON 04:41
66 DEGUIDE Louis PRORACE CYCLING TEAM 04:41
67 REYNDERS Jens LPC LEOPARD PRO CYCLING 04:41
68 VANBESIEN Thomas UNITED C. T. 04:41
69 LOY Antoine AAS AGO - AQUA SERVICE 04:41
70 JOHNSTONE Taylor BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEA 04:41
71 VERSTREPEN Dries UNITED C. T. 04:41
72 REKITA Szymon LPC LEOPARD PRO CYCLING 04:41
73 GRESSIER Maxime DSU DEVELOPMENT TEAM SUNWEB 04:41
74 MÜLLER Reto BMC DEVELOPMENT TEAM 04:41
75 DEMEYERE Torsten VL TECHNICS - EXPERZA - ABUTRIEK C. T. 04:41
76 ZUCCO SCHIZZI Vitor BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEA 04:41
77 ANECA Ciske TIS TARTELETTO - ISOREX 04:41
78 BOERSMA Willem TEAM RACE CLEAN 04:41
79 LINDENBURG Jim MET METEC - TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM P/B MAN 04:41
80 WALSH Edward TEAM RACE CLEAN 04:41
81 TEUGELS Lennert UNITED C. T. 04:41
82 BOKELOH Jonas SKT AN POST CHAIN REACTION 04:41
83 THIJSSEN Gerben LOTTO SOUDAL 04:41
84 GEUENS Alexander PSV PAUWELS SAUZEN - VASTGOEDSERVICE CONTINEN 04:41
85 MOBACH Jarno DSU DEVELOPMENT TEAM SUNWEB 04:41
86 GALL Felix DSU DEVELOPMENT TEAM SUNWEB 04:41
87 PIETERS Bart VDM VAN DURME MICHIELS - TRAWOBO CYCLING TE 04:41
88 BROES Michiel UNITED C. T. 04:41
89 HENNEBRY Conor SKT AN POST CHAIN REACTION 04:41
90 LEWIS Adam UNITED C. T. 04:41
91 VANDERAERDEN Massimo SKT AN POST CHAIN REACTION 04:41
92 DECOSTER Merlijn PCW T. PALM PÔLE CONTINENTAL WALLON 04:41
93 MCKENNA Sean SKT AN POST CHAIN REACTION 04:41
94 PATTYN Jeroen VL TECHNICS - EXPERZA - ABUTRIEK C. T. 04:41
95 DEBRUYNE Glenn HOME SOLUTION - ANMAPA - SOENENS CYCLING TE 04:41
96 BOUTS Jordy PRORACE CYCLING TEAM 04:50
97 SINOY Fabio UNITED C. T. 04:50
98 VAN DINGENEN Jordi PSV PAUWELS SAUZEN - VASTGOEDSERVICE CONTINEN 04:50
99 SIX Franklin AAS AGO - AQUA SERVICE 04:50
100 SPENGLER Mario BMC DEVELOPMENT TEAM 04:50
101 SCHIETTECATTE Jellen ASFRA RACING TEAM 06:02
Abandons :
ADRIAENS Bert ASFRA RACING TEAM
CLAERBOUT Josse ASFRA RACING TEAM
VANOVERBERGHE Mathias ASFRA RACING TEAM
HEANEY Marc ASFRA RACING TEAM
KJEMHUS Joakim BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEA
BULLEY Lewis BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEA
MOONS Steven BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEA
VAN ROOSBROECK Arne BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEA
DE KEE Glenn BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEA
SEYE Guillaume EFC-L&R-VULSTEKE
PRUVOOST Shayne HOME SOLUTION - ANMAPA - SOENENS CYCLING TE
RIETJENS Sander PRORACE CYCLING TEAM
MICHIELS Killian UNITED C. T. D´HEYGERE Gil VL TECHNICS - EXPERZA - ABUTRIEK C. T.
VAN DURME Jens VDM VAN DURME MICHIELS - TRAWOBO CYCLING TE
KIROUAC-MARCASSA Thiery TEAM RACE CLEAN
GEE Derek TEAM RACE CLEAN
LAMOUREUX Jay TEAM RACE CLEAN
PIETERS Laurent TIS TARTELETTO - ISOREX
LEIGH Andrew TIS TARTELETTO - ISOREX
PETIT Tomas AAS AGO - AQUA SERVICE
VAN MOL Caine PCW T. PALM PÔLE CONTINENTAL WALLON
VEKEMAN Maxime PCW T. PALM PÔLE CONTINENTAL WALLON
Source : www.uitslagen.kbwb-rlvb.com