Prix de Montamisé : Alexis Martin 1er

Alexis Martin (VC Amateur Saint-Quentin) a remporté ce dimanche 21 Mai 2017 la 63e édition du Grand Prix de Montamisé (Vienne), quatrième manche de la Coupe de France DN3. Maxime Huygens (ESEG Douai) et Nicolas Moncomble (Dunkerque Littoral Cyclisme) ont complété le podium.

Classement :

1 MARTIN Alexis QUE 1 les 161,7 km en 3h55'33'' (moy. 41,188 km/h)

2 HUYGENS Maxime ESG 1 à 0''

3 MONCOMBLE Nicolas DLC 1 ''

4 DERIAUX Florian DLC 1 ''

5 BAILLET Alexandre ESG 1 ''

6 MESNIL Alexandre TBC 1 ''

7 GODIN Nicolas LRO 2 ''

8 BOUCHER Robin BOU 1 à 14''

9 KERVRAN Kevin LAV 1 ''

10 BIENFAIT Vincent LOR 1 à 28''

11 PROD'HOMME Antoine* OCL 1* à 50''

12 LELEU Antoine DLC 1 ''

13 ORLHAC Boris ISS 1 ''

14 LE ROUX Pascal QUE 1 ''

15 NEBOIT Romain* CCM 1* ''

16 ZIELINSKI Piotr LOR 1 à 01'12''

17 BRENTERCH Erwan LAV 1 ''

18 TESSON Jason* VSV 2* ''

19 CARESMEL Alexis ESG 1 ''

20 KIVISTIK Gert* UVL 1* ''

21 GUINET Dylan* UVA 1* ''

22 COUANON Jonathan* MAR 1* ''

23 COUTURET Thomas BAN 1 ''

24 GRATIOT Alexandre QUE 1 ''

25 FOUCAULT Julien POI 1 ''

26 HERBRETEAU Loic CCM 1 ''

27 CREMA Pierre T24 1 ''

28 SALMON Grégoire* EST 1* ''

29 CHARON Guillaume* T49 1* ''

30 CORNILLET Erwan* TBC 1* ''

31 POIRET Alexandre* UCO 1* ''

32 RICHET Noël UCO 2 ''

33 AVOINE Kévin* ESG 1* ''

34 JOHANSON Kristjan* UCA 1* ''

35 VERGER Simon* TBC 2* ''

36 GENAUDEAU Alexandre* ROC 2* ''

37 PASQUET Audric CCM 1 ''

38 FOUQUET Alexy* USS 1* ''

39 HERAULT Vincent USS 1 ''

40 GAREZ Raphaël* DLC 1* ''

41 RIEBEL Mathieu* BOU 1* ''

42 FREULON Vincent T49 2 ''

43 DEGOT Damien* EST 2* ''

44 LERAT Franck* DLC 2* ''

45 RENAUD Alban* VSV 1* ''

46 CAUDOUX Alexandre UVL 1 ''

47 LOISEAU Mathieu ROC 1 ''

48 ROUYER Tom* A.N 1* ''

49 PITHON Karl OCL 1 ''

50 PRADIER Yvan* ISS 1* ''

51 KALF Steven* UCA 1* ''

52 BENEYROL Jeremy T24 2 ''

53 MICHLER Jonathan A.N 1 ''

54 TANGUY Sylvain LOR 2 ''

55 PELLERIAUX Nicolas QUE 1 ''

56 DELAPLACE Cédric TBC 1 ''

57 NARBONNE ZUCCARELLI Axel* MAR 2* ''

58 CARDINEAU Frederic POI 2 ''

59 DE ROSSI Lucas* MAR 1* ''

60 EPRINCHARD Remi POI 1 ''

61 VALLAT Alex* ISS 2* ''

62 GERBON Julien* LRO 2* ''

63 RIDEAU Louison VSV 1 ''

64 BUISSON Julien UVL 1 ''

65 GERBAUD Guillaume UVL 1 ''

66 BOUTVILLE David LAV 1 ''

67 CHAMBON Cyrille T49 2 à 02'21''

68 VERNET Frédéric ISS 2 ''

69 GRAS Yan* COW 1* ''

70 GRISON Kévin TBC 1 ''

71 HOULETTE Thomas EST 1 ''

72 BOTTE Sébastien VCA 1 ''

73 TOULOUSE Nicolas* UVA 1* ''

74 BAZIN Clement BAN 2 à 02'57''

75 LUBACH Frédéric BOU 1 à 04'13''

76 DESLANDES Maxime* OCL 2* ''

77 LABORIE Christophe OCL 1 ''

78 DUCROCQ Joris UVA 1 à 04'23''

79 POLI Alessandro BOU 2 ''

80 SOUBES Yohan T24 1 ''

81 GAUGET Lucas* LRO 2* ''

82 NAVARRO Corentin* MAR 1* ''

83 MORANGE Pierre Henri UVL 1 ''

84 DANIEL William LAV 1 ''

85 MARTIN Welner* VSV 2* ''

86 SZEWE Patrick T24 1 ''

87 FILLAULT Anthony UCA 1 ''

88 PAQUE Johan QUE 1 ''

89 CHAPLET Aymeric COW 2 ''

90 RAPITEAU Florian* USS 2* ''

91 VALLET Baptiste* USS 1* ''

92 TESSIER Maxence* USS 1* ''

93 AUGER Guillaume VCA 1 ''

94 GABISSON Clément* ESG 2* ''

Abandons :

GRANGER Mike LAV 1

DELETTRE Alexandre* MAR 1*

CHATELET Nicolas BAN 1

DROUAULT Thomas BAN 2

MASSAT Max BAN 2

CARPENTIER Yoann* UVA 2*

URBAIN Mathieu UVA 1

VILLETTE Florian T24 1

LEGRAND Fabrice CGO 2

LHUISSIER Maxime CGO 1

PARTROPFORT Pascal CGO 1

RETHORE Dylan* CGO 1*

THIBAULT Quentin* UCO 2*

ROMIAN Nicolas UCO 1

TOURAILLE Julien UCO 2

JOUSSEAUME Alan* VSV 2*

CHAUVET Baptiste* ROC 1*

GUILBAUD Guillaume ROC 1

CHAUVET Maxime ROC 2

BOTEREL Stéphen A.N 1

TASANE Jaanus* A.N 1*

TROUILLOT Loïc* A.N 2*

LEPOITTEVIN DUBOST Simon* EST 2*

YALE Mark EST 2

LAFFAIRE Franck ISS 1

LE CALVE Gregoire LOR 1

LOREAU Antoine LOR 1

GAMEZ Christopher BOU 2

BATONDOR Benoit UCA 1

KERVADEC Stevan UCA 2

DUSSOL Loick* LRO 1*

GARAND Marceau* LRO 1*

BELLEC Tristan* VCA 2*

CHOPART Dimitri VCA 1

PETROWSKI Joseph VCA 2

ANGOT Benjamin* POI 2*

MARQUET Aymeric POI 1

LANCE Quentin COW 2

LAVOISIER Matthias* COW 1*

VERMION Valéry COW 1

POITEVIN Benoit T49 1

POUGET Guillaume T49 1

BANDIERA Leo CCM 1

GRACIANNETTE Gaetan* CCM 2*

CRÉDIT PHOTO JULIE DESANLIS