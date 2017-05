Saint-Denis (93) - Prix Roland Madigou (Cadets)

Classement :

1 PAGNIER Louka ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 1:27:31

2 PENHOET Paul CSM CLAMART

3 HUENS Axel VC AMATEUR ST QUENTIN

4 MICHEL Cédric ESC MEAUX

5 LAMAND Thomas EC VALLEE DE L'AISNE à 00mn44 s

6 BRAIL Corentin EC VERNOUILLET V. T.

7 ENGELS Edgar SC VAL D'ARRE

8 ABRAHAM DUPIN Maxime SC VAL D'ARRE

9 MORVAN Thomas ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

10 ROULOT Noé ANTONY BERNY CYCLISTE

11 LAMBERT Arnaud ESC MEAUX

12 MAREC Julien ANTONY BERNY CYCLISTE

13 NAPIERAY Aymeric AC CLERMONTOIS

14 LEGAL Romann EC VALLEE DE L'AISNE

15 NIDERCORNE Théo US METRO TRANSPORTS

16 ENGUEHARD Kiko CSM CLAMART

17 STEFANI Lucas ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

18 PERIGOIS Lucas OLYMPIQUE C.V.O.

19 MARTHE ROSE Yannick ES STAINS

20 SUZZONI Clément US METRO TRANSPORTS

21 LEMPERIERE Lucas ES STAINS

22 DE BONA Anthony US MAULE CYCLISME

23 DUBRULLE Hugo CC NOGENT / OISE

24 TRICOT Corentin SC VAL D'ARRE

25 THOMAS Valentin ROUE D'OR CONFLANAISE

26 SAYED AHMED Karim VC CLICHY SOUS BOIS

27 BONAL Louis PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

28 BARZEZOWSKI Alan ESC MEAUX

29 LEDEME Dylan ANTONY BERNY CYCLISTE

30 ARNAUD Théodore ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

31 LEVASSEUR Maxime PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

32 PERE Maxime ANTONY BERNY CYCLISTE

33 MACE Marius PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

34 MION Clément UC PIERREFITTOISE

35 CHARPENTIER Hadrien PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

36 DEBAISIEUX Enzo CC NOGENT / OISE

37 AUGUET Thibault OLYMPIQUE C.V.O.

38 CORMON Fabien E.GISORSIENNE

39 RAUFFLET Emeric ESC MEAUX

40 DEMONTREUILLE Mathilde SC VAL D'ARRE

41 AMOURETTE Maël SC VAL D'ARRE

42 PILLON Jules ESC MEAUX

43 DO VALE Thomas USM GAGNY

44 RAMDINE Yanis CS VILLETANEUSE

45 GONON François ANTONY BERNY CYCLISTE

46 DORIC Emile CSM CLAMART

47 GAGNEUR Florent CSM CLAMART

48 BOREL Tony CSM CLAMART

49 GOUTAL Kevin ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

50 SILVA Enzo OLYMPIQUE C.V.O.

51 GREZAUD Victor US METRO TRANSPORTS

52 RONCERAY Martin SC VAL D'ARRE

53 ANGELIN Mattéo US METRO TRANSPORTS

54 MAGNIEN Lorenzo A. SOISY ENGHIEN LA BARRE

55 MARTINEAU Angélo ESC MEAUX

56 BENAHMED Nesrine CS VILLETANEUSE

57 FERRY Axel US METRO TRANSPORTS

Crédit Photo : Stephane Platon