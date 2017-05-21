Framerville Rainecourt (80) - Championnat de la Somme (Pass D1/D2)

Classement :
1 DUFLOS Antoine AC AMIENOISE
2 ROBIN Jean Lou EC MOREUILLOIS VALLEE DE L'AVRE
3 SALLEN Julien RC DOULLENS
4 FINGAR Clément AC AMIENOISE
5 CUVILLIER Clément RC DOULLENS
6 DELCOURT Sébastien AC NESLOIS
7 LEROY Frédéric VC SANTERRE VERMANDOIS
8 LAOUT Mathieu US HAM
9 BALIQUE Jérémy AC NESLOIS
10 TOLLET Axel VC SANTERRE VERMANDOIS
11 FIGUEIREDO Dylan US HAM
12 LEBON Morgan AC AMIENOISE
13 LE VOURC'H Damien TEAM 2 MERICOURT
14 DE JONCKHEERE Christian O GRANDE SYNTHE
15 ROBIN Jean François EC MOREUILLOIS VALLEE DE L'AVRE
16 RIFFLET Patrick AC AMIENOISE
17 DUPREZ Guillaume CLUB NEUTRE
18 SEYS Gauthier AC AMIENOISE
19 SEGUIN Antoine AC AMIENOISE
20 LAOUT Ludovic US HAM
21 SALLEN Clément RC DOULLENS
22 ACCART Romain AC NESLOIS
23 COMMONT David AC NESLOIS
24 BOULANGER Lucas AC CENTULOISE
25 PSUJA Rémi AC NESLOIS
26 JEANNE Mathieu AC AMIENOISE
AB POULET David AC NESLOIS
AB POTELLE Benoit AC MARGNY LES COMPIEGNE
AB MOURAIN Nicolas US HAM
AB LANIER Benoit EC ABBEVILLOISE
AB GIEL Alexandre RC DOULLENS
AB AUGUET Stéphane AC MONTDIDIER
AB RIFFLET Freddy AC AMIENOISE
AB AMIENS Thibault EC MOREUILLOIS VALLEE DE L'AVRE
CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAL SOMME PASS :
Pass D1 - D2 :
1 : Jean Lou ROBIN (EC MOREUILLOIS VALLEE DE L'AVRE )
2 : Julien SALLEN (RC DOULLENS)
1 : Clément FINGAR (AC AMIENOISE)