Framerville Rainecourt (80) - Championnat de la Somme (Pass D1/D2)

Classement :

1 DUFLOS Antoine AC AMIENOISE

2 ROBIN Jean Lou EC MOREUILLOIS VALLEE DE L'AVRE

3 SALLEN Julien RC DOULLENS

4 FINGAR Clément AC AMIENOISE

5 CUVILLIER Clément RC DOULLENS

6 DELCOURT Sébastien AC NESLOIS

7 LEROY Frédéric VC SANTERRE VERMANDOIS

8 LAOUT Mathieu US HAM

9 BALIQUE Jérémy AC NESLOIS

10 TOLLET Axel VC SANTERRE VERMANDOIS

11 FIGUEIREDO Dylan US HAM

12 LEBON Morgan AC AMIENOISE

13 LE VOURC'H Damien TEAM 2 MERICOURT

14 DE JONCKHEERE Christian O GRANDE SYNTHE

15 ROBIN Jean François EC MOREUILLOIS VALLEE DE L'AVRE

16 RIFFLET Patrick AC AMIENOISE

17 DUPREZ Guillaume CLUB NEUTRE

18 SEYS Gauthier AC AMIENOISE

19 SEGUIN Antoine AC AMIENOISE

20 LAOUT Ludovic US HAM

21 SALLEN Clément RC DOULLENS

22 ACCART Romain AC NESLOIS

23 COMMONT David AC NESLOIS

24 BOULANGER Lucas AC CENTULOISE

25 PSUJA Rémi AC NESLOIS

26 JEANNE Mathieu AC AMIENOISE

AB POULET David AC NESLOIS

AB POTELLE Benoit AC MARGNY LES COMPIEGNE

AB MOURAIN Nicolas US HAM

AB LANIER Benoit EC ABBEVILLOISE

AB GIEL Alexandre RC DOULLENS

AB AUGUET Stéphane AC MONTDIDIER

AB RIFFLET Freddy AC AMIENOISE

AB AMIENS Thibault EC MOREUILLOIS VALLEE DE L'AVRE

CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAL SOMME PASS :

Pass D1 - D2 :

1 : Jean Lou ROBIN (EC MOREUILLOIS VALLEE DE L'AVRE )

2 : Julien SALLEN (RC DOULLENS)

1 : Clément FINGAR (AC AMIENOISE)