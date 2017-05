Roeselare (Belgique) : Axel Flet 7ème

Classement :

1 VERRAES Benjamin BELH28´47" VDM VAN DURME MICHIELS - TRAWOBO CYCLING TEAMELITE

2 CAETHOVEN Steven BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE

3 TOUQUET Joren BELH29´01"+0´14" WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE

4 VANDENBOGAERDE Jens BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE

5 MAES Jo BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTELITE

6 MEEUS Jordi BEL ACROG - BALEN BCU

7 FLET Axel FRA ESPOIR CYCLISME SAINT ETIENNE LOIREELITE

8 CASTRIQUE Jonas BEL LOTTO SOUDALU23

9 HAERINCK Steven BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTELITE

10 CONSTANT Kenny BEL THUISVERPLEGING DELPHINE DECOCK - IVT - ATOM 6 CTELITE

11JOSEPH Thomas BEL MARLUX - NAPOLEON GAMES CYCLING TEAMU23. C

12 VAN ELZAKKER Wout NED CLUB CICLISTA ADIVQUICKSTEP TGU

13 DEBUYSERE Wannes BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU

14 VANHAECKE Thomas BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE

15 DEMEYER Niels BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE

16 WARD Tanner USA OKLAHOMA BICYCLE PROJECTELITE

17 QUENTIN Bernard FRA DUNKERQUE LITTORAL CYCLISMEELITE

18 BOUTTÉ Kenzie BEL PCT TOMACCELITE

19 DENOLF Ritchie BEL THUISVERPLEGING DELPHINE DECOCK - IVT - ATOM 6 CTELITE

20 CASIER Arne BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTELITE

21CARPENTIER Jari BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU23

22 CLAERHOUT Sven BEL PCT TOMACCELITE

23 ROTTY Glenn BEL ILLI-BIKES CYCLING TEAMELITE

24 WAGEMANS Koen BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE

25 STEVENS Dimitri BEL INDIVIDUEELAMA19+

26 CLAUW John-ross BEL VL TECHNICS - EXPERZA - ABUTRIEK C. T. U23

27 DEMUYNCK Koen BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE

28 BOUTTÉ Jordy BEL PCT TOMACCU23

29 DESTATSBADER Roy BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTU

30 DE JAEGER Nick BEL HOME SOLUTION - ANMAPA - SOENENS CYCLING TEAMU23

31 VANOVERSCHELDE Kobe BEL VETRAPO CYCLING TEAMELITE

32 VANNESTE Evert BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE

33 AKKERMANS Lars NED WV DE JONGE RENNERU23

34 MARIN Glenn BEL DCR CYCLING TEAMU23

35 VAN HYFTE Steven BEL VETRAPO CYCLING TEAMELITE

36 JONCKHEERE Michael BEL HUBO-AERTSELITE

37 DEVELTERE Pieter BEL INDIVIDUEELELITE

38 SABBE Enzo BELH29´27"+0´40" WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE

39 KOBLE Adam USA TRANSITIONS LIFECAREELITE

40 BEUSELINCK Briek BEL VIND ! CYCLING PROJECTU23

41 VANHOVE Jonas BELH29´32"+0´45" PCT TOMACCELITE

42 DE SCHUYTER Arne BEL VETRAPO CYCLING TEAMELITE

43 VANDENBUSSCHE Ron BEL CYCLING TEAM THE BANANASMASTM

44 VANDENBERGHE Nick BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE

45 ROLET Sylvain BEL ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIESELITE

46 BIEBUYCK Corentin BEL ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIESU23

47 ACKET Jonas BEL INOFEC CYCLING TEAMAMA19+

48 BRAYAN-LUND Thomas DEN SMARTPHOTO CYCLING TEAMU23

49 ALDERWEIRELD Robin BEL TEAM MAHIEU - KONA - VANDERMEERENU23

50 DE GREVE Maxim BEL DMC- CYCLING TEAM VZWELITE

51 DEJONCKHEERE Jonas BEL MORGAN BLUE C. T. VZWELITE

52 BIEBUYCK Aurélien BEL ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIESU23

53 D´HONDT Jari BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU23

54 BOUTTÉ Niels BEL PCT TOMACCU23

55 HIMPENS Maarten BEL KVVK-MOEDER-LAMBIK-BEACHRACETEAMELITE

56 COUDENYS Wesley BEL DMC- CYCLING TEAM VZWELITE

57 VERMEIRE Jordy BEL K. V. C. DEINZE VZWELITE

58 VANDAELE Stein BEL THUISVERPLEGING DELPHINE DECOCK - IVT - ATOM 6 CTELITE

59 WILKINSON James GBR VETRAPO CYCLING TEAMU23

60 GODERIS Jelle BEL TEAM NIKOLAAS - CHALETPARK DE BLEKKERELITE

61 MOERMAN Thomas BEL VIND ! CYCLING PROJECTU23

62 HANADA Kiyomasa JPN TEAM EURASIA - IRC TIREU23

63 SHIMIZU Ohko JPN TEAM EURASIA - IRC TIREELITE

64 JAECQUES Simon BEL ESEG DOUAIU

65 MONTAIGNE Jorn BEL BIKE ADVICE CTAMA19+

66 VANDER MEIREN Ward BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE

67 VANSTEENKISTE Mathieu BEL VZW WP DE MOLENSPURTERS MEULEBEKEU23

68 MEYERS Vincent BEL VZW JONG WIELERTALENTU23

69 COLE Brendan AUS PARRAMATTAU23

70 ALEXANDER Simon GBR RICHARDSONS TREK TRELITE

71 VANDAELE Kenneth BEL INDIVIDUEELAMA19+

72 VANGHELUWE Seppe BEL VDM VAN DURME MICHIELS - TRAWOBO CYCLING TEAMU23

73 TOORTELBOOM Frederik BEL KVC NOORDZEEMEEUWELITE

74 VERMET Joran BEL VIND ! CYCLING PROJECTU23

75 CHAMON Thomas BEL TEAM NIKOLAAS - CHALETPARK DE BLEKKERAMA19+

76 SMET Guy BEL DCR CYCLING TEAMMASTM

77 BORRY Kim BEL DOVY KEUKENS - FCCELITE

78 VERVERKEN Pieter BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE

79 GOUEL Valentin FRAH29´46"+0´59" ESEG DOUAIELITE

80 BRUYNEEL Giel BELH29´59"+1´12" DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE

81 GOOSSENS Stijn BEL THUISVERPLEGING DELPHINE DECOCK - IVT - ATOM 6 CTU

DNFPAUWELS Nills BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE

DNFDESMET Jani BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE

DNFVANMEERHAEGHE Dante BEL ASFRA RACING TEAMU23

DNFVERMOTE Gianni BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU23

DNFPERNEEL Simon BEL VZW JONG WIELERTALENTU23

DNFLIEFHOOGHE Dieter BEL WIELERTEAM IEPERELITE

DNFSENO Clément FRA ASFRA RACING TEAMELITE

DNFHAVILL David CAN VELOLABRTU23

DNFCALLEMEIN Pieter BEL PCT TOMACCELITE

DNFVANDERBEKEN Brent BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTU

DNFDEBACKERE Pieter-jan BEL DOVY KEUKENS - FCCELITE

DNFDESEURE Lars BEL CYCLING TEAM HOUTLAND-WESTKUSTU

DNFDECLERCQ Jan-willem BEL VIND ! CYCLING PROJECTU23

DNFMICHAUX Emiel BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENAMA+

DNFFLOREN Wesley NED WIELERVERENIGING NIEUWE HOOP TIELEN VZWU23

DNFVICO Victor BEL ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIESU23

DNFHOSTE Simon BEL BIKE ADVICE CTU

DNFLEFEVER Valentin BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU

DNFPAPPIJN Seppe BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU

DNFVANDENBROUCKE Niels BEL TEAM MAHIEU - KONA - VANDERMEERENU23

DNFBONNE Bart BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU23

DNFSENEVIRATNE Ben GBR FULL GAS RACING TEAMU23

DNFROSSEEUW Robin BEL WIELERTEAM IEPERU

DNFROBINSON Davis USA PRESTIGE IMPORTSU23

DNFVERHULST Wouter BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU

DNFLASHLEY Sam GER SPORTU

DNFPOLS Jérôme BEL ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIESU23

DNFD MACFARLANE Charles USA ARIZONAU23

DNFTAIT JONES Blake NZ19920325 DOVYU23

DNFBAECKELANDT Dominique BEL VIND ! CYCLING PROJECTMASTM

DNFVANKEIRSBULCK Jorden BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU23

DNFMOERMAN Mathieu BEL INDIVIDUEELMASTM

DNFDE JAEGHERE Ruben BEL K. V. C. DEINZE VZWU23

DNFNARUMI Soh JPN TEAM EURASIA - IRC TIREU23

DNFTAKIYAMA Riku JPN TEAM EURASIAU23

DNFYOSHIOKA Takuya JPN TEAM EURASIA - IRC TIREU23

DNFSUZUKI Shiryu JPN TEAM EURASIAU23

DNFMAELEGHEER Justin BEL VIND ! CYCLING PROJECTU23

DNFDECEUNINCK Thomas BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE

DNFDEVOLDER Pieter BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTU23

DNFDEVOS Cedric BEL THUISVERPLEGING DELPHINE DECOCK - IVT - ATOM 6 CTU

DNFVERMEIRE Matthias BEL K. V. C. DEINZE VZWELITE