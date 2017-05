Meaux (77) - Prix des Centres Leclerc (3-Juniors)

Théo Nonnez (Parisis A.C.95) a remporté ce Vendredi 19 Mai 2017 le Grand Prix des Centres Leclerc à Meaux (77) (3-Juniors). Antonin Clay (Parisis A.C.95) et Arnaud Danton (CM Aubervilliers 93) ont complété le podium.

Classement :

1 NONNEZ Théo PARISIS A.C. 95 1:51:14

2 CLAY Antonin PARISIS A.C. 95

3 DANTON Arnaud CM AUBERVILLIERS 93

4 NARDOT Benjamin VC AMATEUR ST QUENTIN

5 LEMELLE Hugo EC MONTGERON VIGNEUX

6 QUILLET Téo TEAM PELTRAX - CSD

7 VIALADE Thibault AS CHELLES

8 ROMIGUIERE Louis PARISIS A.C. 95

9 TARDIF Aurélien EC MONTGERON VIGNEUX

10 KERRAUD Erwann US METRO TRANSPORTS

11 FREITAS Jérémy CM AUBERVILLIERS 93

12 PHILIPP Renaud ESC MEAUX

13 MEUNIER Nicolas TEAM BIKE CYCLISTE SAINT PRIX

13 VICTOR Yoann TEAM BIKE CYCLISTE SAINT PRIX

13 JUMEAUX Louis TEAM PELTRAX - CSD

13 AUBERE Laurent PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

13 MARTIN Gilles PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

13 CLAVIER Kilian CM AUBERVILLIERS 93

13 MARTIN Jérémy CM AUBERVILLIERS 93

13 PELLEGRINELLI Théo CM AUBERVILLIERS 93

13 PERROCHON Cyril USM GAGNY

13 SOL Emmanuel USM GAGNY

13 NOJAC Thibaud VCA DU BOURGET

13 BARTLET Steven ESC MEAUX

13 BREMONT Lucas ESC MEAUX

13 DUHAMEL Mickael VC VERNON

13 ORTIZ Grégory PEDALE COMBS LA VILLAISE

13 GREGOIRE Tom EC MONTGERON VIGNEUX

13 DOLEZ Hugo VC AMATEUR ST QUENTIN

13 JACQUET Quentin VC TOUCY

13 OIZEL Enzo AC ORSAY

13 AGRAPART Guillaume A. SOISY ENGHIEN LA BARRE

13 BEAUNE Romain VC VERNON

34 CARLIN Grégory ES TORIGNI

35 MODOLO Eric USM GAGNY

36 CRISIAS Raphaël PARISIS A.C. 95

37 COEYMANS Théo CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE

38 GOULET Grégory UC BORDS DE MARNE

39 REMY PEDALE COMBS LA VILLAISE

40 GUDESTE Thomas CM AUBERVILLIERS 93

41 SIMON Frédéric CC NOGENT / OISE

42 CREPIN Anthony LAGNY PONTCARRE CYC.

43 HOFFMANN Alexis PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

44 SAILLARD Cyrille TEAM PELTRAX - CSD

45 DABEL Romain TEAM BIKE CYCLISTE SAINT PRIX

46 GILLAIN Francis PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

47 GALLOIS Jean Philippe TEAM PELTRAX - CSD

48 CAVALIE Dimitri USM GAGNY

49 BOITTELLE Alexandre TEAM PELTRAX - CSD

50 HUYGHE Baptiste AS CORBEIL ESSONNES