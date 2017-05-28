Saint-Denis (93) - Prix Roland Madigou (Cadets)

Classement :
1 PAGNIER Louka ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 1:27:31
2 PENHOET Paul CSM CLAMART
3 HUENS Axel VC AMATEUR ST QUENTIN
4 MICHEL Cédric ESC MEAUX
5 LAMAND Thomas EC VALLEE DE L'AISNE à 00mn44 s
6 BRAIL Corentin EC VERNOUILLET V. T.
7 ENGELS Edgar SC VAL D'ARRE
8 ABRAHAM DUPIN Maxime SC VAL D'ARRE
9 MORVAN Thomas ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
10 ROULOT Noé ANTONY BERNY CYCLISTE
11 LAMBERT Arnaud ESC MEAUX
12 MAREC Julien ANTONY BERNY CYCLISTE
13 NAPIERAY Aymeric AC CLERMONTOIS
14 LEGAL Romann EC VALLEE DE L'AISNE
15 NIDERCORNE Théo US METRO TRANSPORTS
16 ENGUEHARD Kiko CSM CLAMART
17 STEFANI Lucas ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
18 PERIGOIS Lucas OLYMPIQUE C.V.O.
19 MARTHE ROSE Yannick ES STAINS
20 SUZZONI Clément US METRO TRANSPORTS
21 LEMPERIERE Lucas ES STAINS
22 DE BONA Anthony US MAULE CYCLISME
23 DUBRULLE Hugo CC NOGENT / OISE
24 TRICOT Corentin SC VAL D'ARRE
25 THOMAS Valentin ROUE D'OR CONFLANAISE
26 SAYED AHMED Karim VC CLICHY SOUS BOIS
27 BONAL Louis PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
28 BARZEZOWSKI Alan ESC MEAUX
29 LEDEME Dylan ANTONY BERNY CYCLISTE
30 ARNAUD Théodore ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
31 LEVASSEUR Maxime PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
32 PERE Maxime ANTONY BERNY CYCLISTE
33 MACE Marius PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
34 MION Clément UC PIERREFITTOISE
35 CHARPENTIER Hadrien PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
36 DEBAISIEUX Enzo CC NOGENT / OISE
37 AUGUET Thibault OLYMPIQUE C.V.O.
38 CORMON Fabien E.GISORSIENNE
39 RAUFFLET Emeric ESC MEAUX
40 DEMONTREUILLE Mathilde SC VAL D'ARRE
41 AMOURETTE Maël SC VAL D'ARRE
42 PILLON Jules ESC MEAUX
43 DO VALE Thomas USM GAGNY
44 RAMDINE Yanis CS VILLETANEUSE
45 GONON François ANTONY BERNY CYCLISTE
46 DORIC Emile CSM CLAMART
47 GAGNEUR Florent CSM CLAMART
48 BOREL Tony CSM CLAMART
49 GOUTAL Kevin ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
50 SILVA Enzo OLYMPIQUE C.V.O.
51 GREZAUD Victor US METRO TRANSPORTS
52 RONCERAY Martin SC VAL D'ARRE
53 ANGELIN Mattéo US METRO TRANSPORTS
54 MAGNIEN Lorenzo A. SOISY ENGHIEN LA BARRE
55 MARTINEAU Angélo ESC MEAUX
56 BENAHMED Nesrine CS VILLETANEUSE
57 FERRY Axel US METRO TRANSPORTS
Crédit Photo : Stephane Platon