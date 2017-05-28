Hardinghen (62) - Chpts Dépt du Pas de Calais (2-3-Juniors)

Classement :
1 VANDERMEERSCH Emilien O GRANDE SYNTHE 2:39:30
2 TALEUX Jean Baptiste O GRANDE SYNTHE '
3 FAUVEZ Sébastien US GRAVELINOISE '
4 DUSSART Quentin SC BOULONNAIS 0:00:23
5 VASSEUR Ludovic VC WITTENHEIM '
6 RINGOT Romain TOUQUET ACC '
7 DEQUEKER Arnaud CL BARLIN 0:04:23
8 DOURLENS Charles Antoine O GRANDE SYNTHE 0:04:35
9 HENNERE Loïc SC BOULONNAIS '
10 HUCK Léandre CV LIEVINOIS '
11 PELEMAN Jan O GRANDE SYNTHE '
12 POUILLARD Hugo O GRANDE SYNTHE '
13 DURANEL Olivier CL BARLIN '
14 FOURNIER Jeremy Flandres elite Cyclisme '
15 VANDAELE Julien ARRAS VC '
16 ROUSSEL Léo SC BOULONNAIS '
17 CHEVAL Valentin VC AMATEUR ST QUENTIN '
18 VERGNIEZ Valentin SC BOULONNAIS '
19 PIERRE Adrien DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME '
20 BEUGNET Gregory Gazelec Douai '
21 TRUWANT Timothy EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE '
22 FAYOLLE Maxime ES ARQUES '
23 VIEZ Adam FLANDRE ELITE CYCLISME '
24 LEROUX Maxime VC AMATEUR ST QUENTIN '
25 DELOBEL Florian ES ARQUES '
26 FRANCOIS André CC BRIMEUX '
27 VAN KESTEREN Théo O HESDIN MARCONNE '
28 DEMARET Alexandre UVC CALAIS '
29 MERLIN Julien SC BOULONNAIS '
30 DE JONCKHEERE Aurélien VC NOEUXOIS '
31 PAUCHET Kévin UV FOURMISIENNE '
32 DEGRAEVE Yann ES ARQUES '