Lambres Lez Douai (59) - 45ème Prix de la Municipalité (1-2-3-Juniors)

Classement :

1 BARBIER Pierre BMC DEVELOPMENT TEAM

2 VALETTE Pierre TEAM PELTRAX-CS DAMMARIE-LES-LYS

3 BAILLET Alexandre ESEG DOUAI

4 DEVOS Romain DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 2e 1.45.30

5 BODIOT Alexis VC AMATEUR ST QUENTIN

6 POIRET Benjamin ESEG DOUAI

7 DUFAU Axel O GRANDE SYNTHE

8 RICHARD Valentin CC VILLENEUVE ST GERMAIN

9 LEFEVRE Sébastien UV FOURMISIENNE

10 GOUEL Valentin ESEG DOUAI 1.45.56

11 MACRON Anthony CC CAMBRESIEN Junior J2 ''

12 PINAUD Anthony VC AMATEUR ST QUENTIN 1ère ESP ''

13 DECROIX Jordan GAZ ELEC C DE DOUAI 2e ''

14 BOUCHER Robin VCA DU BOURGET 1ère ''

15 CHALEL Yacine OLYMPIQUE C.V.O. 2e ESP ''

16 VAN BEETHOVEN Matthias ESEG DOUAI 1ère ESP ''

17 MADORRE Thibault TEAM PELTRAX-CS DAMMARIE-LES-LYS 3e ESP ''

18 NOJAC Thibaud VCA DU BOURGET 3e ESP ''

19 BEUGNET Grégory GAZ ELEC C DE DOUAI 3e ''

20 PELLERIAUX Nicolas VC AMATEUR ST QUENTIN 1ère ''

21 KADOTA Yusuke SC VAL D'ARRE 2e ESP ''

22 CHALAS Jean Pierre ANNEQUIN CYCLING TEAM 3e ''

23 HANCKE Charles CC VILLENEUVE ST GERMAIN 2e ESP ''

24 HAFFREINGUE Charles ESEG DOUAI 2e ESP ''

25 BAILLOEUIL Alexis ESEG DOUAI 3e ESP ''

26 WIGGINS Doron ESEG DOUAI 1ère ESP ''

27 PEREIRA MARTINS Julien OLYMPIQUE C.V.O. 2e ''

28 BIDEAU Ludovic VS CHARTRAIN 1ère J2 1.46.34

29 HUBAU Pierre DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 1ère ESP 1.47.20

30 RIDE Geoffrey EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE PCO D1 1.47.46

31 VAN ESLANDER Florian ESEG DOUAI 1ère ESP 1.47.52

32 HOEZ Théo CC CAMBRESIEN Junior J2 ''

33 PAUCHET Kévin UV FOURMISIENNE 3e ''

34 TAKASMIMIZU Tensho AMIENS SPORT CYCLISTE 1ère J2 ''

35 KRAWCZYK Benjamin CL BARLIN 3e ''

36 DURIEZ Laurent UC WATTIGNIES 3e ''

37 DUBOIS Benoît GAZ ELEC C DE DOUAI PCO D1 ESP ''

38 IWAMA Raiku AMIENS SPORT CYCLISTE 1ère ESP ''

Crédit Photo : Mathilde L'Azou