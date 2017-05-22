Haravilliers (95) - Championnat d'Ile De France (Cadets)

Classement :
1 PAGNIER Louka ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 2:24:25
2 ORGIAZZI Thomas ESC MEAUX
3 PIERRE Eliott PARISIS A.C. 95
4 PENHOET Paul CSM CLAMART
5 SAMBA Andrew TEAM 94 CYCLING
6 PROSPER Nicolas TEAM 94 CYCLING
7 AUFFRET Ronan US METRO TRANSPORTS
8 NOMINE Lilian LAGNY PONTCARRE CYC.
9 HOUDOUIN Tristan VC ETAMPES
10 LUIS Matéo US METRO TRANSPORTS
11 RICHARD ANDRADE Florian US METRO TRANSPORTS
12 GARIN Maxime OFF ROAD CYCLISTE D'EPONE
13 PERIGOIS Lucas OLYMPIQUE C.V.O.
14 MIOMANDRE Estéban US METRO TRANSPORTS
15 ROLLAND Jonathan VC MONTIGNY BRETONNEUX
16 PERRET Raphael OC GIF VTT
17 LOUVRIER Erwan VC MONTIGNY BRETONNEUX
18 BRAIL Corentin EC VERNOUILLET V. T.
19 MORVAN Thomas ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
20 AUGUET Thibault OLYMPIQUE C.V.O.
21 MAREC Julien ANTONY BERNY CYCLISTE
22 NIDERCORNE Théo US METRO TRANSPORTS
23 COOLSAET Mathéo PARISIS A.C. 95
24 FRANCIOSA Matteo CC IGNY PALAISEAU 91
25 SUZZONI Clément US METRO TRANSPORTS
26 TINTI Hugo TEAM 94 CYCLING
27 MICHEL Cédric ESC MEAUX
28 BOULVRAIS Melvin CM AUBERVILLIERS 93
29 FEAUTRIER Thomas ANTONY BERNY CYCLISTE
30 BRANDILY Killian EC MONTGERON VIGNEUX
31 ZEPHIRIN HENRI LEO Medhi TEAM 94 CYCLING
32 BARRAUD Kyllian SCA 2000 EVRY
33 LEDEME Dylan ANTONY BERNY CYCLISTE
34 ROULOT Noé ANTONY BERNY CYCLISTE
35 DUJARDIN Julien PARISIS A.C. 95
36 BERLAND Alexandre VC MONTIGNY BRETONNEUX
37 MALAUSSENA Florian LAGNY PONTCARRE CYC.
38 VALLEE Mathis LA PEDALE FERTOISE
39 BENOIST Tom ESC MEAUX
40 MONTEIL MALVESIN Benjamin EC VERNOUILLET V. T.
41 DUCAMIN Léo VC VILLEJUST
42 PELLEGRIN Thomas US CRETEIL
43 PLOUHINEC Arthur PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
44 STEFANI Lucas ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
45 LAMBERT Arnaud ESC MEAUX
46 DUFFAUX Victor CSM CLAMART
47 LUAKI Mathias VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES
48 OLLIVIER Clément ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
49 BONAL Louis PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
50 DEMERIN Tristan TEAM 94 CYCLING
51 PODVIN Jeason ES STAINS
52 BERGHEAUD Axel US METRO TRANSPORTS
53 VILHES Samy VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES
54 SAINT ANGE Killian CS VILLETANEUSE
55 SALOT Adrien JS FERTE GAUCHER
56 CIANI Kilian ESC MEAUX
57 NOEL Maxime PARISIS A.C. 95
58 LEMPERIERE Lucas ES STAINS
59 SAYED AHMED Karim VC CLICHY SOUS BOIS
60 LEGRAND Axel CSM CLAMART
61 DOXAINT Rémy TEAM 94 CYCLING
62 MACE Marius PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
63 M'BODJI Cheikh Tidiane SCA 2000 EVRY
64 GREZAUD Victor US METRO TRANSPORTS
65 HINFRAY Gauthier PEDALE COMBS LA VILLAISE
66 SAMYN Maxence EC VERNOUILLET V. T.
67 EXBRAYAT Valentin CSM CLAMART
68 DO VALE Thomas USM GAGNY
69 RAUFFLET Emeric ESC MEAUX
70 FERRERA Mattéo US METRO TRANSPORTS
71 MAHIEU Maxime VC FONTAINEBLEAU AVON
72 CHARRANNAC Théo EC MONTGERON VIGNEUX
73 ORSAL Guillaume EC MONTGERON VIGNEUX
74 BOILLEAU Dorian TEAM 94 CYCLING
75 WALLIS Arthur EC VERNOUILLET V. T.
76 HERPIN Alessio CC IGNY PALAISEAU 91
77 BOREL Tony CSM CLAMART
78 BUFFIER Thomas PEDALE COMBS LA VILLAISE
79 LABICHE Kilian PARISIS A.C. 95
80 CHRISTEAU Corentin SCA 2000 EVRY
81 NOLIUS Hugo LAGNY PONTCARRE CYC.
82 ALIDRA Maxime VC MONTIGNY BRETONNEUX
83 LABRUNIE Adrien US EZANVILLE ECOUEN
84 BITAUDEAU Clément VC SAVIGNY SUR ORGE
85 KEBE Mouhamed Issa EC VERNOUILLET V. T.
86 RAMDINE Yanis CS VILLETANEUSE
87 TYMEC Eliaz VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES
88 BERTHOMIEU Maël EC VERNOUILLET V. T.
89 MEYLAN Antoine CSM CLAMART
90 ENGUEHARD Kiko CSM CLAMART
91 PERE Maxime ANTONY BERNY CYCLISTE
92 LASSEGUE Tristan US EZANVILLE ECOUEN
93 NOLIUS Lucas LAGNY PONTCARRE CYC.
94 ROYER Maxime VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES
95 GEAY William VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES
96 COLLETTE Maxime CC IGNY PALAISEAU 91
97 ANTON Lilian VC ETAMPES
98 ARNAUD Théodore ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
99 GUDESTE Romain CM AUBERVILLIERS 93
100 TEYSSIEUX Victor EC VERNOUILLET V. T.
101 DORIC Emile CSM CLAMART
102 HENG Valentin EC MONTGERON VIGNEUX
103 GAGNEUR Florent CSM CLAMART
104 KERAVEC Adam EC GOUSSAINVILLE PUISEUX
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