Haravilliers (95) - Championnat d'Ile De France (Minimes)

Classement :
1 SELLIER Mathis PARISIS A.C. 95 1:03:35
2 ESTREMANHO Hugo VC SAVIGNY SUR ORGE
3 DAVY Augustin CSM CLAMART
4 GAUTIER Charles PARISIS A.C. 95
5 GRAZIANI Timoté ESC MEAUX
6 BOULAIRE Angus JS FERTE GAUCHER
7 MAURICIO Flavio ROUE D'OR CONFLANAISE
8 LE METAYER Mathieu CC IGNY PALAISEAU 91
9 CRAMETTE Noé EC OSNY PONTOISE
10 DELABRE Axel US METRO TRANSPORTS
11 DUPONT Alixan VC MONTIGNY BRETONNEUX
12 BAR Nathan VC SAVIGNY SUR ORGE
13 DE SOUSA Anthony TEAM 94 CYCLING
14 BRAIL Mathis EC VERNOUILLET V. T.
15 KANDISSOUNON Arthur EC AULNAY
16 FELGUEIRAS Jordan EC GOUSSAINVILLE PUISEUX
17 DURAND Dylan CC IGNY PALAISEAU 91
18 DUCHAUSSOIT Hugo EC MONTGERON VIGNEUX
19 RAGUENEAU Bastien OLYMPIQUE C.V.O.
20 BANSARD Axel SCA 2000 EVRY
21 COUTIF Léo PARISIS A.C. 95
22 PESTEIL Maxence CSM CLAMART
23 FAULCON Jérémie CC SACLAY
24 GOUSSOT Cyprien EC MONTGERON VIGNEUX
25 LINVAL Florian EC AULNAY
26 JACQUET Matisse EC VERNOUILLET V. T.
27 CORVE Clément OLYMPIQUE C.V.O.
28 DESSERRE Victorien EC VERNOUILLET V. T.
29 DERIAUX Pacome EC VERNOUILLET V. T.
30 DEMONMEROT Thibaut LES RAYONS DE L'AVENIR
31 PELTIER Mathis OLYMPIQUE C.V.O.
32 LAIRE Célio VC MONTIGNY BRETONNEUX
33 BOUYAHI Yanis SCA 2000 EVRY
34 MARCHETTI Alonso LAGNY PONTCARRE CYC.
35 COLSY Noé PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
36 DORMY Clément CC SACLAY
37 LE MORVAN Odin UC LONGJUMELLOISE
38 JOCKIN Kylian LAGNY PONTCARRE CYC.
39 HERNAULT Loïc PARISIS A.C. 95
40 ROUXEL Lucas OLYMPIQUE C.V.O.
41 AUDIDIER Matthieu CS DOURDANNAIS
42 CORBEL Paul EC AULNAY
43 ONESIME Louis ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
44 PRIGENT Killian VC CLICHY SOUS BOIS
45 JACQ Ghislain LES RAYONS DE L'AVENIR
46 MARTIN Mattéo US METRO TRANSPORTS
47 KRUPSKI Clément PARISIS A.C. 95
48 MULLOIS Quentin EC MONTGERON VIGNEUX
49 MAREC Flavien LAGNY PONTCARRE CYC.
50 COULON Louis LAGNY PONTCARRE CYC.
51 VIGNE Romain US MAULE CYCLISME
52 LABILE Antonin CC IGNY PALAISEAU 91
53 MALAURENT Alexandre PARISIS A.C. 95
54 FAHY Mattéo JS FERTE GAUCHER
55 BETTEGA Raphael CC SACLAY
56 DELAMARRE Cameron LES BLEUS DE FRANCE
57 DELPLANQUE Maxime CC IGNY PALAISEAU 91
58 SEPTIER Raphaël VC CLICHY SOUS BOIS
59 DIALLO Kile CS VILLETANEUSE
60 ROQUES Baptiste CSM CLAMART
61 PASTOR Hugo CC IGNY PALAISEAU 91
62 MAIREY Romain CSM CLAMART
63 BOUQUET Thomas PARISIS A.C. 95
64 MEZIERES Hugo LES RAYONS DE L'AVENIR
65 HERPAIN Alexandre PARISIS A.C. 95
66 MOUMEN Adam SCA 2000 EVRY
67 GAULTIER Mehdi VC FONTAINEBLEAU AVON
68 CHANTEREAUX Tom PARISIS A.C. 95
69 CHAVENAY Ilian ESC MEAUX
70 MADORRE Clément EC MONTGERON VIGNEUX
71 BIGOT Thomas OLYMPIQUE C.V.O.
72 DUBAND Antonin LAGNY PONTCARRE CYC.
73 FERRAOUN Hamza PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
74 CHAMPON Nicolas LAGNY PONTCARRE CYC.
75 HABI Wassim CS VILLETANEUSE
76 NOMINE Yoann LAGNY PONTCARRE CYC.
77 MICHEL Maxime EC MONTGERON VIGNEUX
78 DE POULPIQUET Victor CC SACLAY
79 DALLARD Nicolas ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
80 JOLLANT STELLA Antoine CC IGNY PALAISEAU 91
81 SZAJMAN Mathéo VC SAVIGNY SUR ORGE
82 BAHLOUL Ilian AV THIAIS
83 LEDUC Eloi TEAM CHATOU CYCLISME
84 LEFEBVRE Alban OLYMPIQUE C.V.O.
85 MORETAU Léo A. SOISY ENGHIEN LA BARRE
86 GRAVIER Jules VC SAVIGNY SUR ORGE
87 ANTUNES Hugo CC SACLAY
88 VARANGES Gary EC MONTGERON VIGNEUX
89 MOURAND Cédric LAGNY PONTCARRE CYC.