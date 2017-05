A Travers Les Hauts-De-France : Étape 3

Jordan Levasseur (Armée de Terre) a remporté ce dimanche 21 Mai 2017 la troisième et dernière étape A Travers les Hauts-de-France -Trophée Paris-Arras, entre Doullens (Somme) et Arras (Pas-de-Calais). Joeri Stallaert (Cibel-Cebon) et Simon Bigum (Team Almeborg-Bornholm). ont complété le podium. Jordan Levasseur (Armée de Terre) remporte le classement général.