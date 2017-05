Grand Prix Fémin'Ain d'Izernore : Ophélie Fenart 6ème

Classement :

1 SICOT Marion DN DAMES ST JULIEN EN GENEVOIS BIOFRAIS 1 les 112 km en 3h19'31'' (moy. 33,681 km/h)

2 LELEU Fanny DN TEAM LEOPARD NORMANDIE 1

3 ESPINOLA Agua Marina CENTRE MONDIAL DU CYCLISME U23

4 COPPONI Clara VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE J2

5 LE NET Marie DN BREIZH LADIES J1

6 FENART Ophelie DN CSM VILLENEUVE GARENNE 2

7 HENZELIN Lise Marie CC LITTORAL NE ST BLAISE 1

8 HOEBANCKX Thérésa DN CG ORLEANS LOIRET 1

9 GERAULT Lena DN CHAMBERY C. COMPETITION 1 U23

10 LESUEUR Melodie DN CSM PUTEAUX 1

11 SOUYRIS Manon DN TEAM FEMININ LANGUEDOC ROUSSILLON LE BOULOU 1

12 ZAMBON Fanny DN AUVERGNE RHONE ALPES 1 U23

13 MENA SOLANO Milagro Consuelo SAS - MACOGEP

14 LAHAYE Lucie DN CD CYCLISME DE LA CHARENTE-MARITIME 3 U23

15 EUSTACHE Emeline DN DAMES VC MORTEAU MONTBENOIT J1

16 THOMAS Annie DN CG ORLEANS LOIRET 2

17 MUZIC Evita DN DAMES VC MORTEAU MONTBENOIT J2

18 WIEL Jade DN DAMES VC MORTEAU MONTBENOIT J1

19 RIEDLE Sylvie DN UC BASSIN HOUILLER 1

20 PATIÑO BEDOYA Paula Andrea CENTRE MONDIAL DU CYCLISME U23

21 DA CRUZ Laura DN CSM VILLENEUVE GARENNE J1

22 DUBAU PREVOT Axelle DN TEAM FEMININ LANGUEDOC ROUSSILLON LE BOULOU 3 U23

23 GALAND Maina DN BREIZH LADIES J1

24 MEDDE Isaure AIX V.T.T. J1

25 MULLER Cyriane CR GRAND EST 1

26 STRAPPAZZON Marine DN DAMES VC MORTEAU MONTBENOIT 2

27 LOLLIEROU Elodie DN U.V.C.A TROYES 3

28 DE SAINT JEAN Magdalena V.C.LA POMME MARSEILLE 2

29 MIERMONT Dilyxine DN AUVERGNE RHONE ALPES J1 31

30 GIRAULT Lyse DN CG ORLEANS LOIRET J1 29

31 ALLIN Pauline SAS - MACOGEP 2 U23 27

32 COSTON Morgane DN DAMES ST JULIEN EN GENEVOIS BIOFRAIS 3 25

33 LAMBOLEY Soline SAS - MACOGEP 1 U23

34 BESSONE Marion RO SANARYENNE 3

35 MAUREL Anaïs DN UC BASSIN HOUILLER 3

36 GROSSETETE Maelle DN DAMES ST JULIEN EN GENEVOIS BIOFRAIS 1 U23

37 GUEDON Mélanie DN TEAM CENTRE VAL DE LOIRE FEMININ 1 U23

38 CEYSSAT Loriane DN TEAM CENTRE VAL DE LOIRE FEMININ 2

39 KRAWCZYK Inez U.C. CRAN GEVRIER 3

40 GRANGIER India VC PAYS DE LANGON J1

41 JAMME Emilie DN TEAM LEOPARD NORMANDIE 3

42 ASENCIO Laura DN DAMES ST JULIEN EN GENEVOIS BIOFRAIS 3 U23

43 ROBERT Camille DN U.V.C.A TROYES 2

44 POLIZZI Sandrine CD ALPES MARITIMES 3

45 YAPURA PLAZA Maria CENTRE MONDIAL DU CYCLISME U23 10

46 DEVI Camille O. C. P. 3 9

47 GIELEN Marie DN DAMES VC MORTEAU MONTBENOIT 3 U23 8

48 JOUNIER Lucie DN BREIZH LADIES 2 U23 7

49 AUGER Agathe DN TEAM CENTRE VAL DE LOIRE FEMININ 3 U23 6

50 LE MOUEL Celia DN BREIZH LADIES J1 5

51 EUSTACHE Esther DN DAMES VC MORTEAU MONTBENOIT 3 U23

52 WEINGARTEN Audrey CR LIMOUSIN J1

53 DUCHESNE Pascaline DN TEAM CENTRE VAL DE LOIRE FEMININ 2 U23

54 POMARES Cindy DN CO COURCOURONNES CYC. FEMININ 3

55 PRETESEILLE Ingrid DN CSM PUTEAUX 3

56 BERKANE Sarah CR GRAND EST J1

57 TESTOU Manon CD ALPES MARITIMES 3

58 HENAULT Océane DN TEAM LEOPARD NORMANDIE J2

Abandons :

BARBE Victoire DN DAMES ST JULIEN EN GENEVOIS BIOFRAIS J2

GUGLIELMI Aline DN DAMES ST JULIEN EN GENEVOIS BIOFRAIS J2

CHARVIN Christelle DN AUVERGNE RHONE ALPES 3 U23

CORBET Pauline DN AUVERGNE RHONE ALPES 3 U23

FAVIER Gabriella DN AUVERGNE RHONE ALPES 3 U23

GRANADE Dorine DN AUVERGNE RHONE ALPES J2

HILD Amelie DN AUVERGNE RHONE ALPES 3

TUPIN Marjolaine DN AUVERGNE RHONE ALPES 3

CONTI Elodie CR AUVERGNE RHONE ALPES 3

BRECHEMIER Agathe DN CHAMBERY C. COMPETITION 3 U23

DUCOL Guylaine DN CHAMBERY C. COMPETITION 2 U23

PETIT Marlene DN CHAMBERY C. COMPETITION 1

UDNY Camille DN CHAMBERY C. COMPETITION 3

MOTTET Eva CHAMBERY C. COMPETITION 3

BUGEIA Alessia DN DAMES VC MORTEAU MONTBENOIT 3

DEVAUX Marceline DN DAMES VC MORTEAU MONTBENOIT J2

BELZ Elodie DN CD CYCLISME DE LA CHARENTE-MARITIME 3

MORICHON Anaïs DN CD CYCLISME DE LA CHARENTE-MARITIME J2

WAYMARK Holly DN CD CYCLISME DE LA CHARENTE-MARITIME J2

HANS Steffie DN CSM VILLENEUVE GARENNE J1

BRUNET Marie DN CO COURCOURONNES CYC. FEMININ 2 U23

DAYDE Léa DN CO COURCOURONNES CYC. FEMININ J1

FLORET Claire DN CO COURCOURONNES CYC. FEMININ 2

POSENATO Julie DN CO COURCOURONNES CYC. FEMININ 3 U23

THIEBAULT Marine DN CO COURCOURONNES CYC. FEMININ 3

ABGRALL Noemie DN BREIZH LADIES J2

QUINIOU Marine DN BREIZH LADIES 2

LEVARLET Clara DN CM AUBERVILLIERS 93 - HP BTP J1

ROLEA Nicoleta Lavinia DN CM AUBERVILLIERS 93 - HP BTP 3

STAELENS Bérengère DN CM AUBERVILLIERS 93 - HP BTP 1

AZAM Emeline DN TEAM FEMININ LANGUEDOC ROUSSILLON LE BOULOU 3 U23

CHAMBOREDON Claudie DN TEAM FEMININ LANGUEDOC ROUSSILLON LE BOULOU J1

COUSTON Candice DN TEAM FEMININ LANGUEDOC ROUSSILLON LE BOULOU J1

FRANCOIS Lucile DN TEAM FEMININ LANGUEDOC ROUSSILLON LE BOULOU J1

HERNANDEZ Audrey DN TEAM FEMININ LANGUEDOC ROUSSILLON LE BOULOU 3

MIDELET Alphanie DN TEAM FEMININ LANGUEDOC ROUSSILLON LE BOULOU 3 U23

ROUSSILLE Laurie DN TEAM FEMININ LANGUEDOC ROUSSILLON LE BOULOU J2

FERNANDEZ DE LEZEA Amagoïa CSM PUTEAUX 3

FONSECA Rebeca DN U.V.C.A TROYES 2

MORIN Nolwenn DN U.V.C.A TROYES 3 U23

PHILIBERT Océanne DN U.V.C.A TROYES 3 U23

ERAUD Clemence DN ELLES PAYS DE LA LOIRE 3 U23

GEGU Justine DN ELLES PAYS DE LA LOIRE J2

GUERIN Lisa DN ELLES PAYS DE LA LOIRE 3 U23

GUILLARD Charlotte DN ELLES PAYS DE LA LOIRE J2

HOUDIN Coralie DN ELLES PAYS DE LA LOIRE 2 U23

LEROUEIL Jade DN ELLES PAYS DE LA LOIRE 3 U23

MINAUD Manon DN ELLES PAYS DE LA LOIRE 2 U23

MARK Jennifer DN UC BASSIN HOUILLER 3

PERRY Aurélia DN UC BASSIN HOUILLER 1

HOESCH Amélie CR GRAND EST J1

ACHARD Amandine DN TEAM CENTRE VAL DE LOIRE FEMININ 2

BOUCHER Julie DN TEAM CENTRE VAL DE LOIRE FEMININ 3 U23

CARR Lucy CD ALPES MARITIMES 3

DALMASSO Cristel CD ALPES MARITIMES 3

DEGIOVANNI Valentine CD ALPES MARITIMES J2

AVOINE Alison CR HAUT DE FRANCE J1

BROSSARD Emmanuelle CR HAUT DE FRANCE 3

BOUVROT Elodie DN DAMES ENTENTE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ 3

DELACHAUX Zoé DN DAMES ENTENTE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ J1

GUEURY Céline DN DAMES ENTENTE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ 3

PELTIER Ilona DN DAMES ENTENTE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ J1

MANCEL Johanna DN TEAM LEOPARD NORMANDIE 3 U23

CHARPENTIER Chloé DN CG ORLEANS LOIRET 3

WENDY BORGES Nicolle CENTRE MONDIAL DU CYCLISME U23

SANTOYO PEREZ Brenda CENTRE MONDIAL DU CYCLISME U23

PELLOUX Julie CD AIN J2

DREVET Mélanie E.C. ST CLAIROISE 3

LECOMTE Loana ANNECY CYCLISME COMPETITION J2

CANTELE Pauline VC MONTOIS 3

COUTINHO Alice DN GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 DAMES J1

BOSS Sofia GRUPO DESPORTIVO OS MAIATOS