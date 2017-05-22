Saint Marcel (27) - Course du Circuit automobile (Cadets)

Classement :
1 BEAUNE Mavric VC VERNON
2 ROLO Thomas VC VERNON
3 DELOT Ugo GO EVREUX GRAVIGNY
4 BEUX Clément VC EVREUX
5 DEVREUX Maxime VC EVREUX
6 ROULLE Victor UV NEUBOURG
7 PEZON Kyle CC NOGENT / OISE
8 GIGUIERE Nils VC CATENAY
9 MOREAU Théo SUD DE L'EURE CYCLISME
10 PONCHELLE Thomas CS BONNEVILLE
11 DA COSTA Théo VC BEAUVAISIEN OISE
12 LELOUP Florian UV LOUVIERS
13 BOCQUET Odin VC CATENAY
14 LEMBRE Victor UV NEUBOURG
15 THOMAS Valentin ROUE D'OR CONFLANAISE
16 LIERVILE Valentin CS BONNEVILLE
17 BEUX Quentin VC EVREUX
18 TESSIER Simon VC EVREUX
19 DILLY Enzo VC BOURGTHEROULDE
20 DUFOUR Ewen ESPOIR SPORT CYCLISTE BEAUVAISIEN
21 PALENI Enzo ESPOIR SPORT CYCLISTE BEAUVAISIEN
22 FRUCHARD Louis EC DU HOUDANAIS
23 DELARGILLIERE Benjamin VC BEAUVAISIEN OISE
24 MORTECRETTE Dorian ESPOIR SPORT CYCLISTE BEAUVAISIEN
25 DO PIO REBELO Hugo VC CATENAY
26 COURT Thomas EC DU HOUDANAIS
27 GENDRON Thomas VC CATENAY
28 MASSON Julien SUD DE L'EURE CYCLISME
29 GILLES Clément EC DU HOUDANAIS
30 THIERREE Benjamin EC DU HOUDANAIS