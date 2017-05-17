Grand Prix Fémin'Ain d'Izernore : Ophélie Fenart 6ème

Classement :
1 SICOT Marion DN DAMES ST JULIEN EN GENEVOIS BIOFRAIS 1 les 112 km en 3h19'31'' (moy. 33,681 km/h)
2 LELEU Fanny DN TEAM LEOPARD NORMANDIE 1
3 ESPINOLA Agua Marina CENTRE MONDIAL DU CYCLISME U23
4 COPPONI Clara VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE J2
5 LE NET Marie DN BREIZH LADIES J1
6 FENART Ophelie DN CSM VILLENEUVE GARENNE 2
7 HENZELIN Lise Marie CC LITTORAL NE ST BLAISE 1
8 HOEBANCKX Thérésa DN CG ORLEANS LOIRET 1
9 GERAULT Lena DN CHAMBERY C. COMPETITION 1 U23
10 LESUEUR Melodie DN CSM PUTEAUX 1
11 SOUYRIS Manon DN TEAM FEMININ LANGUEDOC ROUSSILLON LE BOULOU 1
12 ZAMBON Fanny DN AUVERGNE RHONE ALPES 1 U23
13 MENA SOLANO Milagro Consuelo SAS - MACOGEP
14 LAHAYE Lucie DN CD CYCLISME DE LA CHARENTE-MARITIME 3 U23
15 EUSTACHE Emeline DN DAMES VC MORTEAU MONTBENOIT J1
16 THOMAS Annie DN CG ORLEANS LOIRET 2
17 MUZIC Evita DN DAMES VC MORTEAU MONTBENOIT J2
18 WIEL Jade DN DAMES VC MORTEAU MONTBENOIT J1
19 RIEDLE Sylvie DN UC BASSIN HOUILLER 1
20 PATIÑO BEDOYA Paula Andrea CENTRE MONDIAL DU CYCLISME U23
21 DA CRUZ Laura DN CSM VILLENEUVE GARENNE J1
22 DUBAU PREVOT Axelle DN TEAM FEMININ LANGUEDOC ROUSSILLON LE BOULOU 3 U23
23 GALAND Maina DN BREIZH LADIES J1
24 MEDDE Isaure AIX V.T.T. J1
25 MULLER Cyriane CR GRAND EST 1
26 STRAPPAZZON Marine DN DAMES VC MORTEAU MONTBENOIT 2
27 LOLLIEROU Elodie DN U.V.C.A TROYES 3
28 DE SAINT JEAN Magdalena V.C.LA POMME MARSEILLE 2
29 MIERMONT Dilyxine DN AUVERGNE RHONE ALPES J1 31
30 GIRAULT Lyse DN CG ORLEANS LOIRET J1 29
31 ALLIN Pauline SAS - MACOGEP 2 U23 27
32 COSTON Morgane DN DAMES ST JULIEN EN GENEVOIS BIOFRAIS 3 25
33 LAMBOLEY Soline SAS - MACOGEP 1 U23
34 BESSONE Marion RO SANARYENNE 3
35 MAUREL Anaïs DN UC BASSIN HOUILLER 3
36 GROSSETETE Maelle DN DAMES ST JULIEN EN GENEVOIS BIOFRAIS 1 U23
37 GUEDON Mélanie DN TEAM CENTRE VAL DE LOIRE FEMININ 1 U23
38 CEYSSAT Loriane DN TEAM CENTRE VAL DE LOIRE FEMININ 2
39 KRAWCZYK Inez U.C. CRAN GEVRIER 3
40 GRANGIER India VC PAYS DE LANGON J1
41 JAMME Emilie DN TEAM LEOPARD NORMANDIE 3
42 ASENCIO Laura DN DAMES ST JULIEN EN GENEVOIS BIOFRAIS 3 U23
43 ROBERT Camille DN U.V.C.A TROYES 2
44 POLIZZI Sandrine CD ALPES MARITIMES 3
45 YAPURA PLAZA Maria CENTRE MONDIAL DU CYCLISME U23 10
46 DEVI Camille O. C. P. 3 9
47 GIELEN Marie DN DAMES VC MORTEAU MONTBENOIT 3 U23 8
48 JOUNIER Lucie DN BREIZH LADIES 2 U23 7
49 AUGER Agathe DN TEAM CENTRE VAL DE LOIRE FEMININ 3 U23 6
50 LE MOUEL Celia DN BREIZH LADIES J1 5
51 EUSTACHE Esther DN DAMES VC MORTEAU MONTBENOIT 3 U23
52 WEINGARTEN Audrey CR LIMOUSIN J1
53 DUCHESNE Pascaline DN TEAM CENTRE VAL DE LOIRE FEMININ 2 U23
54 POMARES Cindy DN CO COURCOURONNES CYC. FEMININ 3
55 PRETESEILLE Ingrid DN CSM PUTEAUX 3
56 BERKANE Sarah CR GRAND EST J1
57 TESTOU Manon CD ALPES MARITIMES 3
58 HENAULT Océane DN TEAM LEOPARD NORMANDIE J2
Abandons :
BARBE Victoire DN DAMES ST JULIEN EN GENEVOIS BIOFRAIS J2
GUGLIELMI Aline DN DAMES ST JULIEN EN GENEVOIS BIOFRAIS J2
CHARVIN Christelle DN AUVERGNE RHONE ALPES 3 U23
CORBET Pauline DN AUVERGNE RHONE ALPES 3 U23
FAVIER Gabriella DN AUVERGNE RHONE ALPES 3 U23
GRANADE Dorine DN AUVERGNE RHONE ALPES J2
HILD Amelie DN AUVERGNE RHONE ALPES 3
TUPIN Marjolaine DN AUVERGNE RHONE ALPES 3
CONTI Elodie CR AUVERGNE RHONE ALPES 3
BRECHEMIER Agathe DN CHAMBERY C. COMPETITION 3 U23
DUCOL Guylaine DN CHAMBERY C. COMPETITION 2 U23
PETIT Marlene DN CHAMBERY C. COMPETITION 1
UDNY Camille DN CHAMBERY C. COMPETITION 3
MOTTET Eva CHAMBERY C. COMPETITION 3
BUGEIA Alessia DN DAMES VC MORTEAU MONTBENOIT 3
DEVAUX Marceline DN DAMES VC MORTEAU MONTBENOIT J2
BELZ Elodie DN CD CYCLISME DE LA CHARENTE-MARITIME 3
MORICHON Anaïs DN CD CYCLISME DE LA CHARENTE-MARITIME J2
WAYMARK Holly DN CD CYCLISME DE LA CHARENTE-MARITIME J2
HANS Steffie DN CSM VILLENEUVE GARENNE J1
BRUNET Marie DN CO COURCOURONNES CYC. FEMININ 2 U23
DAYDE Léa DN CO COURCOURONNES CYC. FEMININ J1
FLORET Claire DN CO COURCOURONNES CYC. FEMININ 2
POSENATO Julie DN CO COURCOURONNES CYC. FEMININ 3 U23
THIEBAULT Marine DN CO COURCOURONNES CYC. FEMININ 3
ABGRALL Noemie DN BREIZH LADIES J2
QUINIOU Marine DN BREIZH LADIES 2
LEVARLET Clara DN CM AUBERVILLIERS 93 - HP BTP J1
ROLEA Nicoleta Lavinia DN CM AUBERVILLIERS 93 - HP BTP 3
STAELENS Bérengère DN CM AUBERVILLIERS 93 - HP BTP 1
AZAM Emeline DN TEAM FEMININ LANGUEDOC ROUSSILLON LE BOULOU 3 U23
CHAMBOREDON Claudie DN TEAM FEMININ LANGUEDOC ROUSSILLON LE BOULOU J1
COUSTON Candice DN TEAM FEMININ LANGUEDOC ROUSSILLON LE BOULOU J1
FRANCOIS Lucile DN TEAM FEMININ LANGUEDOC ROUSSILLON LE BOULOU J1
HERNANDEZ Audrey DN TEAM FEMININ LANGUEDOC ROUSSILLON LE BOULOU 3
MIDELET Alphanie DN TEAM FEMININ LANGUEDOC ROUSSILLON LE BOULOU 3 U23
ROUSSILLE Laurie DN TEAM FEMININ LANGUEDOC ROUSSILLON LE BOULOU J2
FERNANDEZ DE LEZEA Amagoïa CSM PUTEAUX 3
FONSECA Rebeca DN U.V.C.A TROYES 2
MORIN Nolwenn DN U.V.C.A TROYES 3 U23
PHILIBERT Océanne DN U.V.C.A TROYES 3 U23
ERAUD Clemence DN ELLES PAYS DE LA LOIRE 3 U23
GEGU Justine DN ELLES PAYS DE LA LOIRE J2
GUERIN Lisa DN ELLES PAYS DE LA LOIRE 3 U23
GUILLARD Charlotte DN ELLES PAYS DE LA LOIRE J2
HOUDIN Coralie DN ELLES PAYS DE LA LOIRE 2 U23
LEROUEIL Jade DN ELLES PAYS DE LA LOIRE 3 U23
MINAUD Manon DN ELLES PAYS DE LA LOIRE 2 U23
MARK Jennifer DN UC BASSIN HOUILLER 3
PERRY Aurélia DN UC BASSIN HOUILLER 1
HOESCH Amélie CR GRAND EST J1
ACHARD Amandine DN TEAM CENTRE VAL DE LOIRE FEMININ 2
BOUCHER Julie DN TEAM CENTRE VAL DE LOIRE FEMININ 3 U23
CARR Lucy CD ALPES MARITIMES 3
DALMASSO Cristel CD ALPES MARITIMES 3
DEGIOVANNI Valentine CD ALPES MARITIMES J2
AVOINE Alison CR HAUT DE FRANCE J1
BROSSARD Emmanuelle CR HAUT DE FRANCE 3
BOUVROT Elodie DN DAMES ENTENTE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ 3
DELACHAUX Zoé DN DAMES ENTENTE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ J1
GUEURY Céline DN DAMES ENTENTE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ 3
PELTIER Ilona DN DAMES ENTENTE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ J1
MANCEL Johanna DN TEAM LEOPARD NORMANDIE 3 U23
CHARPENTIER Chloé DN CG ORLEANS LOIRET 3
WENDY BORGES Nicolle CENTRE MONDIAL DU CYCLISME U23
SANTOYO PEREZ Brenda CENTRE MONDIAL DU CYCLISME U23
PELLOUX Julie CD AIN J2
DREVET Mélanie E.C. ST CLAIROISE 3
LECOMTE Loana ANNECY CYCLISME COMPETITION J2
CANTELE Pauline VC MONTOIS 3
COUTINHO Alice DN GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 DAMES J1
BOSS Sofia GRUPO DESPORTIVO OS MAIATOS