Deuil La Barre (95) - Prix de la Ville (3-Juniors)

Classement :
1 CLAY Antonin PARISIS A.C. 95 2:18:37
2 NONNEZ Théo PARISIS A.C. 95 à 00mn05 s
3 BERGE PAIJA Gérard VC GARENNOIS
4 RICCI Pierre ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
5 AZE Alex ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 à 00mn53 s
6 BALLAY Yoann ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
7 ROMIGUIERE Louis PARISIS A.C. 95
8 LUXEUIL Quentin ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 à 01mn02 s
9 LOMBARD Stéphane VC GARENNOIS
10 KRUCKEN Chris A. SOISY ENGHIEN LA BARRE
11 DEMANDRILLE Alexandre ES GERVAIS LILAS à 01mn24 s
12 JALLET Alexandre RUEIL A.C. à 01mn33 s
13 SELLIER Valentin PARISIS A.C. 95
14 FROGER Frédéric CC COULOMMIERS
15 KALIA Mathieu CYCLES LE GREVES RACING TEAM
16 DEMANDRILLE Mathieu ES GERVAIS LILAS
17 BOURDIN Arnaud US MONTFERMEIL
18 ROPARS Philippe PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
19 PARMEGGIANI Enzo PARISIS A.C. 95 à 02mn34 s
20 CARLIN Grégory ES TORIGNI
21 GREDOIRE Jordan VCA DU BOURGET à 02mn53 s
22 MARMION Julien UC ORLEANS
23 LANOE Mathieu PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
24 TAHIR Zinedine PARISIS A.C. 95
25 POLAERT Alexandre PARISIS A.C. 95
26 JUCHA Benjamin PARISIS A.C. 95
27 AMELINE Bastien VCA DU BOURGET
28 BERTHELOT Yves Marie CC MONCONTOUR
29 MAHE Thomas TEAM 94 CYCLING
30 GRIGNE Bastien VC GARENNOIS
31 ROCHE Antoine ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
32 DELAMARRE Christophe LES BLEUS DE FRANCE
33 DA CRUZ Anthony EC SARTROUVILLE
34 SCHALL Gaëtan VC NORD ALSACE à 03mn26 s
35 PINHEIRO Nicolas ES STAINS
36 BONOMELLI Eric USM GAGNY
37 PALLAIN DUPRE Léo ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
38 PILLE SCHNEIDER Louis ES GERVAIS LILAS
39 DEMANET Thomas OLYMPIQUE C.V.O.
40 HUMBERT Igor ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
41 THUILLEZ Anthony EC ABBEVILLOISE
42 MARTEL Alexis A. SOISY ENGHIEN LA BARRE
43 BALLUREAU Alexandre A. SOISY ENGHIEN LA BARRE
44 ALONSO Vincent OLYMPIQUE C.V.O.
45 PEREIRA MARTINS Vincent ES STAINS
46 PELLEGRIN Fabrice VC GARENNOIS
47 MASSARD Alexis PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
48 MEUNIER Nicolas TEAM BIKE SAINT PRIX CYCLISTE
49 MIGNOT Sylvain CSM EPINAY SUR SEINE
50 BIELLO Aurélien VCA DU BOURGET
51 DOS SANTOS Victor A. SOISY ENGHIEN LA BARRE
52 MODOLO Eric USM GAGNY
53 BENBELKACEM Massine US DOMONT CYCLISME
54 LAURENT Adrien OLYMPIQUE C.V.O.
55 LAMY Jérôme ES STAINS
56 FORGET Quentin VC MONTIGNY BRETONNEUX
57 DELL'OVA Sébastien OLYMPIQUE C.V.O.