Bethencourt (59) - Prix De La Ville (Minimes)

Classement :
1 PETIT Hugo ARRAS VC
2 LEROUX Allan UV PINON ANIZY
3 ROBILLART Loïc CL BARLIN
4 ZOLOPA Jules TEAM AVESNOIS
5 POUCET Tristan UV FOURMISIENNE
6 DANEL Jérôme CC ISBERGUES MOLINGHEM
7 HAYNAU Randy O GRANDE SYNTHE
8 CAMPS Vincent O GRANDE SYNTHE
9 FLAMENT Arthur VCU HALLUINOISE
10 DELMARRE Antoine CL BARLIN
11 APPLENCOURT Guillaume EC FEIGNIES SAMBRE AVES.
12 VIAUD Raphaël RO COMINOISE
13 DUFOUR Rémi VCU HALLUINOISE
14 LOUCHAERT Rémy UC SOLREZIENNE
15 SCHRICKE Lucas CC CAMBRESIEN
16 GODIOT Hortense CC CAMBRESIEN
17 VAN WISSEN Anaïck UV FOURMISIENNE
18 JAULNEAU Yvan EC HENINOISE
19 LEROY Clément UC SOLREZIENNE
20 LECLERCQ Floryan VCU HALLUINOISE
21 GIANNITRAPANI Oscar UC CAUDRESIS CATESIS
22 LENGLART Noa CL BARLIN
23 SOUQUE Ludivine UC CAUDRESIS CATESIS
24 NISOLE Justine VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
25 RASE Rémi CC CAMBRESIEN
26 GEOFFROY Antoine UV PINON ANIZY
27 THIBAUT Eglantine UC WATTIGNIES
28 COQUELLE Alexy UC CAUDRESIS CATESIS
Remerciements à Astride Petit