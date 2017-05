Paris - Roubaix U23 : Alexys Brunel 6ème

Classement :

1 EEKHOFF Nils DSU 4:25:37

2 MILLASSEAU Guillaume CCF 4:25:37

3 WARLOP Jordi EFC 4:25:37

4 GHYS Robbe LSO 4:25:37

5 VAN HOOYDONCK Nathan BDT 4:25:37

6 BRUNEL Alexys ETU 4:25:37

7 MADOUAS Valentin UCN 4:25:37

8 IDJOUADIENE Pierre ETU 4:25:37

9 LEYSEN Senne LSO 4:25:37

10 SELLIER Simon VEU 4:25:37

11 DEWULF Stan LSO 4:25:37

12 ERIKSSON Lucas SEG 4:25:37

13 RAPIN Martin SOJ 4:25:37

14 JANSSEN Adriaan SEG 4:25:37

15 TURGIS Tanguy BDT 4:25:37

16 CHAMPOUSSIN Clement CCF 4:25:37

17 PIGEON Hugo CCF 4:25:37

18 DE JONG Jacob CCF 4:25:40

19 FARANTAKIS Stylianos SOJ 4:26:39

20 VANACKER Bjarn EFC 4:26:39

21 VAN DEN BERG Julius SEG 4:26:48

22 KANTER Max DSU 4:26:55

23 JAKOBSEN Fabio SEG 4:26:55

24 D'HEYGERE Gil VLT 4:26:55

25 SIX Franklin AAS 4:26:55

26 GAREL Adrien LOU 4:26:55

27 PHILIPSEN Jasper BDT 4:26:55

28 WILLEMS Thimo EFC 4:26:55

29 SAUVAGE Paul ETU 4:26:55

30 JENSEN Thomas Edemann TGC 4:26:55

31 JULLIEN Anthony CCF 4:26:55

32 WELTEN Bram BDT 4:26:55

33 TAMINIAUX Lionel AAS 4:26:55

34 VAN RENTERGHEM Bram LSO 4:26:55

35 RESSEL Erik Norsaeter NOR 4:26:55

36 COOLEN Yves SOE 4:26:55

37 GUILLAUME Loïc SOJ 4:26:55

38 VAN MOER Brent LSO 4:26:55

39 PRUVOOST Shayne SOE 4:26:55

40 ROGER Maxime CCF 4:26:55

41 PALM Martin AAS 4:26:55

42 IVERSEN Rasmus Byriel TGC 4:26:55

43 NIEUWENHUIS Joris DSU 4:26:55

44 BERNARD Enzo VEU 4:26:55

45 VERHOFSTADT Thibau VLT 4:26:55

46 CULLAIGH Gabriel SEG 4:26:55

47 LIZDE Said COL 4:27:02

48 MAOMA Silver R76 4:28:07

49 ERMENAULT Corentin WGN 4:29:15

50 SAUGSTAD Lars NOR 4:30:44

51 BOTHUYNE Jorden VLT 4:31:23

52 KERFOOT-ROBSON Dylan WGN 4:31:50

53 GIORDANI Carloalberto COL 4:32:05

54 MAITRE Florian VEU 4:32:24

55 PATTYN Joeren VLT 4:32:24

56 BUISSON Corentin CLE 4:32:24

57 VAN ESLANDER Florian DOD 4:32:44

58 JØRGENSEN Mathias Norsgaard TGC 4:33:15

59 DE DECKER Alfdan LSO 4:33:35

60 SIMON Quentin ETU 4:34:30

61 MOBACH Jarno DSU 4:35:05

62 BOYER Kévin DIJ 4:35:05

63 BASSON Gustav SOE 4:35:05

64 THERKILDSEN Marius TGC 4:35:05

65 AVOINE Kévin DOD 4:35:05

66 VAN DEN BRANDE Julien EFC 4:35:05

67 ROQUAIN Louis UCN 4:35:09

68 LOUVET Louis DIJ 4:35:09

69 DUMAY Léon DIJ 4:35:11

70 MORIN Emmanuel SOJ 4:35:22

71 LEMOINE Gaetan LOU 4:35:35

72 ORCEAU Clement VEU 4:35:37

73 GOEBEERT Pierre AAS 4:36:14

74 DUBOIS Corentin UCN 4:36:18

75 LOY Antoine AAS 4:36:23

76 PAASSCHENS Mathijs SOE 4:36:28

77 KOOISTRA Marten SEG 4:41:37

78 RUDLAND Hans Christian NOR 4:42:00

79 OLDANI Stefano COL 4:42:40

80 DALLA VALLE Nicolas COL 4:42:40

81 DEGRANDCOURT Hadrien DIJ 4:42:40

82 CLAUW John Ross VLT 4:42:40

83 BLAMPAIN Maxime SOJ 4:42:40

84 GAREZ Raphaël DOD 4:42:40

85 SKAARSETH Iver NOR 4:44:55

86 FREDRIKSEN Sondre Midtsveen NOR 4:44:55

87 DEBRUYNE Glenn SOE 4:44:55

88 COSTEPLANE Aurelien VEU 4:45:18

89 JEANNIERE Emilien VEU 4:45:18

90 DEFREYNE Cedric EFC 4:45:18

91 LEBOUCHER Adrien UCN 4:45:18

92 FEDRIGO Leonardo WGN 4:49:01

93 GABISSON Clément DOD 4:49:01

94 OUSTRY Thomas R76 4:49:01

95 MONTANA Sylvain R76 4:49:01

96 VAN HAVERBEKE Julien NOG 4:49:01

97 STAS Brecht SOE 4:49:01

98 SCOTT Robert WGN 4:49:03

99 WOOD Oliver WGN 4:49:05

100 PRIMAS Nicolas LOU 4:49:05

101 DEBEAUMARCHE Nicolas DIJ 4:49:20

102 MENANT Théo CLE 4:49:20

103 MORICHON Mathieu CLE 4:50:14

104 GUEGAN Mael SOJ 4:50:40

105 POISSON Damien LOU 4:51:16

106 HUBAU Pierre DOD 4:51:17

107 DELVART Marvyn DOD 4:52:30

108 BAFFI Stefano COL 4:52:38

109 COVI Alessandro COL 4:52:38

Abandons :

SCOTSON Callum BDT Ab/DNF

MÜLLER Reto BDT Ab/DNF

LARENAUDIE Axel NOG Ab/DNF

HAVOT Sébastien NOG Ab/DNF

SAGNIER Théo NOG Ab/DNF

VICEK Guillaume NOG Ab/DNF

GALL Felix DSU Ab/DNF

ROHDE Leon DSU Ab/DNF

BEULLENS Cedric EFC Ab/DNF

BAUDE Arthur AAS Ab/DNF

WAERSTED Syver NOR Ab/DNF

CHAVANES Louis BLA Ab/DNF

GINESTET Ugo BLA Ab/DNF

KOHL Roman BLA Ab/DNF

MONCASSIN Maxence BLA Ab/DNF

SELIVERT Tristan BLA Ab/DNF

DEMEYERE Torsten VLT Ab/DNF

EGHOLM Jakob TGC Ab/DNF

MADSEN Frederik TGC Ab/DNF

CARPENTIER Adrien R76 Ab/DNF

NICOLAS Théo R76 Ab/DNF

WARAS Corentin R76 Ab/DNF

RIGOLLOT Mathieu DIJ Ab/DNF

BRICAUD Valentin UCN Ab/DNF

PERRET Kevin UCN Ab/DNF

THOMPSON Michael WGN Ab/DNF

LINO Julian LOU Ab/DNF

RIMASSON Adrien LOU Ab/DNF

BRIDIER Sonny CLE Ab/DNF

GRALL Lucas CLE Ab/DNF

DUJARDIN Florian CLE Ab/DNF

DEBY Quentin RPL Ab/DNF

RAUSIN Tristan RPL Ab/DNF

TOUBEAU Alexandre RPL Ab/DNF

DAGHUYT Gianni RPL Ab/DNF

LOBET Robin RPL Ab/DNF

