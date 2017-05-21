Roeselare (Belgique) : Axel Flet 7ème

Classement :
1 VERRAES Benjamin BELH28´47" VDM VAN DURME MICHIELS - TRAWOBO CYCLING TEAMELITE
2 CAETHOVEN Steven BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
3 TOUQUET Joren BELH29´01"+0´14" WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
4 VANDENBOGAERDE Jens BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
5 MAES Jo BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTELITE
6 MEEUS Jordi BEL ACROG - BALEN BCU
7 FLET Axel FRA ESPOIR CYCLISME SAINT ETIENNE LOIREELITE
8 CASTRIQUE Jonas BEL LOTTO SOUDALU23
9 HAERINCK Steven BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTELITE
10 CONSTANT Kenny BEL THUISVERPLEGING DELPHINE DECOCK - IVT - ATOM 6 CTELITE
11JOSEPH Thomas BEL MARLUX - NAPOLEON GAMES CYCLING TEAMU23. C
12 VAN ELZAKKER Wout NED CLUB CICLISTA ADIVQUICKSTEP TGU
13 DEBUYSERE Wannes BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU
14 VANHAECKE Thomas BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
15 DEMEYER Niels BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE
16 WARD Tanner USA OKLAHOMA BICYCLE PROJECTELITE
17 QUENTIN Bernard FRA DUNKERQUE LITTORAL CYCLISMEELITE
18 BOUTTÉ Kenzie BEL PCT TOMACCELITE
19 DENOLF Ritchie BEL THUISVERPLEGING DELPHINE DECOCK - IVT - ATOM 6 CTELITE
20 CASIER Arne BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTELITE
21CARPENTIER Jari BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU23
22 CLAERHOUT Sven BEL PCT TOMACCELITE
23 ROTTY Glenn BEL ILLI-BIKES CYCLING TEAMELITE
24 WAGEMANS Koen BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE
25 STEVENS Dimitri BEL INDIVIDUEELAMA19+
26 CLAUW John-ross BEL VL TECHNICS - EXPERZA - ABUTRIEK C. T. U23
27 DEMUYNCK Koen BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE
28 BOUTTÉ Jordy BEL PCT TOMACCU23
29 DESTATSBADER Roy BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTU
30 DE JAEGER Nick BEL HOME SOLUTION - ANMAPA - SOENENS CYCLING TEAMU23
31 VANOVERSCHELDE Kobe BEL VETRAPO CYCLING TEAMELITE
32 VANNESTE Evert BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE
33 AKKERMANS Lars NED WV DE JONGE RENNERU23
34 MARIN Glenn BEL DCR CYCLING TEAMU23
35 VAN HYFTE Steven BEL VETRAPO CYCLING TEAMELITE
36 JONCKHEERE Michael BEL HUBO-AERTSELITE
37 DEVELTERE Pieter BEL INDIVIDUEELELITE
38 SABBE Enzo BELH29´27"+0´40" WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
39 KOBLE Adam USA TRANSITIONS LIFECAREELITE
40 BEUSELINCK Briek BEL VIND ! CYCLING PROJECTU23
41 VANHOVE Jonas BELH29´32"+0´45" PCT TOMACCELITE
42 DE SCHUYTER Arne BEL VETRAPO CYCLING TEAMELITE
43 VANDENBUSSCHE Ron BEL CYCLING TEAM THE BANANASMASTM
44 VANDENBERGHE Nick BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE
45 ROLET Sylvain BEL ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIESELITE
46 BIEBUYCK Corentin BEL ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIESU23
47 ACKET Jonas BEL INOFEC CYCLING TEAMAMA19+
48 BRAYAN-LUND Thomas DEN SMARTPHOTO CYCLING TEAMU23
49 ALDERWEIRELD Robin BEL TEAM MAHIEU - KONA - VANDERMEERENU23
50 DE GREVE Maxim BEL DMC- CYCLING TEAM VZWELITE
51 DEJONCKHEERE Jonas BEL MORGAN BLUE C. T. VZWELITE
52 BIEBUYCK Aurélien BEL ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIESU23
53 D´HONDT Jari BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU23
54 BOUTTÉ Niels BEL PCT TOMACCU23
55 HIMPENS Maarten BEL KVVK-MOEDER-LAMBIK-BEACHRACETEAMELITE
56 COUDENYS Wesley BEL DMC- CYCLING TEAM VZWELITE
57 VERMEIRE Jordy BEL K. V. C. DEINZE VZWELITE
58 VANDAELE Stein BEL THUISVERPLEGING DELPHINE DECOCK - IVT - ATOM 6 CTELITE
59 WILKINSON James GBR VETRAPO CYCLING TEAMU23
60 GODERIS Jelle BEL TEAM NIKOLAAS - CHALETPARK DE BLEKKERELITE
61 MOERMAN Thomas BEL VIND ! CYCLING PROJECTU23
62 HANADA Kiyomasa JPN TEAM EURASIA - IRC TIREU23
63 SHIMIZU Ohko JPN TEAM EURASIA - IRC TIREELITE
64 JAECQUES Simon BEL ESEG DOUAIU
65 MONTAIGNE Jorn BEL BIKE ADVICE CTAMA19+
66 VANDER MEIREN Ward BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE
67 VANSTEENKISTE Mathieu BEL VZW WP DE MOLENSPURTERS MEULEBEKEU23
68 MEYERS Vincent BEL VZW JONG WIELERTALENTU23
69 COLE Brendan AUS PARRAMATTAU23
70 ALEXANDER Simon GBR RICHARDSONS TREK TRELITE
71 VANDAELE Kenneth BEL INDIVIDUEELAMA19+
72 VANGHELUWE Seppe BEL VDM VAN DURME MICHIELS - TRAWOBO CYCLING TEAMU23
73 TOORTELBOOM Frederik BEL KVC NOORDZEEMEEUWELITE
74 VERMET Joran BEL VIND ! CYCLING PROJECTU23
75 CHAMON Thomas BEL TEAM NIKOLAAS - CHALETPARK DE BLEKKERAMA19+
76 SMET Guy BEL DCR CYCLING TEAMMASTM
77 BORRY Kim BEL DOVY KEUKENS - FCCELITE
78 VERVERKEN Pieter BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE
79 GOUEL Valentin FRAH29´46"+0´59" ESEG DOUAIELITE
80 BRUYNEEL Giel BELH29´59"+1´12" DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE
81 GOOSSENS Stijn BEL THUISVERPLEGING DELPHINE DECOCK - IVT - ATOM 6 CTU
DNFPAUWELS Nills BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
DNFDESMET Jani BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE
DNFVANMEERHAEGHE Dante BEL ASFRA RACING TEAMU23
DNFVERMOTE Gianni BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU23
DNFPERNEEL Simon BEL VZW JONG WIELERTALENTU23
DNFLIEFHOOGHE Dieter BEL WIELERTEAM IEPERELITE
DNFSENO Clément FRA ASFRA RACING TEAMELITE
DNFHAVILL David CAN VELOLABRTU23
DNFCALLEMEIN Pieter BEL PCT TOMACCELITE
DNFVANDERBEKEN Brent BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTU
DNFDEBACKERE Pieter-jan BEL DOVY KEUKENS - FCCELITE
DNFDESEURE Lars BEL CYCLING TEAM HOUTLAND-WESTKUSTU
DNFDECLERCQ Jan-willem BEL VIND ! CYCLING PROJECTU23
DNFMICHAUX Emiel BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENAMA+
DNFFLOREN Wesley NED WIELERVERENIGING NIEUWE HOOP TIELEN VZWU23
DNFVICO Victor BEL ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIESU23
DNFHOSTE Simon BEL BIKE ADVICE CTU
DNFLEFEVER Valentin BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU
DNFPAPPIJN Seppe BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU
DNFVANDENBROUCKE Niels BEL TEAM MAHIEU - KONA - VANDERMEERENU23
DNFBONNE Bart BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU23
DNFSENEVIRATNE Ben GBR FULL GAS RACING TEAMU23
DNFROSSEEUW Robin BEL WIELERTEAM IEPERU
DNFROBINSON Davis USA PRESTIGE IMPORTSU23
DNFVERHULST Wouter BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU
DNFLASHLEY Sam GER SPORTU
DNFPOLS Jérôme BEL ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIESU23
DNFD MACFARLANE Charles USA ARIZONAU23
DNFTAIT JONES Blake NZ19920325 DOVYU23
DNFBAECKELANDT Dominique BEL VIND ! CYCLING PROJECTMASTM
DNFVANKEIRSBULCK Jorden BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU23
DNFMOERMAN Mathieu BEL INDIVIDUEELMASTM
DNFDE JAEGHERE Ruben BEL K. V. C. DEINZE VZWU23
DNFNARUMI Soh JPN TEAM EURASIA - IRC TIREU23
DNFTAKIYAMA Riku JPN TEAM EURASIAU23
DNFYOSHIOKA Takuya JPN TEAM EURASIA - IRC TIREU23
DNFSUZUKI Shiryu JPN TEAM EURASIAU23
DNFMAELEGHEER Justin BEL VIND ! CYCLING PROJECTU23
DNFDECEUNINCK Thomas BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE
DNFDEVOLDER Pieter BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTU23
DNFDEVOS Cedric BEL THUISVERPLEGING DELPHINE DECOCK - IVT - ATOM 6 CTU
DNFVERMEIRE Matthias BEL K. V. C. DEINZE VZWELITE