Haravilliers (95) - Championnat d'Ile De France (Minimes)

Mathis Sellier (Parisis AC 95) a remporté ce Dimanche 21 Mai 2017 le Championnat d'Ile De France à Haravilliers (95) (Minimes). Hugo Estremanho (VC Savigny Sur Orge) et Augustin Davy (CSM Clamart) ont complété le podium.

Classement :

1 SELLIER Mathis PARISIS A.C. 95 1:03:35

2 ESTREMANHO Hugo VC SAVIGNY SUR ORGE

3 DAVY Augustin CSM CLAMART

4 GAUTIER Charles PARISIS A.C. 95

5 GRAZIANI Timoté ESC MEAUX

6 BOULAIRE Angus JS FERTE GAUCHER

7 MAURICIO Flavio ROUE D'OR CONFLANAISE

8 LE METAYER Mathieu CC IGNY PALAISEAU 91

9 CRAMETTE Noé EC OSNY PONTOISE

10 DELABRE Axel US METRO TRANSPORTS

11 DUPONT Alixan VC MONTIGNY BRETONNEUX

12 BAR Nathan VC SAVIGNY SUR ORGE

13 DE SOUSA Anthony TEAM 94 CYCLING

14 BRAIL Mathis EC VERNOUILLET V. T.

15 KANDISSOUNON Arthur EC AULNAY

16 FELGUEIRAS Jordan EC GOUSSAINVILLE PUISEUX

17 DURAND Dylan CC IGNY PALAISEAU 91

18 DUCHAUSSOIT Hugo EC MONTGERON VIGNEUX

19 RAGUENEAU Bastien OLYMPIQUE C.V.O.

20 BANSARD Axel SCA 2000 EVRY

21 COUTIF Léo PARISIS A.C. 95

22 PESTEIL Maxence CSM CLAMART

23 FAULCON Jérémie CC SACLAY

24 GOUSSOT Cyprien EC MONTGERON VIGNEUX

25 LINVAL Florian EC AULNAY

26 JACQUET Matisse EC VERNOUILLET V. T.

27 CORVE Clément OLYMPIQUE C.V.O.

28 DESSERRE Victorien EC VERNOUILLET V. T.

29 DERIAUX Pacome EC VERNOUILLET V. T.

30 DEMONMEROT Thibaut LES RAYONS DE L'AVENIR

31 PELTIER Mathis OLYMPIQUE C.V.O.

32 LAIRE Célio VC MONTIGNY BRETONNEUX

33 BOUYAHI Yanis SCA 2000 EVRY

34 MARCHETTI Alonso LAGNY PONTCARRE CYC.

35 COLSY Noé PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

36 DORMY Clément CC SACLAY

37 LE MORVAN Odin UC LONGJUMELLOISE

38 JOCKIN Kylian LAGNY PONTCARRE CYC.

39 HERNAULT Loïc PARISIS A.C. 95

40 ROUXEL Lucas OLYMPIQUE C.V.O.

41 AUDIDIER Matthieu CS DOURDANNAIS

42 CORBEL Paul EC AULNAY

43 ONESIME Louis ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

44 PRIGENT Killian VC CLICHY SOUS BOIS

45 JACQ Ghislain LES RAYONS DE L'AVENIR

46 MARTIN Mattéo US METRO TRANSPORTS

47 KRUPSKI Clément PARISIS A.C. 95

48 MULLOIS Quentin EC MONTGERON VIGNEUX

49 MAREC Flavien LAGNY PONTCARRE CYC.

50 COULON Louis LAGNY PONTCARRE CYC.

51 VIGNE Romain US MAULE CYCLISME

52 LABILE Antonin CC IGNY PALAISEAU 91

53 MALAURENT Alexandre PARISIS A.C. 95

54 FAHY Mattéo JS FERTE GAUCHER

55 BETTEGA Raphael CC SACLAY

56 DELAMARRE Cameron LES BLEUS DE FRANCE

57 DELPLANQUE Maxime CC IGNY PALAISEAU 91

58 SEPTIER Raphaël VC CLICHY SOUS BOIS

59 DIALLO Kile CS VILLETANEUSE

60 ROQUES Baptiste CSM CLAMART

61 PASTOR Hugo CC IGNY PALAISEAU 91

62 MAIREY Romain CSM CLAMART

63 BOUQUET Thomas PARISIS A.C. 95

64 MEZIERES Hugo LES RAYONS DE L'AVENIR

65 HERPAIN Alexandre PARISIS A.C. 95

66 MOUMEN Adam SCA 2000 EVRY

67 GAULTIER Mehdi VC FONTAINEBLEAU AVON

68 CHANTEREAUX Tom PARISIS A.C. 95

69 CHAVENAY Ilian ESC MEAUX

70 MADORRE Clément EC MONTGERON VIGNEUX

71 BIGOT Thomas OLYMPIQUE C.V.O.

72 DUBAND Antonin LAGNY PONTCARRE CYC.

73 FERRAOUN Hamza PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

74 CHAMPON Nicolas LAGNY PONTCARRE CYC.

75 HABI Wassim CS VILLETANEUSE

76 NOMINE Yoann LAGNY PONTCARRE CYC.

77 MICHEL Maxime EC MONTGERON VIGNEUX

78 DE POULPIQUET Victor CC SACLAY

79 DALLARD Nicolas ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

80 JOLLANT STELLA Antoine CC IGNY PALAISEAU 91

81 SZAJMAN Mathéo VC SAVIGNY SUR ORGE

82 BAHLOUL Ilian AV THIAIS

83 LEDUC Eloi TEAM CHATOU CYCLISME

84 LEFEBVRE Alban OLYMPIQUE C.V.O.

85 MORETAU Léo A. SOISY ENGHIEN LA BARRE

86 GRAVIER Jules VC SAVIGNY SUR ORGE

87 ANTUNES Hugo CC SACLAY

88 VARANGES Gary EC MONTGERON VIGNEUX

89 MOURAND Cédric LAGNY PONTCARRE CYC.