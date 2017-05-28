Saint-Denis (93) - Prix Challenge Jacques Bouldoires (3 et Juniors)

Classement :
1 LOMBARD Stéphane VC GARENNOIS 2:18:00
2 PHILIPP Renaud ESC MEAUX
3 SELLIER Valentin PARISIS A.C. 95
4 FREITAS Jérémy CM AUBERVILLIERS 93
5 BERGE PAIJA Gérard VC GARENNOIS
6 HOFFMANN Alexis PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
7 NOJAC Thibaud VCA DU BOURGET
8 SAILLARD Cyrille TEAM PELTRAX - CSD
9 MARTIN Gilles PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
10 ROPARS Philippe PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
11 PELLEGRINELLI Théo CM AUBERVILLIERS 93
12 CLAY Antonin PARISIS A.C. 95
13 CARLOT Matéo VC ROUEN 76 à 01mn35 s
14 CRISIAS Raphaël PARISIS A.C. 95
15 ZANON Nicola PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
16 SOL Emmanuel USM GAGNY
17 SIMON Frédéric CC NOGENT / OISE
18 PINHEIRO Nicolas ES STAINS
19 GILLAIN Francis PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
20 CLAVIER Kilian CM AUBERVILLIERS 93
21 LEMELLE Hugo EC MONTGERON VIGNEUX
22 LEROY Maxime CM AUBERVILLIERS 93
23 FOYE Kevin AS CHELLES
24 LEVRIER Alexandre TEAM CHATOU CYCLISME
25 PEREIRA MARTINS Vincent ES STAINS
26 RIVIERE Charly CM AUBERVILLIERS 93
27 LECLERC Julien AV THIAIS
28 POLAERT Alexandre PARISIS A.C. 95
29 CARO Nicolas CM AUBERVILLIERS 93
30 GRIGNE Bastien VC GARENNOIS
31 MARION Sébastien PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
32 ROMIGUIERE Louis PARISIS A.C. 95
33 AUBERE Laurent PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
34 VIALADE Thibault AS CHELLES
35 LAMY Jérôme ES STAINS
36 BIELLO Aurélien VCA DU BOURGET
37 GREDOIRE Jordan VCA DU BOURGET
38 SANZ Eric US CRETEIL à 02mn45 s
39 AMELINE Bastien VCA DU BOURGET
40 MARTIN Jérémy CM AUBERVILLIERS 93
41 BARTLET Steven ESC MEAUX
42 SHAHMAEI Nathanael PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
43 GAUTIER Thierry PARISIS A.C. 95
44 GUYOMARD Jordan LAGNY PONTCARRE CYC.
45 RAULT Alann ESC MEAUX
46 DUPUY Quentin CM AUBERVILLIERS 93
47 BOUARD Brendan TEAM PELTRAX - CSD
48 HUYGHE Baptiste AS CORBEIL ESSONNES
49 PLAISANT Julien CM AUBERVILLIERS 93
50 LEJEUNE Julien USM GAGNY
51 BONOMELLI Eric USM GAGNY
52 GUDESTE Thomas CM AUBERVILLIERS 93
53 LAVIE Clément AV THIAIS
54 DELAMARRE Christophe LES BLEUS DE FRANCE
55 PELLEGRIN Fabrice VC GARENNOIS
56 VINCENT Benjamin ANTONY BERNY CYCLISTE
57 AGRAPART Guillaume A. SOISY ENGHIEN LA BARRE
58 GALI Nicolas US DOMONT CYCLISME
59 LUBIN Jordan CS VILLETANEUSE
60 GUERRINI Antoine LAGNY PONTCARRE CYC.
61 CAVALIE Dimitri USM GAGNY
62 CHABA Julien ANTONY BERNY CYCLISTE
63 BENCHEIKH Kilian ESC MEAUX
64 THEBAULT Quentin OLYMPIQUE C.V.O.
65 HOLLAENDER Kévin CSM EPINAY SUR SEINE
66 CHEKIROU Mehdi ES STAINS