Paris - Roubaix U23 : Alexys Brunel 6ème

Classement :
1 EEKHOFF Nils DSU 4:25:37
2 MILLASSEAU Guillaume CCF 4:25:37
3 WARLOP Jordi EFC 4:25:37
4 GHYS Robbe LSO 4:25:37
5 VAN HOOYDONCK Nathan BDT 4:25:37
6 BRUNEL Alexys ETU 4:25:37
7 MADOUAS Valentin UCN 4:25:37
8 IDJOUADIENE Pierre ETU 4:25:37
9 LEYSEN Senne LSO 4:25:37
10 SELLIER Simon VEU 4:25:37
11 DEWULF Stan LSO 4:25:37
12 ERIKSSON Lucas SEG 4:25:37
13 RAPIN Martin SOJ 4:25:37
14 JANSSEN Adriaan SEG 4:25:37
15 TURGIS Tanguy BDT 4:25:37
16 CHAMPOUSSIN Clement CCF 4:25:37
17 PIGEON Hugo CCF 4:25:37
18 DE JONG Jacob CCF 4:25:40
19 FARANTAKIS Stylianos SOJ 4:26:39
20 VANACKER Bjarn EFC 4:26:39
21 VAN DEN BERG Julius SEG 4:26:48
22 KANTER Max DSU 4:26:55
23 JAKOBSEN Fabio SEG 4:26:55
24 D'HEYGERE Gil VLT 4:26:55
25 SIX Franklin AAS 4:26:55
26 GAREL Adrien LOU 4:26:55
27 PHILIPSEN Jasper BDT 4:26:55
28 WILLEMS Thimo EFC 4:26:55
29 SAUVAGE Paul ETU 4:26:55
30 JENSEN Thomas Edemann TGC 4:26:55
31 JULLIEN Anthony CCF 4:26:55
32 WELTEN Bram BDT 4:26:55
33 TAMINIAUX Lionel AAS 4:26:55
34 VAN RENTERGHEM Bram LSO 4:26:55
35 RESSEL Erik Norsaeter NOR 4:26:55
36 COOLEN Yves SOE 4:26:55
37 GUILLAUME Loïc SOJ 4:26:55
38 VAN MOER Brent LSO 4:26:55
39 PRUVOOST Shayne SOE 4:26:55
40 ROGER Maxime CCF 4:26:55
41 PALM Martin AAS 4:26:55
42 IVERSEN Rasmus Byriel TGC 4:26:55
43 NIEUWENHUIS Joris DSU 4:26:55
44 BERNARD Enzo VEU 4:26:55
45 VERHOFSTADT Thibau VLT 4:26:55
46 CULLAIGH Gabriel SEG 4:26:55
47 LIZDE Said COL 4:27:02
48 MAOMA Silver R76 4:28:07
49 ERMENAULT Corentin WGN 4:29:15
50 SAUGSTAD Lars NOR 4:30:44
51 BOTHUYNE Jorden VLT 4:31:23
52 KERFOOT-ROBSON Dylan WGN 4:31:50
53 GIORDANI Carloalberto COL 4:32:05
54 MAITRE Florian VEU 4:32:24
55 PATTYN Joeren VLT 4:32:24
56 BUISSON Corentin CLE 4:32:24
57 VAN ESLANDER Florian DOD 4:32:44
58 JØRGENSEN Mathias Norsgaard TGC 4:33:15
59 DE DECKER Alfdan LSO 4:33:35
60 SIMON Quentin ETU 4:34:30
61 MOBACH Jarno DSU 4:35:05
62 BOYER Kévin DIJ 4:35:05
63 BASSON Gustav SOE 4:35:05
64 THERKILDSEN Marius TGC 4:35:05
65 AVOINE Kévin DOD 4:35:05
66 VAN DEN BRANDE Julien EFC 4:35:05
67 ROQUAIN Louis UCN 4:35:09
68 LOUVET Louis DIJ 4:35:09
69 DUMAY Léon DIJ 4:35:11
70 MORIN Emmanuel SOJ 4:35:22
71 LEMOINE Gaetan LOU 4:35:35
72 ORCEAU Clement VEU 4:35:37
73 GOEBEERT Pierre AAS 4:36:14
74 DUBOIS Corentin UCN 4:36:18
75 LOY Antoine AAS 4:36:23
76 PAASSCHENS Mathijs SOE 4:36:28
77 KOOISTRA Marten SEG 4:41:37
78 RUDLAND Hans Christian NOR 4:42:00
79 OLDANI Stefano COL 4:42:40
80 DALLA VALLE Nicolas COL 4:42:40
81 DEGRANDCOURT Hadrien DIJ 4:42:40
82 CLAUW John Ross VLT 4:42:40
83 BLAMPAIN Maxime SOJ 4:42:40
84 GAREZ Raphaël DOD 4:42:40
85 SKAARSETH Iver NOR 4:44:55
86 FREDRIKSEN Sondre Midtsveen NOR 4:44:55
87 DEBRUYNE Glenn SOE 4:44:55
88 COSTEPLANE Aurelien VEU 4:45:18
89 JEANNIERE Emilien VEU 4:45:18
90 DEFREYNE Cedric EFC 4:45:18
91 LEBOUCHER Adrien UCN 4:45:18
92 FEDRIGO Leonardo WGN 4:49:01
93 GABISSON Clément DOD 4:49:01
94 OUSTRY Thomas R76 4:49:01
95 MONTANA Sylvain R76 4:49:01
96 VAN HAVERBEKE Julien NOG 4:49:01
97 STAS Brecht SOE 4:49:01
98 SCOTT Robert WGN 4:49:03
99 WOOD Oliver WGN 4:49:05
100 PRIMAS Nicolas LOU 4:49:05
101 DEBEAUMARCHE Nicolas DIJ 4:49:20
102 MENANT Théo CLE 4:49:20
103 MORICHON Mathieu CLE 4:50:14
104 GUEGAN Mael SOJ 4:50:40
105 POISSON Damien LOU 4:51:16
106 HUBAU Pierre DOD 4:51:17
107 DELVART Marvyn DOD 4:52:30
108 BAFFI Stefano COL 4:52:38
109 COVI Alessandro COL 4:52:38
Abandons :
SCOTSON Callum BDT Ab/DNF
MÜLLER Reto BDT Ab/DNF
LARENAUDIE Axel NOG Ab/DNF
HAVOT Sébastien NOG Ab/DNF
SAGNIER Théo NOG Ab/DNF
VICEK Guillaume NOG Ab/DNF
GALL Felix DSU Ab/DNF
ROHDE Leon DSU Ab/DNF
BEULLENS Cedric EFC Ab/DNF
BAUDE Arthur AAS Ab/DNF
WAERSTED Syver NOR Ab/DNF
CHAVANES Louis BLA Ab/DNF
GINESTET Ugo BLA Ab/DNF
KOHL Roman BLA Ab/DNF
MONCASSIN Maxence BLA Ab/DNF
SELIVERT Tristan BLA Ab/DNF
DEMEYERE Torsten VLT Ab/DNF
EGHOLM Jakob TGC Ab/DNF
MADSEN Frederik TGC Ab/DNF
CARPENTIER Adrien R76 Ab/DNF
NICOLAS Théo R76 Ab/DNF
WARAS Corentin R76 Ab/DNF
RIGOLLOT Mathieu DIJ Ab/DNF
BRICAUD Valentin UCN Ab/DNF
PERRET Kevin UCN Ab/DNF
THOMPSON Michael WGN Ab/DNF
LINO Julian LOU Ab/DNF
RIMASSON Adrien LOU Ab/DNF
BRIDIER Sonny CLE Ab/DNF
GRALL Lucas CLE Ab/DNF
DUJARDIN Florian CLE Ab/DNF
DEBY Quentin RPL Ab/DNF
RAUSIN Tristan RPL Ab/DNF
TOUBEAU Alexandre RPL Ab/DNF
DAGHUYT Gianni RPL Ab/DNF
LOBET Robin RPL Ab/DNF
Crédit Photo : Jean Marc Hecquet