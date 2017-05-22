Coupe de France DN3 : Dunkerque 1er de la 4ème manche

Classement de la 4ème manche :
1 DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 318 pts
2 ESEG DOUAI ORIGINE CYCLES 304
3 VC AMATEUR ST QUENTIN 274
4 LAVAL CYCLISME 53 164
5 VC PAYS DE LORIENT 163
6 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 151
7 CLUB CYCLISTE MARMANDE 47 134
8 VCA DU BOURGET 109
9 LANGUEDOC ROUSSILLON CYCLISME FORMATION 100
10 OC LOCMINE FYBOLIA 92
11 USP ISSOIRIENNE 85
12 VELO SPORT VALLETAIS 79
13 U.V.LIMOUSINE 70
14 U.V. AUBE - CLUB CHAMPAGNE CHARLOTT' 59
15 V.C.LA POMME MARSEILLE 56
16 LA BANDE 53
17 UC ORLEANS 52
18 ES TORIGNI 46
19 TEAM U ANJOU 49 44
20 EC TEAM POITOU MONDOVELO 43
21 TEAM CYCLISTE PERIGORD 24 37
22 US ST HERBLAIN 33
23 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 27
24 U.C. ALBENASSIENNE 21
25 ASPTT NANCY 7
26 CG ORLEANS LOIRET 0
- VC AVRANCHES 0
- TEAM MACADAM'S COWBOYS 0
Classement général après quatre manches :
1 LAVAL CYCLISME 53 1093 pts
2 VC AMATEUR ST QUENTIN 992
3 DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 753
4 V.C.LA POMME MARSEILLE 647
5 ESEG DOUAI ORIGINE CYCLES 630
6 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 586
7 LA BANDE 562
8 U.V. AUBE - CLUB CHAMPAGNE CHARLOTT' 538
9 TEAM CYCLISTE PERIGORD 24 392
10 VELO SPORT VALLETAIS 355
11 UC ORLEANS 354
12 OC LOCMINE FYBOLIA 350
13 CG ORLEANS LOIRET 297
14 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 278
15 USP ISSOIRIENNE 253
16 VC PAYS DE LORIENT 250
17 ES TORIGNI 225
18 ASPTT NANCY 201
19 U.V.LIMOUSINE 197
20 VCA DU BOURGET 184
21 LANGUEDOC ROUSSILLON CYCLISME FORMATION 163
22 US ST HERBLAIN 142
23 U.C. ALBENASSIENNE 95
24 EC TEAM POITOU MONDOVELO 95
25 CLUB CYCLISTE MARMANDE 47 59
26 VC AVRANCHES 55
27 TEAM U ANJOU 49 52
28 TEAM MACADAM'S COWBOYS 49