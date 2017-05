Haravilliers (95) - Championnat d'Ile De France (Cadets)

Classement :

1 PAGNIER Louka ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 2:24:25

2 ORGIAZZI Thomas ESC MEAUX

3 PIERRE Eliott PARISIS A.C. 95

4 PENHOET Paul CSM CLAMART

5 SAMBA Andrew TEAM 94 CYCLING

6 PROSPER Nicolas TEAM 94 CYCLING

7 AUFFRET Ronan US METRO TRANSPORTS

8 NOMINE Lilian LAGNY PONTCARRE CYC.

9 HOUDOUIN Tristan VC ETAMPES

10 LUIS Matéo US METRO TRANSPORTS

11 RICHARD ANDRADE Florian US METRO TRANSPORTS

12 GARIN Maxime OFF ROAD CYCLISTE D'EPONE

13 PERIGOIS Lucas OLYMPIQUE C.V.O.

14 MIOMANDRE Estéban US METRO TRANSPORTS

15 ROLLAND Jonathan VC MONTIGNY BRETONNEUX

16 PERRET Raphael OC GIF VTT

17 LOUVRIER Erwan VC MONTIGNY BRETONNEUX

18 BRAIL Corentin EC VERNOUILLET V. T.

19 MORVAN Thomas ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

20 AUGUET Thibault OLYMPIQUE C.V.O.

21 MAREC Julien ANTONY BERNY CYCLISTE

22 NIDERCORNE Théo US METRO TRANSPORTS

23 COOLSAET Mathéo PARISIS A.C. 95

24 FRANCIOSA Matteo CC IGNY PALAISEAU 91

25 SUZZONI Clément US METRO TRANSPORTS

26 TINTI Hugo TEAM 94 CYCLING

27 MICHEL Cédric ESC MEAUX

28 BOULVRAIS Melvin CM AUBERVILLIERS 93

29 FEAUTRIER Thomas ANTONY BERNY CYCLISTE

30 BRANDILY Killian EC MONTGERON VIGNEUX

31 ZEPHIRIN HENRI LEO Medhi TEAM 94 CYCLING

32 BARRAUD Kyllian SCA 2000 EVRY

33 LEDEME Dylan ANTONY BERNY CYCLISTE

34 ROULOT Noé ANTONY BERNY CYCLISTE

35 DUJARDIN Julien PARISIS A.C. 95

36 BERLAND Alexandre VC MONTIGNY BRETONNEUX

37 MALAUSSENA Florian LAGNY PONTCARRE CYC.

38 VALLEE Mathis LA PEDALE FERTOISE

39 BENOIST Tom ESC MEAUX

40 MONTEIL MALVESIN Benjamin EC VERNOUILLET V. T.

41 DUCAMIN Léo VC VILLEJUST

42 PELLEGRIN Thomas US CRETEIL

43 PLOUHINEC Arthur PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

44 STEFANI Lucas ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

45 LAMBERT Arnaud ESC MEAUX

46 DUFFAUX Victor CSM CLAMART

47 LUAKI Mathias VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES

48 OLLIVIER Clément ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

49 BONAL Louis PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

50 DEMERIN Tristan TEAM 94 CYCLING

51 PODVIN Jeason ES STAINS

52 BERGHEAUD Axel US METRO TRANSPORTS

53 VILHES Samy VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES

54 SAINT ANGE Killian CS VILLETANEUSE

55 SALOT Adrien JS FERTE GAUCHER

56 CIANI Kilian ESC MEAUX

57 NOEL Maxime PARISIS A.C. 95

58 LEMPERIERE Lucas ES STAINS

59 SAYED AHMED Karim VC CLICHY SOUS BOIS

60 LEGRAND Axel CSM CLAMART

61 DOXAINT Rémy TEAM 94 CYCLING

62 MACE Marius PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

63 M'BODJI Cheikh Tidiane SCA 2000 EVRY

64 GREZAUD Victor US METRO TRANSPORTS

65 HINFRAY Gauthier PEDALE COMBS LA VILLAISE

66 SAMYN Maxence EC VERNOUILLET V. T.

67 EXBRAYAT Valentin CSM CLAMART

68 DO VALE Thomas USM GAGNY

69 RAUFFLET Emeric ESC MEAUX

70 FERRERA Mattéo US METRO TRANSPORTS

71 MAHIEU Maxime VC FONTAINEBLEAU AVON

72 CHARRANNAC Théo EC MONTGERON VIGNEUX

73 ORSAL Guillaume EC MONTGERON VIGNEUX

74 BOILLEAU Dorian TEAM 94 CYCLING

75 WALLIS Arthur EC VERNOUILLET V. T.

76 HERPIN Alessio CC IGNY PALAISEAU 91

77 BOREL Tony CSM CLAMART

78 BUFFIER Thomas PEDALE COMBS LA VILLAISE

79 LABICHE Kilian PARISIS A.C. 95

80 CHRISTEAU Corentin SCA 2000 EVRY

81 NOLIUS Hugo LAGNY PONTCARRE CYC.

82 ALIDRA Maxime VC MONTIGNY BRETONNEUX

83 LABRUNIE Adrien US EZANVILLE ECOUEN

84 BITAUDEAU Clément VC SAVIGNY SUR ORGE

85 KEBE Mouhamed Issa EC VERNOUILLET V. T.

86 RAMDINE Yanis CS VILLETANEUSE

87 TYMEC Eliaz VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES

88 BERTHOMIEU Maël EC VERNOUILLET V. T.

89 MEYLAN Antoine CSM CLAMART

90 ENGUEHARD Kiko CSM CLAMART

91 PERE Maxime ANTONY BERNY CYCLISTE

92 LASSEGUE Tristan US EZANVILLE ECOUEN

93 NOLIUS Lucas LAGNY PONTCARRE CYC.

94 ROYER Maxime VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES

95 GEAY William VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES

96 COLLETTE Maxime CC IGNY PALAISEAU 91

97 ANTON Lilian VC ETAMPES

98 ARNAUD Théodore ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

99 GUDESTE Romain CM AUBERVILLIERS 93

100 TEYSSIEUX Victor EC VERNOUILLET V. T.

101 DORIC Emile CSM CLAMART

102 HENG Valentin EC MONTGERON VIGNEUX

103 GAGNEUR Florent CSM CLAMART

104 KERAVEC Adam EC GOUSSAINVILLE PUISEUX

