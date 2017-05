Saint-Denis (93) - Prix Challenge Jacques Bouldoires (3 et Juniors)

Stéphane Lombard (VC Garennois) a remporté ce Jeudi 25 Mai 2017 le Grand Prix Challenge Jacques Bouldoires à Saint-Denis (93) (3 et Juniors). Renaud Philipp (ESC Meaux) et Valentin Sellier (Parisis A.C. 95) ont complété le podium.

Classement :

1 LOMBARD Stéphane VC GARENNOIS 2:18:00

2 PHILIPP Renaud ESC MEAUX

3 SELLIER Valentin PARISIS A.C. 95

4 FREITAS Jérémy CM AUBERVILLIERS 93

5 BERGE PAIJA Gérard VC GARENNOIS

6 HOFFMANN Alexis PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

7 NOJAC Thibaud VCA DU BOURGET

8 SAILLARD Cyrille TEAM PELTRAX - CSD

9 MARTIN Gilles PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

10 ROPARS Philippe PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

11 PELLEGRINELLI Théo CM AUBERVILLIERS 93

12 CLAY Antonin PARISIS A.C. 95

13 CARLOT Matéo VC ROUEN 76 à 01mn35 s

14 CRISIAS Raphaël PARISIS A.C. 95

15 ZANON Nicola PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

16 SOL Emmanuel USM GAGNY

17 SIMON Frédéric CC NOGENT / OISE

18 PINHEIRO Nicolas ES STAINS

19 GILLAIN Francis PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

20 CLAVIER Kilian CM AUBERVILLIERS 93

21 LEMELLE Hugo EC MONTGERON VIGNEUX

22 LEROY Maxime CM AUBERVILLIERS 93

23 FOYE Kevin AS CHELLES

24 LEVRIER Alexandre TEAM CHATOU CYCLISME

25 PEREIRA MARTINS Vincent ES STAINS

26 RIVIERE Charly CM AUBERVILLIERS 93

27 LECLERC Julien AV THIAIS

28 POLAERT Alexandre PARISIS A.C. 95

29 CARO Nicolas CM AUBERVILLIERS 93

30 GRIGNE Bastien VC GARENNOIS

31 MARION Sébastien PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

32 ROMIGUIERE Louis PARISIS A.C. 95

33 AUBERE Laurent PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

34 VIALADE Thibault AS CHELLES

35 LAMY Jérôme ES STAINS

36 BIELLO Aurélien VCA DU BOURGET

37 GREDOIRE Jordan VCA DU BOURGET

38 SANZ Eric US CRETEIL à 02mn45 s

39 AMELINE Bastien VCA DU BOURGET

40 MARTIN Jérémy CM AUBERVILLIERS 93

41 BARTLET Steven ESC MEAUX

42 SHAHMAEI Nathanael PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

43 GAUTIER Thierry PARISIS A.C. 95

44 GUYOMARD Jordan LAGNY PONTCARRE CYC.

45 RAULT Alann ESC MEAUX

46 DUPUY Quentin CM AUBERVILLIERS 93

47 BOUARD Brendan TEAM PELTRAX - CSD

48 HUYGHE Baptiste AS CORBEIL ESSONNES

49 PLAISANT Julien CM AUBERVILLIERS 93

50 LEJEUNE Julien USM GAGNY

51 BONOMELLI Eric USM GAGNY

52 GUDESTE Thomas CM AUBERVILLIERS 93

53 LAVIE Clément AV THIAIS

54 DELAMARRE Christophe LES BLEUS DE FRANCE

55 PELLEGRIN Fabrice VC GARENNOIS

56 VINCENT Benjamin ANTONY BERNY CYCLISTE

57 AGRAPART Guillaume A. SOISY ENGHIEN LA BARRE

58 GALI Nicolas US DOMONT CYCLISME

59 LUBIN Jordan CS VILLETANEUSE

60 GUERRINI Antoine LAGNY PONTCARRE CYC.

61 CAVALIE Dimitri USM GAGNY

62 CHABA Julien ANTONY BERNY CYCLISTE

63 BENCHEIKH Kilian ESC MEAUX

64 THEBAULT Quentin OLYMPIQUE C.V.O.

65 HOLLAENDER Kévin CSM EPINAY SUR SEINE

66 CHEKIROU Mehdi ES STAINS

Crédit Photo : Martial Denais