Morbecque (59) - Prix La Morbecquoise (3 et Juniors)

Classement :
1 POUILLARD Hugo O GRANDE SYNTHE
2 DUFAU Axel O GRANDE SYNTHE
3 DEQUEKER Arnaud CL BARLIN
4 VILLEMIN Alan CSM PUTEAUX
5 THERY Thomas US GRAVELINOISE
6 VIEZ Adam FLANDRE ELITE CYCLISME
7 HUCK Léandre CV LIEVINOIS
8 KAPRAL Bastien EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE
9 PIERRE Adrien DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME
10 DELANGUE Alain EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE
11 LEFEBVRE Alain EC BERMERAIN
12 MERLIN Julien SC BOULONNAIS
13 VERGNIEZ Valentin SC BOULONNAIS
14 HELLIN Maxime SC BOULONNAIS
15 TRONET Quentin UVC CALAIS
16 HELLIN Gatien EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE
17 FOURNIER Jérémy FLANDRE ELITE CYCLISME
18 BOUTREUX Valentin VC AMATEUR ST QUENTIN
19 LEFEBVRE Lucas ESEG DOUAI
20 MILHAMONT Denis FLANDRE ELITE CYCLISME
21 DELDYCKE Olivier FLANDRE ELITE CYCLISME
22 MOREL Sébastien FLANDRE ELITE CYCLISME
23 LESAINT Jérémy FLANDRE ELITE CYCLISME
24 LEROUX Maxime VC AMATEUR ST QUENTIN