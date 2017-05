A Travers Les Hauts-De-France : Étape 2

Frederik Madsen (Team Giant-Castelli) a remporté ce vendredi 19 Mai 2017 la deuxième étape A Travers les Hauts-de-France-Trophée Paris-Arras Tour, entre Lallaing (Nord) et Merlimont (Pas-de-Calais).Joeri Stallaert (Cibel-Cebon) et Simon Bigum (Team Almeborg-Bornholm). ont complété le podium. Jacob Hennessy reste leader du classement général.

Classement Étape 2 :

1 MADSEN Frederik TGC DEN * les 198,4 km en 4h48'42'' (moy. 41,233 km/h) (b : 10'')

2 STALLAERT Joeri CIB BEL (b : 6'')

3 BIGUM Simon ABB DEN (b : 4'')

4 PONS Gaëtan LPC LUX

5 VERMEULEN Emiel RLM BEL

6 AUER Daniel RSW AUT

7 LEVASSEUR Jordan ADT FRA *

8 HENNESSY Jacob GBR GBR *

9 WARLOP Jordi EFC BEL *

10 MAITRE Florian VEU FRA *

11 SAGNIER Théo NOG FRA *

12 ZURITA MARTINEZ Francesc VOL ESP

13 ZANOTTI Marco MCT ITA

14 DEWULF Stan LSO BEL *

15 VAN HAVERBEKE Julien NOG FRA *

16 GHYS Robbe LSO BEL *

17 STEWART Mark SKT GBR *

18 OLABERRIA ARRUABARRE Pello EUS ESP

19 REYNDERS Jens LPC BEL *

20 DEFREYNE Cedric EFC BEL *

21 LIZARRALDE DELGADO Eneko EUS ESP

22 BEULLENS Cedric EFC BEL *

23 GEE Derek TRC CAN *

24 BAGUES KALPARSORO Aritz EUS ESP

25 KRIEGER Alexander LPC GER (b : 1'')

26 WALSH Edward TRC CAN *

27 CALLEEUW Joeri RLM BEL (b : 2'')

28 SEYNAEVE Lander RLM BEL

29 LE ROUX Romain ADT FRA

30 BOERSMA Willem TRC CAN *

31 JØRGENSEN Mathias Norsgaard TGC DEN *

32 MANGERTSEDER Matthias RSW GER *

33 STANNARD Robert AUS AUS *

34 WIRTGEN Tom LPC LUX * (b : 2'')

35 MACKINNON Sean SKT CAN * (b : 2'')

36 SWEENY Harrison AUS AUS *

37 SELLIER Simon VEU FRA *

38 GUYOT Yann ADT FRA (b : 3'')

39 QUAADE Rasmus Christian TGC DEN (b : 1'')

40 KUCHER Michael VOL AUT

41 CABOT Jeremy RLM FRA

42 PEDERSEN Nicklas Bøje TGC DEN

43 HAYTER Ethan GBR GBR *

44 RUYTERS Brecht CIB BEL

45 MUNK CHRISTIANSEN Steffen ABB DEN

46 LISSON Christoffer ABB DEN *

47 OLLEGAARD Morten ABB DEN

48 LEBRETON Kevin ADT FRA 0 19

49 YALLOURIS Nicholas AUS AUS 0 40

50 BREGNHØJ Mathias ABB DEN * 1 51

51 LECROQ Jérémy RLM FRA * 3 24

52 DUCULTY Bastien ADT FRA 11 13

53 BAKKER Stephan MCT NED 11 13

54 GARBET Nicolas NOG FRA 11 13

55 JÄGER Patrick VOL AUT 11 13

56 STEIMLE Jannik RSW GER * 11 13

57 LEROUX Samuel NOG FRA 11 13

58 VAN MOER Brent LSO BEL * 11 13

59 NEUHAUSER Marcel RSW AUT * 11 13

60 BLOKKER Joris MCT NED 11 13 (b : 3'')

61 SEGAERT Loic EFC BEL * 11 13

62 HENNEBRY Conor SKT IRL 11 13

63 MAIN Kent DDC RSA * 11 13

64 DLAMINI Nicholas DDC RSA * 11 13

65 JAMIESON Adam SKT CAN * 11 13

66 ARERUYA Joseph DDC RWA * 11 13

67 MANDRYSCH John LPC GER * 11 13 (b : 3'')

68 APERS Ruben LSO BEL * 11 13

69 EYOB Metkel DDC ERI 11 13

70 VERSCHUERE Seppe CIB BEL 11 13

71 DE PAEPE Johannes CIB BEL 11 13

72 BOUCHEREAU Loic VEU FRA 11 13

73 VON FOLSACH Casper TGC DEN 11 13

74 BJERG Mikkel TGC DEN * 11 13

75 DE DECKER Alfdan LSO BEL * 11 13

76 MEIJER Gijs MCT NED * 14 54

77 HOLT Joe GBR GBR * 14 54

78 KIROUAC-MARCASSA Thi TRC CAN * 14 54

79 SCHLEMMER Lukas RSW AUT * 14 54

80 DÉR Zsolt VOL HUN 14 54

81 DE BOCK Stijn CIB BEL 14 54

82 WALLS Matthew GBR GBR * 20 58

Abandons :

REYNAERTS Jan CIB BEL *

HJORT Mads Olander ABB DEN *

VANDERAERDEN Massimo SKT BEL *

GHEBREIGZABHIER WERK Amanue DDC ERI

VISSER Louis DDC RSA *

VANDEN BAK Laurent LPC BEL

BOSCH Manuel VOL AUT

DETANT Yannick MCT NED *

VAN DER VEEKENS Mel MCT NED *

O'BRIEN Kelland AUS AUS *

SCOTT Cameron AUS AUS *

WIGHT Rohan AUS AUS *

BOSTOCK Matthew GBR GBR *

WOOD Reece GBR GBR *

VAN RENTERGHEM Bram LSO BEL *

DE POORTER Maxime EFC BEL *

VANDERMOSTEN Tom EFC BEL *

LAMOUREUX Jay TRC CAN *

ELLIOTT Will TRC CAN *

BERNARD Enzo VEU FRA *

ORCEAU Clement VEU FRA *

KRAINER Franz taruia VEU FRA

BECRET Geoffroy NOG FRA *

Classement général :

1 HENNESSY Jacob GBR GBR * les 313,1 km en 7h17'06'' (moy. 42,962 km/h)

2 MADSEN Frederik TGC DEN *

3 STALLAERT Joeri CIB BEL 0 4

4 STANNARD Robert AUS AUS * 0 4

5 LEVASSEUR Jordan ADT FRA * 0 6

6 BIGUM Simon ABB DEN 0 6

7 KRIEGER Alexander LPC GER 0 7

8 GUYOT Yann ADT FRA 0 7

9 WIRTGEN Tom LPC LUX * 0 8

10 MACKINNON Sean SKT CAN * 0 8

11 CALLEEUW Joeri RLM BEL 0 8

12 PONS Gaëtan LPC LUX 7 0 9

13 QUAADE Rasmus Christian TGC DEN 0 9

14 WARLOP Jordi EFC BEL * 0 10

15 AUER Daniel RSW AUT 0 10

16 VERMEULEN Emiel RLM BEL 0 10

17 MAITRE Florian VEU FRA * 0 10

18 GHYS Robbe LSO BEL * 0 10

19 VAN HAVERBEKE Julien NOG FRA * 0 10

20 STEWART Mark SKT GBR * 0 10

21 DEFREYNE Cedric EFC BEL * 0 10

22 ZURITA MARTINEZ Francesc VOL ESP 0 10

23 OLABERRIA ARRUABARRE Pello EUS ESP 0 10

24 BOERSMA Willem TRC CAN * 0 10

25 SAGNIER Théo NOG FRA * 0 10

26 LE ROUX Romain ADT FRA 0 10

27 PEDERSEN Nicklas Bøje TGC DEN 0 10

28 BAGUES KALPARSORO Aritz EUS ESP 0 10

29 HAYTER Ethan GBR GBR * 0 10

30 REYNDERS Jens LPC BEL * 0 10

31 DEWULF Stan LSO BEL * 0 10

32 LISSON Christoffer ABB DEN * 0 10

33 LIZARRALDE DELGADO Eneko EUS ESP 0 10

34 SWEENY Harrison AUS AUS * 0 10

35 MUNK CHRISTIANSEN Steffen ABB DEN 0 10

36 SEYNAEVE Lander RLM BEL 0 10

37 KUCHER Michael VOL AUT 0 10

38 CABOT Jeremy RLM FRA 0 10

39 SELLIER Simon VEU FRA * 0 10

40 WALSH Edward TRC CAN * 0 10

41 RUYTERS Brecht CIB BEL 0 10

42 MANGERTSEDER Matthias RSW GER * 0 10

43 ZANOTTI Marco MCT ITA 0 10

44 BEULLENS Cedric EFC BEL * 0 10

45 JØRGENSEN Mathias Norsgaard TGC DEN * 0 10

46 OLLEGAARD Morten ABB DEN 0 10

47 GEE Derek TRC CAN * 0 49

48 LEBRETON Kevin ADT FRA 1 46

49 BREGNHØJ Mathias ABB DEN * 2 1

50 YALLOURIS Nicholas AUS AUS 2 23

51 LECROQ Jérémy RLM FRA * 3 34

52 MANDRYSCH John LPC GER * 11 20

53 BLOKKER Joris MCT NED 11 20

54 DUCULTY Bastien ADT FRA 11 23

55 JÄGER Patrick VOL AUT 11 23

56 DE DECKER Alfdan LSO BEL * 11 23

57 VON FOLSACH Casper TGC DEN 11 23

58 LEROUX Samuel NOG FRA 11 23

59 BAKKER Stephan MCT NED 11 23

60 DLAMINI Nicholas DDC RSA * 11 23

61 STEIMLE Jannik RSW GER * 11 23

62 MAIN Kent DDC RSA * 11 23

63 GARBET Nicolas NOG FRA 11 23

64 VAN MOER Brent LSO BEL * 11 23

65 APERS Ruben LSO BEL * 11 23

66 EYOB Metkel DDC ERI 11 23

67 NEUHAUSER Marcel RSW AUT * 11 23

68 SEGAERT Loic EFC BEL * 11 23

69 HENNEBRY Conor SKT IRL 11 23

70 VERSCHUERE Seppe CIB BEL 11 23

71 DE PAEPE Johannes CIB BEL 11 23

72 BOUCHEREAU Loic VEU FRA 11 23

73 JAMIESON Adam SKT CAN * 11 23

74 BJERG Mikkel TGC DEN * 14 8

75 HOLT Joe GBR GBR * 15 4

76 MEIJER Gijs MCT NED * 15 4

77 DÉR Zsolt VOL HUN 15 4

78 DE BOCK Stijn CIB BEL 15 4

79 KIROUAC-MARCASSA Thi TRC CAN * 15 4

80 ARERUYA Joseph DDC RWA * 17 6

81 WALLS Matthew GBR GBR * 22 23

82 SCHLEMMER Lukas RSW AUT * 22 37