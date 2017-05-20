Meaux (77) - Prix des Centres Leclerc (3-Juniors)

Classement :
1 NONNEZ Théo PARISIS A.C. 95 1:51:14
2 CLAY Antonin PARISIS A.C. 95
3 DANTON Arnaud CM AUBERVILLIERS 93
4 NARDOT Benjamin VC AMATEUR ST QUENTIN
5 LEMELLE Hugo EC MONTGERON VIGNEUX
6 QUILLET Téo TEAM PELTRAX - CSD
7 VIALADE Thibault AS CHELLES
8 ROMIGUIERE Louis PARISIS A.C. 95
9 TARDIF Aurélien EC MONTGERON VIGNEUX
10 KERRAUD Erwann US METRO TRANSPORTS
11 FREITAS Jérémy CM AUBERVILLIERS 93
12 PHILIPP Renaud ESC MEAUX
13 MEUNIER Nicolas TEAM BIKE CYCLISTE SAINT PRIX
13 VICTOR Yoann TEAM BIKE CYCLISTE SAINT PRIX
13 JUMEAUX Louis TEAM PELTRAX - CSD
13 AUBERE Laurent PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
13 MARTIN Gilles PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
13 CLAVIER Kilian CM AUBERVILLIERS 93
13 MARTIN Jérémy CM AUBERVILLIERS 93
13 PELLEGRINELLI Théo CM AUBERVILLIERS 93
13 PERROCHON Cyril USM GAGNY
13 SOL Emmanuel USM GAGNY
13 NOJAC Thibaud VCA DU BOURGET
13 BARTLET Steven ESC MEAUX
13 BREMONT Lucas ESC MEAUX
13 DUHAMEL Mickael VC VERNON
13 ORTIZ Grégory PEDALE COMBS LA VILLAISE
13 GREGOIRE Tom EC MONTGERON VIGNEUX
13 DOLEZ Hugo VC AMATEUR ST QUENTIN
13 JACQUET Quentin VC TOUCY
13 OIZEL Enzo AC ORSAY
13 AGRAPART Guillaume A. SOISY ENGHIEN LA BARRE
13 BEAUNE Romain VC VERNON
34 CARLIN Grégory ES TORIGNI
35 MODOLO Eric USM GAGNY
36 CRISIAS Raphaël PARISIS A.C. 95
37 COEYMANS Théo CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE
38 GOULET Grégory UC BORDS DE MARNE
39 REMY PEDALE COMBS LA VILLAISE
40 GUDESTE Thomas CM AUBERVILLIERS 93
41 SIMON Frédéric CC NOGENT / OISE
42 CREPIN Anthony LAGNY PONTCARRE CYC.
43 HOFFMANN Alexis PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
44 SAILLARD Cyrille TEAM PELTRAX - CSD
45 DABEL Romain TEAM BIKE CYCLISTE SAINT PRIX
46 GILLAIN Francis PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
47 GALLOIS Jean Philippe TEAM PELTRAX - CSD
48 CAVALIE Dimitri USM GAGNY
49 BOITTELLE Alexandre TEAM PELTRAX - CSD
50 HUYGHE Baptiste AS CORBEIL ESSONNES