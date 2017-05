La Caloterie (62) - Championnat Du Pas De Calais (Pass'cyclisme)

Classement Pass’Cyclisme :

1 LE VOURC'H Damien TEAM 2 MERICOURT (D2)

2 BRIAND Kévin TEAM 2 MERICOURT (D1)

3 MOLLET Olivier VC ROUEN 76 (D3)

4 DELORY Maurice VC NOEUXOIS (D4)

5 DHENIN Geoffrey FLANDRE ELITE CYCLISME (D2)

6 CAULIER Nicolas CC BERGUOIS (D3)

7 BRUNELOT Vincent EV GUINES (D1)

8 GROSSEMY Mathieu ARRAS VC (D2)

9 MOURET Arnaud CV BETHUNOIS (D3)

10 DUPIR Frédéric O GRANDE SYNTHE (D2)

11 GALIEN Ruddy TRI BIKE ROBECQUOIS (D3)

12 PHILIPPE Sébastien ARE YOU RUDY (D2)

13 GRESSIER Julien ES ARQUES (D2)

14 PEUPLE Hubert CC FORMERIE (D1)

15 WELVAERT Richard ARRAS VC (D4)

16 THERIER Sébastien CS ABBEVILLE (D3)

17 DEFOSSE Herve GAZ ELEC C DE DOUAI (D4)

18 VANLERBERGHE Patrice UVC CALAIS (D3)

19 DUTRY Grégory FLANDRE ELITE CYCLISME (D1)

20 FLOUR Thierry US COUDEKERQUOISE (D3)

21 LIAL Denis ES ARQUES (D3)

22 MORENVAL Bertrand ARRAS VC (D4)

23 LAMOUR Alain USO BRUAY-LA-BUISSIERE (D3)

24 BLEUZET Grégory ARRAS VC (D4)

25 PHILIPPE Bertrand US GRAVELINOISE (D2)

26 NOURRY Alexis CC ISBERGUES MOLINGHEM (D1)

27 BAILLEUX Laurent CS OUTRELOIS (D3)

28 DESRUELLE Serge CV LIEVIN (D4)

29 ROBILLART Thierry CV BETHUNOIS (D4)

30 LOUIS Cédric EC ABBEVILLOISE (D1)

31 LEFRANC Grégory ARRAS VC (D2)

32 LAFORGE Kévin CC MANQUEVILLE LILLERS (D2)

33 DELMOTTE Corentin AIRE VC (D4)

34 LAFORGE Johnny CC MANQUEVILLE LILLERS (D3)

35 PAUCHET Bryan ARRAS VC (D1)

36 DERUSME Roger AIRE VC (D4)

Championnat du Pas de Calais Pass’Cyclisme D1/D2 :

1 LE VOURC'H Damien TEAM 2 MERICOURT (D2)

2 BRIAND Kévin TEAM 2 MERICOURT (D1)

3 BRUNELOT Vincent EV GUINES (D1)

Championnat du Pas de Calais Pass’Cyclisme D3/D4 :

1 DELORY Maurice VC NOEUXOIS (D4)

2 MOURET Arnaud CV BETHUNOIS (D3)

3 GALIEN Ruddy TRI BIKE ROBECQUOIS (D3)